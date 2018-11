Vārds ir Vibrācija, Vārds ir enerģija. Cilvēks nav pīle, pīles pēkšķēšanai nekad nav atbalss, bet cilvēka vārdam atbalss ir. Ko sauksi, to sasauksi! Katrs vārds, kuru mēs sakām, kuru rakstām, veido kopējo enerģētisko lauku ap mums.

Ja vārdi ir netīri, mēs slīkstam savos netīrumos – tas ir atbildes dāvanas likums! Atbalss likums vai, kā indieši to sauc, – Karmas likums. Ja mēs kādu slavējam, mēs gūstam labumu no šīs slavēšanas, jo slavējot mēs dodam dāvanu, ziedu, tam ko mēs slavējam (nav svarīgi, dievs tas vai cilvēks), un no viņa mēs saņemam atpakaļ dāvanu viņa enerģijas veidā. Mans Skolotājs teica – ja tev galīgi nav, ar ko maksāt, tu drīksti maksāt vienkārši ar naudu. Ja tev ir veiksme, veselība, laiks, tu vari pietaupīt savu naudu un maksāt ar tiem.

Mēs dzīvojam Kali jugas laikā, kad nevis tava sirdsapziņa nosaka tavu bagātību, bet tava bagātība nosaka tavu sirdsapziņu. Rakstīts, ka šajā laikā valdnieks uzskatīs par pieņemamu veikt darbības, kas var kaitēt viņa tautai, karavīrs būs spējīgs uzbrukt citam karavīram ar viltu no mugurpuses, vai (kas Vēdu laikos skaitījās pats lielākais negods) pacelt roku pret to, kas nolicis ieroci, pret to, kas nekaro, pret sievieti vai pat bērnu. Kali jugas laikā tirgonis ir gatavs apmānīt pircēju. Kad man to stāstīja Skolotājs, man bija šoks... Kā – vai tad mēs kādreiz esam dzīvojuši citādi? Izrādās, jā. Pirms apmēram 5500 gadiem notika Lielā kauja Kuru laukā – kauja, kura ir aprakstīta Mahābhāratā. Tā bija pirmā reize, kad šie likumi tika pārkāpti, un tas bija Kali jugas jeb Tumšā laikmeta sākums.

Tagad mēs piedzīvojam ša laikmeta beigas. Enerģijas uzkrājas, sabiezē, mainās. Izdzīvos tikai tie, kuriem pietiks iekšējās tīrības. Izdzīvos tie, kas spēs mainīties laikam līdzi un mazāk pieķerties materiālajiem labumiem. Jā, mums ir fiziskie ķermeņi, fiziskajam ķermenim kaut kas ir jāēd. Taču fiziskais ķermenis ir tikai 4% no cilvēka un tikai 4% mūsu smadzeņu jaudas ir pilnīgi pietiekami, lai paveiktu visu mūsu ķermenim nepieciešamo.

Mēs dzīvojam materiālisma laikā, kad cilvēkam svarīgi ir sagrābt materiālos labumus un tos notērēt. Kādreiz vismaz cilvēki vēl domāja, ka kaut kas jāatstāj arī bērniem; tagad cilvēki, it īpaši Eiropā, ir pārstājuši gādāt sev bērnus.

Pie mums tauta lamā valdību un valdība – tautu... Negatīvās enerģijas uzkrājas, sabiezē, ja mēs tā turpināsim, stipri šaubos, ka mūs sagaida kaut kas labs. Protams, neviens nav aizliedzis dziedāt "viss kārtībā, ak, cienījamā kundze...", bet situāciju tas neuzlabo un neuzlabos. Ir pienācis laiks sākt aktīvu meditatīvo darbību! Ja esi ticīgais – lūdz par savu valsti! Ja proti strādāt ar mantrām – dari to! Mums ir jāattīra, jāpārstrādā, ļoti liels negatīvās enerģijas daudzums! Jo ir jau gandrīz par vēlu. Pārstāj lamāt krievus, pārstāj lamāt valdību! Vislabākais, ja vispār pārstāsi lamāties un sāksi strādāt ar savu garīgumu! Saprotami paskaidrot? Ja uz kājas uzkrīt ķieģelis – nu, nesaki to krievu valodas vārdu, kas tā prasās!

