'Olainfarm': panākumu atslēga ir cilvēki

Šogad lielākajam farmācijas uzņēmumam Baltijas valstīs un nozares līderim Latvijā AS "Olainfarm" aprit 50 gadu. Jubilārs cienījamo vecumu sagaida lieliskā formā, tomēr neatļaujas gulēt uz lauriem un aktīvi ķeras pie ambicioziem plāniem nākamajiem 50 gadiem. Taču jubileja ir ne tikai lielisks iemesls uzklausīt svētku apsveikumus, bet arī iespēja parunāt par uzņēmuma panākumu pamatiem.

Svarīgākie notikumi garajā ceļā

Viss sākās 1968. gadā, kad tā dēvētā piecgades plāna ietvaros Latvijā tika likti pamati trim rūpniecības milžiem – Inčukalna gāzes krātuvei, Rīgas hidroelektrostacijai un Olaines ķīmiski farmaceitiskajai rūpnīcai. Olainē celtniecība ilga trīs gadus, turklāt paralēli cehu un citu rūpniecisko objektu būvniecībai ekspluatācijā tika nodotas modernas attīrīšanas iekārtas, dzelzceļa sliedes ar vairākiem atzariem, sauso izejvielu noliktavu komplekss un liels rezervuāru parks šķidro izejvielu uzglabāšanai. 1972. gada 10. oktobrī Olaines ražotnē tika sākts pirmais medikamentu izejvielu sintēzes process.

No 1976. gada līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca bija viens no lielākajiem zāļu ražotājiem Padomju Savienībā – rūpnīcā saražotais produkcijas apjoms spēja nodrošināt ar aktīvajām vielām un pusproduktiem visus Savienības ražotājus.

Olainē izdevās izveidot ļoti veiksmīgu un efektīvu procesa ķēdi: zinātne, eksperimentālā izstrāde un lielražošana. Jau no pirmajām darba dienām uzņēmumam veidojās cieša sadarbība ar 20 zinātniskās pētniecības institūtiem, bet visveiksmīgākā tā bija ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtu.

Vienlaikus uzņēmums vienmēr ir pievērsis īpaši lielu uzmanību ekoloģiskajiem pētījumiem, aizsargājot apkārtējo vidi no ķīmisko vielu un notekūdeņu piesārņojuma. 1989. gada martā tika izveidota speciāla ražošanas zonas ekoloģijas laboratorija, kurā, izmantojot mikroorganismus, tika vākti un novērtēti notekūdeņu toksikoloģiskie dati. Pētīta un analizēta arī gaisa kvalitāte industriālajā zonā.

Laikmetu mijā, deviņdesmitajos gados, pēc dažādām ģeopolitiskām un ekonomiskām pārmaiņām uzņēmumā sāka ieviest inovatīvas tehnoloģijas un apgūt jaunus tirdzniecības virzienus. 1997. gadā Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca tika privatizēta un pārveidota par akciju sabiedrību "Olainfarm". Par valdes priekšsēdētāju kļuva Valērijs Maligins, ar kura vārdu ir saistīts jauns pavērsiens farmācijas giganta dzīvē.

Vērtējot AS "Olainfarm" 50 gados noieto ceļu, varam droši apgalvot, ka farmācijas līdera panākumu pamatā ir inovatīvas tehnoloģijas, veiksmīga sadarbība ar zinātnes centriem un stingras prasības pret kvalitāti. Taču galvenais, bez kā noteikti nebūtu šī veiksmes stāsta, ir cilvēki. Speciālisti, kuri 70. gados lika pamatus zinātnes un rūpniecības sasniegumiem. Vadītāji, kuri jau astoņdesmitajos gados izveda uzņēmumu ārvalstu tirgū. Investori, kuri 90. gados iezīmēja jaunu ražošanas attīstības vektoru. Un visbeidzot – jaunie speciālisti un pētnieki, kuri šobrīd piedalās uzņēmuma ambiciozo plānu īstenošanā.

Draudzīga komanda ir visu panākumu atslēga

"Lai gan tam ir grūti noticēt, es "Olainfarm" strādāju 50 gadu," tā sākas mūsu saruna ar AS "Olainfarm" Ražošanas departamenta Ražošanas daļas dispečeri Valdu Dzērvi. "Es nāku no Tērvetes, bet visa mana dzīve saistīta ar Olaini un "Olainfarm". Mans pašreizējais darbs, lai gan ir gana nervozs, ir atbildīgs un ļoti svarīgs visam uzņēmumam. Pamatā darba laiku, un tās ir nakts maiņas, pavadu pie saviem darba instrumentiem – datora, novērošanas kamerām un telefona. Taču mēs veicam arī cehu pārbaudes klātienē. Ražošanas process ir apjomīgs, tāpēc var notikt jebkas, piemēram, pēkšņi pazūd elektrība vai rodas citi tehniski riski. Tāpēc nepieciešams ne tikai sekot līdzi esošajai situācijai, bet skaidri un operatīvi reaģēt uz neparedzētiem gadījumiem."

