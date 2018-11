Pēdējos pāris gadus daudzi gatavojas ievērojamam notikumam – Latvijas simtgadei. Tiek vērtēts un analizēts, kas sasniegts pa šo laiku, ko esam ieguvuši un ko zaudējuši, kādi cilvēki bijuši pie varas, kāda ekonomiskā un demogrāfiskā situācija bijusi valstī un, protams, galvenais jautājums – kas mūs, Latvijas iedzīvotājus, gaida nākotnē?

Šodien vēlētos apskatīt mūsu valsti no numeroloģiskās likteņa matrices (NLM) skatu punkta.

Šeit gan uzreiz jāveic atkāpe un nedaudz jāpastāsta, kas tā tāda numeroloģijas likteņa matrice ir un ar ko tā atšķiras vai kas tai kopīgs ar klasisko jeb Pitagora numeroloģiju.

Pirmkārt (un pats svarīgākais) kopīgais ir tas, ka abas šīs metodes balstās uz skaitļiem, un katram no tiem piemīt noteikta vibrācija / enerģija, kas ietekmē cilvēku dzīves. Otrkārt, tās abas nav zīlēšanas metodes, bet balstās uz konkrētiem aprēķiniem, formulām un sakarībām. Un, treškārt, tās abas tendētas uz likteņa izzināšanu ar mērķi uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, bet bez paša cilvēka aktīvas iesaistes, līdzdalības, atbildības uzņemšanās par savu paša dzīvi abas šis metodes, paliek tikai skaistas vīzijas, kā šī dzīve varētu izskatīties.

Savukārt abas šīs metodes pamatā atšķiras ar to, ka NLM tiek lietoti 22 skaitļi (klasiskajā numeroloģijā 9 plus meistara skaitļi), kurus metodē dēvē par enerģijām, un aiz katras no šīm enerģijām atrodas noteikts tēls, kuram var piemist pozitīvās vai negatīvās īpašības. Metode parāda, kāda caurmērā veidosies cilvēka dzīve, ja viņš rīkojas pēc konkrētās dzimšanas enerģijas plusa izpausmes, un kāda tā būs, ja viņš dzīvo enerģiju mīnusa izpausmē.

Šī metode, kaut arī tajā tiek izmantots sens simbols, atšķirībā no Pitagora numeroloģijas, ir parādījusies tikai nedaudz vairāk kā pirms 10 gadiem. Tas gan nemazina šīs metodes spējas sniegt informāciju, bet, protams, tajā daudzos aspektos trūkst pieredzes bāzes. Tā, piemēram, valstu numeroloģiju šajā metodē, cik man zināms, vēl nav skatīta, tāpēc tas būs interesants eksperiments man pašai. Tomēr šīs stāsts vairāk būs par cilvēkiem Latvijā, mazāk par pašu objektu – valsti. Protams, katra cilvēka karte savienojumā ar Latvijas karti dos citādu rezultātu, bet te dažās no pozīcijām apskatīšu, kāda caurmērā ir valsts ietekme uz Latvijas iedzīvotāju.

Latvijai ir nozīmīgi vairāki datumi: gan 18. novembris, gan 4. maijs un 21. augusts, tomēr NLM tiek pieņemts – ja rodas kādās neskaidrības dzimšanas datumos (piemēram, cilvēks dzimis vienā datumā, bet pasē ierakstīts cits), tad par pamatu tiek ņemts tas datums, pēc kura dzīvo pats cilvēks. Manuprāt, 18. novembris vairumam Latvijas iedzīvotāju tiek uztverts kā dzimšanas datums daudz vairāk nekā pārējie piedāvātie.