Ko darīt? Ko darīt tiem, kas vēl grib kaut ko darīt un neprot skaitīt lūgšanas, meditēt vai darboties ar mantrām?

Iesākumā iemācies kaut vai vienu, bet pašu svarīgāko mantru – mantru AOUM!

A – šī skaņa izplūst kā vēdeklis vai aplis, spēcīgi attīrot telpu tev apkārt.

O – tā ir skaņa, kas vieno tevi ar apkārtējo pasauli. Ja to izrunā pēc A, caur to tu atīrīsi ne tikai pasauli, bet arī sevi.

U – tā ir skaņa, kas ļauj koncentrēt enerģiju virzienā uz tevi: tu atīrīji pasauli un saņem par to sava darba augļus.

M – šī skaņa ir tā, kas vienos tevi ar Visumu vai, ja vēlies, sauc to par Dievu.

Bet, ja esi gatavs nopietnākam darbam, vari mēģināt sarežģītāku mantru: "AOUM NAMAH SHIVAJA!" Burtiski – "sveicinu Šivu!" (kristiešu analogs "Kungs, tavs prāts lai notiek"). Dziļākā jēga šai mantrai ir – "es piesaucu savu Dievišķo es" vai "es meklēju Dievu sevī". Piecās zilbēs ietverti pieci elementi – visa materiālā pasaule: NA – Zeme, MA – ūdens, SHI – uguns, VA – gaiss, JA – ēteris. Atkārtojot šo mantru un vienlaikus paturot prātā tās nozīmi, var izdzēst izmisumu, skaudību, dusmas, alkatību, ilūzijas, tā atbrīvo no netīrām domām, transformē apziņu un pašu cilvēka dzīvi, nesot sev līdzi mieru, svētlaimi, labklājību, vienotību ar Pasauli.

Cits tulkojums: AOUM – visa Pasaule, NAMAH – saīsinājums no "nav priekš manis/nepieder man", SHIVAYA – bet pieder Šivam.

Vai, ja vēlies vēl sarežģītāk vai ja tev jau ir pāri piecdesmit, iesaku vēl vienu svarīgu mantru:

"Om tryambakam yajāmahe sugandhim puṣṭivardhanam

urvārukamiva bandhanān mṛtyor mukṣīya mā'mṛtāt"

"AOUM, Trejaci (Kungs Šiva), ziedu tev dodu, tu visa labā (patieso zināšanu) avots, no savas tumsonības mēs saucam tevi – atbrīvo mūs no nāves un pārdzimšanas!" Tas ir tikai viens no aptuvenajiem tulkojumiem un šai mantrai ir vēl garāka forma, kura var tikt uzskatīta par lūgšanu vai himnu mieram, labklājībai un pārticībai. Tā ir viena no senākajām un spēcīgākajām Vēdu laika mantrām, pazīstama kā Mantra, kura uzvar nāvi. Šī mantra var pasargāt no nedziedināmām slimībām, nelaimes gadījumiem, negatīvām iedarbībām gan no iekšienes, gan no ārienes, veicina spēju izjust savus smalkos ķermeņus. Ja šo mantru dzied patiesi un ar ticību, tā spēj būtiski paildzināt mūžu, veicina mieru tev apkārt, stabilitāti, labklājību, harmoniju ar apkārtējo vidi un, iespējams, pat nemirstību. Atkārto 3, 9, 27 vai 108 reizes.

Mantras ap sevi veido tādu kā spēka lēcu, kurā mazinās radiācijas un elktromagnētiskais starojums, uzlabojas asins sastāvs un attīrās čakras.

Visbeidzot, paliek vēl viena ļoti svarīga mantra – SHURANGAMA mantra. Kad nomiršot pēdējais cilvēks, kas prot šo mantru, mūsu pasaulei pienākšot gals...