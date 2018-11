Viena no Latvijas vispazīstamākajām gaišreģēm Agnese Ziediņa Zariņa savās lekcijās apgalvo, ka gaišredzības fenomens kā dabas dota dāvana piemīt itin visiem. Kurš gan nevēlētos tādu dāvanu? Tomēr – viss nav tik vienkārši. Par to – saruna ar Agnesi, gatavojoties viņas jaunajam semināram, kas novembra beigās notiks Rīgā.

Agnese, kāpēc tu saki, ka šis talants ir visiem dabas dots?

Daudziem cilvēkiem gaišredzība šķiet neiespējama, kaut kas no fantastikas jomas. Tomēr, ja paskatāmies uz šo fenomenu no cita skatpunkta, tad nekā pārdabiska tajā nav.

Katrs no mums ir kaut reizi dzīvē (tomēr lielākoties – vairākkārt) saskāries ar iekšējās intuīcijas balsi. Ar tādiem brīžiem, kad neko nedomā, bet atnāk sajūta, informācija, sapratne. Saproti, ka ne no prāta, bet no kaut kādiem citiem nezināmiem apvāršņiem par to, kā labāk būtu rīkoties, kādu lēmumu pieņemt. Pēc laika esam konstatējuši, ka šī sapratne bijusi pareiza, neatkarīgi no tā, vai tam esam paklausījuši vai nē.

Vēl mēs esam saskārušies ar tādu interesantu lietu kā iedvesma. Arī to apzināmies kā kaut ko ne no mūsu prāta nākošu, bet ļoti varenu, iespaidīgu, patīkamu, pacilājošu. Tas ir vēl viens moments, kad saslēdzamies ar Visuma tiešo, netraucēto plūsmu caur sevi.

Ļaujoties šīm intuīcijas un iedvesmas plūsmām cilvēki sasniedz augstus rezultātus, lielus panākumus. Šie panākumi var būt globāla mēroga, bet var palikt kā tikai personiski dziļi, laimes piepildīti pārdzīvojumi.

Gandrīz visi zinātnieki apgalvo, ka viņi paši neko nav izgudrojuši vai atklājuši. Informācija pie viņiem kādā brīdī esot atnākusi. Ir fokusēta uzmanība uz kādu jautājumu, un kādā brīdī atbilde no kaut kurienes atnāk.

Tātad varam secināt, ka ar gaišredzību jeb informācijas saņemšanu no Visuma ir saskāries katrs.

Gaišredzība ir viens no veidiem, kā Visums "runā" caur cilvēku. Viens no visiem Visuma informācijas veidiem.

Par iedvesmu runājot, iemīļotais dzejnieks Imans Ziedonis ir teicis, ka viņš nespēja nepierakstīt to, kas plūda caur viņu. Ziedonim nav bijis jāsēž un jāizgudro dzeja. Bija tikai jāņem un jāpieraksta tas, kas dabīgi plūst.

Tomēr par gaišreģi dēvē ne jau kuru katru. Ar ko tu atšķiries no citiem cilvēkiem?

Ar to, ka ļauju šai informācijai iet caur sevi tad, kad tas ir nepieciešams. Man ir spēja kontrolēt šo plūsmu. Pieslēgties tai tādā veidā, laikā un apjomā, kādā tas ir nepieciešams. Tie nav nejauši intuīcijas mirkļi. Tie nav klusi Visuma čuksti. Tas notiek apzināti un skaidri.

Kā notiek šī informācijas saņemšana?

Tas var būt dažādos veidos un šo veidu sajaukumos, kombinācijās. Piemēram, cilvēks vizītē vēlas saņemt risinājumu kādai savai aktualitātei. Atbilde man var atnākt kā izpratne. Tas ir tā, ka vienkārši zini atbildi, tā nav jāmeklē, jādomā, neizprotamā veidā vienkārši zini atbildi un to izsaki.

Nedaudz citāds veids – kad jākoncentrē uzmanība uz atbildi un tā atnāk kā doma. Atšķirība ir tajā, ka uzreiz to nezinu, bet ir jāpagaida, it kā jāmēģina to atcerēties.

Nākamais variants, kad redzu attēlus, kas man dod atbildi redzējuma formā. Piemēram, redzu, kā fiziski izskatās vieta vai cilvēks, par kuru ir jautājums. Redzot to, sniedzu redzējuma aprakstu, un tajā ir atbilde uz jautājumu.

Tad ir šo divu veidu apvienojums. Vienlaikus ir informācija kā zināšana un papildus – iespēja redzēt fiziski.

Sapņos mēdz nākt redzējumi. Ir bijis, ka sapnī redzu kādu situāciju un nākošajā dienā atnāk pie manis cilvēks, kurš uzdod jautājumu par savu īpašumu, kuru es jau redzēju sapnī un sapnī bija redzama arī atbilde uz viņa aktualitāti.

Tomēr – šī informācija ir ierobežota?

Pati informācija nav ierobežota, ierobežota tai var būt pieeja. Mēdz būt cilvēki, kuriem pie magiem ir uzlikta aizsardzība, lai tiem nevarētu tikt citi klāt. Ja cilvēks šādi ir nobloķēts, tad tas ir noticis ar viņa pašu gribu un attiecīgi man nav tam piekļuves.

Mēdz būt situācijas, kad par kādu atsevišķu personu nenāk informācija, lai viņu pašu no šīm atbildēm pasargātu. Jo pieņems nepareizus lēmumus un kaitēs sev.

Uzzinot atbildes, cilvēks var pieņemt nepareizus lēmumus?

Jā. Ar to ir interesanti, ka lielākā daļa neņem vērā atbildes, bet rīkojas nevis tā, kā labāk priekš paša, bet gan tā, kā gribas. Cilvēkiem patīk pašiem izziet cauri sāpīgām, bet skaistām pieredzēm. To jau redzam visapkārt primitīvās lietās. Zinām, ka nav veselīgi, ir kaitīgi, bet tomēr darām.

Tu dalies arī publiski ar saviem redzējumiem?

Mēs ar vīru rakstām blogu www.domuspeks.com par manām pieredzēm un redzējumiem, atbildam uz jautājumiem. Lekcijas, semināri, apmācības arī periodiski notiek. Cilvēks vienmēr ir tiecies izprast kaut ko vairāk – vairāk par sevi pašu un Visuma darbības principiem, kaut ko vairāk par ikdienišķo...

