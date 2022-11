Trīs Latvijas eksportētāju ieteikumi krīzes pārvarēšanai

Jaunākie uzņēmumu apgrozījuma, nomaksāto nodokļu, darbinieku skaita un eksporta apjomu dati rāda: ja mēs vēlamies, lai Latvijas ekonomika aug, nestabilitātes periodā ir jāatbalsta uzņēmumi, īpaši eksportētāji. "Latvijā darbojas aptuveni 100 000 dažādu uzņēmumu, taču tikai 6000 no tiem eksportē savus produktus. No tiem trešdaļa (1800 uzņēmumu) nodrošina aptuveni pusi valsts IKP, un tajos strādā vidēji 2,5 reizes vairāk darbinieku nekā neeksportējošajos uzņēmumos. Lai valsts augtu un attīstītos, ir nepieciešami vairāk uzņēmumu, kas nodrošina ārvalstu finanšu pieplūdumu," skaidro Latvijas eksportētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs.



Taču eksporta jomā mēs turpinām atpalikt no Baltijas kaimiņvalstīm: ja Latvijā eksports veido 68% no IKP, tad Lietuvā un Igaunijā – attiecīgi 83% un 83,6%. "Līdz šim brīdim mēs grēkojām ar to, ka eksportējam "vienkāršas" preces un pakalpojumus, daļēji tā notika vēsturiski zemā atalgojuma dēļ, lētās elektroenerģijas, kā arī nevēlēšanās ieguldīt lielas summas tehnoloģiju attīstībā. Piemēram, Latvija eksportē gandrīz septiņas reizes mazāk mēbeļu nekā Lietuva, šī eksporta segmenta pievienotā vērtība ir 160 miljoni eiro pretstatā vienam miljardam eiro Lietuvā. Vienlaikus lietuvieši tikpat kā neeksportē kokmateriālus, savukārt Latvijā šā sektora apjoms ir 774 miljoni eiro. Taču karš Ukrainā ir mainījis ainu pasaulē, un mums ir jāmaina eksporta struktūra, būtiski palielinot tā pievienoto vērtību," komentē Tiknuss.