1972. gadā Valda Dzērve absolvēja Olaines profesionāli tehnisko skolu un sāka operatores darbu jaunuzceltajā Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas 6. korpusā. Tieši ar to sākās "Olainfarm". "Viss ražošanas process izauga manā acu priekšā," atceras Valda. "Rūpnīcā ieradāmies, labi sagatavojušies, ar pamatīgām ķīmijas zināšanām, tāpēc jau kopš pirmajām dienām bez īpašām grūtībām iekļāvāmies ražošanas procesā. Desmit gadus nostrādāju 6. korpusā, no tiem piecus – preparātu ražošanā. Pēc tam piedzima meita, un es pārcēlos uz 4. korpusu, kur 10 gadus nostrādāju noliktavā. Tad karjeru turpināju 1. korpusā. Un, lai gan darbs galvenokārt bija saistīts ar dokumentāciju, tas bija atbildīgs un prasīja gan lielu uzmanību un koncentrēšanos, gan zināšanas par ražošanas procesu. Pēc uzņēmuma reformas un aiziešanas pensijā turpinu strādāt AS "Olainfarm" par dispečeri."

Uz jautājumu, kādas ir AS "Olainfarm" stiprās puses, Valda Dzērve atbild neminstinoties. "Pa šiem gadiem daudz kas ir noticis," skaidro ilggadējā "Olainfarm" darbiniece. "Taču mums vienmēr ir bijis ne tikai profesionāls, bet arī saliedēts un draudzīgs kolektīvs. Mēs pastāvīgi jūtam, ka par mums rūpējas, apsveic ne tikai dzimšanas, bet arī darba jubilejās. Tiek organizētas ekskursijas. Un kolektīvs to ļoti novērtē."

Tradīcijas turpinās

AS "Olainfarm" Kvalitātes departamenta Atbildīgās personas daļas vadītāja Faina Jākobsone, kas arī uzņēmumā ir nostrādājusi 50 gadu, vidusskolā gāja Daugavpilī un pēc tās pabeigšanas apzināti izlēma savu dzīvi saistīt ar farmāciju. "Es iestājos Ļeņingradas Ķīmijas un farmācijas institūtā, kuru absolvēju ar sarkano diplomu," stāsta Faina Jākobsone. "Mana specialitāte ir ķīmiķis tehnologs sintētisko medikamentu ražošanā. PSRS plašumos tā bija vienīgā specializētā augstskola, kas sagatavoja speciālistus mūsu rūpnīcai. 1972. gada augustā sāku strādāt Olaines ražotnē par maiņas vadītāju. Toreiz viss sākās ar 6. korpusu, vēl pat nebija palīgcehu, un vadība mitinājās nelielā piebūvē. AS "Olainfarm" izgāju visus posmus – maiņas, iecirkņa, ceha, darba procesa vadītāja, ražošanas direktore. Šajos amatos nostrādāju 30 gadus, tagad turpinu darbu struktūrā, kas atbild par kvalitātes kontroli un produkcijas sagatavošanu sertifikācijai."

Faina Jākobsone atceras, ka pašā sākumā uzņēmums ražoja tikai trīs preparātus, bet tagad to skaits sniedzas jau vairākos desmitos. "Pa šiem gadiem daudz kas ir mainījies uz labo pusi," stāsta Faina Jākobsone. "Progress visvairāk ir skāris kvalitātes laboratoriju, palīgā nākusi visu procesu datorizācija, un tehnoloģiskās pārmaiņas turpinās. Bet par vienu no galvenajiem "Olainfarm" sasniegumiem uzskatu mūsu kolektīvu – gan no cilvēciskā, gan profesionālā viedokļa. Jau no pirmajām darba dienām uzņēmumā mēs cits citu atbalstījām un gājām palīgā. Ar sevišķu pietāti es izturējos pret ražošanas operatoru darbu, jo strādāt ar ķīmiskajiem preparātiem ir liela atbildība un, es teiktu, pat aicinājums. Arī tagad Kvalitātes departamentā, kurā strādāju, ir ļoti saliedēta komanda, ar kuru ir prieks dalīties pieredzē. Ir ļoti svarīgi, lai tradīcijas netiktu pārtrauktas. Un to, starp citu, apliecina arī mana mazdēla izvēle, kurš iet manās pēdās un mācās par ķīmiķi."

Viss tikai sākas...

Neskatoties uz jubilejas gadu, AS "Olainfarm" neapstājas pie sasniegtā – jau ir izstrādāts attīstības plāns turpmākajiem 50 gadiem. "Nākamajos 50 gados mēs ieejam ar ambicioziem plāniem nostiprināt savas pozīcijas Rietumu tirgos, būtiski palielinot investīcijas pētniecībā, attīstībā un jaunu produktu ražošanā," saka AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis. "Mūsu pusgadsimtu ilgā pieredze farmācijas nozarē un zināšanas par tās attīstības tendencēm ļauj prognozēt, kādi medikamenti būs pieprasīti nākotnē. Kopā ar kvalitatīvo Latvijas zinātnisko bāzi, mūsu vairāk nekā 800 profesionāļu lielo komandu un starptautisko sadarbības partneru tīklu esam ceļā uz to, lai kļūtu par TOP 10 farmācijas uzņēmumu Centrālajā un Austrumeiropā."