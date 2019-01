Reti kurš cilvēks ir apmierināts ar savu veselību, darbu, attiecībām, raksturu, dzīvi. Reti kurš nevēlētos kaut ko mainīt. Lai kaut ko mainītu – jāmainās pašam. Vienkārša patiesība, vai ne? Tikpat vienkārša kā zināšana, ka vajadzētu kaut dažas minūtes dienā vingrot, mazāk ēst, vairāk lasīt... Laikam gan lielākajai daļai cilvēku ir skaidrs, ka vajadzētu, bet... nesanāk, neizdodas...

Lai izdotos, ir nepieciešams kāds, kurš paņem aiz rokas un pasaka: "Es esmu parasts cilvēks – tāds pats kā tu. Sevi meklējot, esmu veikusi garu ceļu, kurā bijuši dažādi posmi. Gājums, kas sākās manas dzīves krīzes vissmagākajā brīdī, pamazām deva zināšanas, atbildes uz jautājumiem, atklāsmes un pilnīgi jaunu pieredzi par to, kā saskaņā ar manu personību mainās ārējā pasaule, ja es mainu savu iekšējo pasauli." Šos vārdus saka Maira Gūtmane, un viņa ir tas cilvēks, kurš savu pieredzi – gan rūgto, gan aizraujošo – nu piedāvā līdzcilvēkiem apgāda "Lietusdārzs" izdotajā grāmatā "Pamodināt sevī radītāju".

Veiksmīga darbā un ģimenē, tomēr juzdama, ka ar to nepietiek, lai dzīve būtu piepildīta un harmoniska, Maira Gūtmane kļuva par meklētāju, kas atrada gan visā pasaulē pazīstamā medicīnas zinātņu doktora Džo Dispenzas mācību, gan citu neirologu un psihologu pētījumus, kas iedrošina: mainot savu iekšējo pasauli, atbrīvojoties no ieraduma spēka, "pārprogrammējot" savu prātu, lai tas pārstāj būt atkarīgs no ārējiem faktoriem, cilvēks iepazīst sevi un spēj veidot personību saskaņā ar savām vēlmēm, nevis vides noteiktiem apstākļiem.

Džo Dispenzas grāmatas (latviski "Lietusdārza" izdevumā: "Atbrīvojies no ieraduma spēka", "Tu esi placebo", "Superspēju potenciāls"), kā arī citu ārzemju autoru darbus lasa un savos izaugsmes ceļos izmanto daudzi. Maira tajās paustās atziņas ir padarījusi par savām, pārbaudot gan pašas dzīvē, gan darbībā: mācoties pati, viņa kļuvusi par ciguna skolotāju. Grāmata ir saruna ar lasītāju – atklāta, saprotoša un pamudinoša. To lasot, ir sajūta, ka autore ir tepat blakus: viņa stāsta, kā mācījusies no gadījumiem ar savu dēlu, kādu jaunu sportistu, saviem ciguna skolniekiem un citiem, kuri arī ir tepat, starp mums. Šī tuvība palīdz kaut brīdi noticēt grāmatas paustajai pārliecībai, ka ikviens cilvēks ir dzimis ģēnijs.

Lai šo pārliecību veidotu un stiprinātu, Maira lasītāju mudina darboties – grāmatā ir iedaļas "Dienasgrāmata", "Mērījumi", "Deklarācija" u.c., kas nav tikai lasāmas; ir jāņem rokā rakstāmais un pašam jākļūst par rakstītāju. Gan šīs grāmatas līdzautoru, gan savas dzīves autoru.

Piedāvājam fragmentu no grāmatas, kas parāda, ka šī ir ne vien lasāma, bet arī darāma grāmata.

***

Ģeniālais ģēnij! Es gribu tev pateikt lielu paldies, ja tu tiki līdz šai vietai! Paldies par līdzi nākšanu un vēlmi sevi mainīt uz savu lieliskumu! Es ticu, ka ir iespējams pasauli padarīt par fantastiski skaistu vietu, kurā visi varētu dzīvot veseli un laimīgi.

Es neesmu apstājusies! Es turpinu! Un, ja vien tev būs interese, taps nākamās ģēniju sarunas! Šobrīd es apsveru, kā organizēt grupiņas, lai varētu izbaudīt enerģētisko dziedināšanu. Padarīt brīnumus par ierastu lietu. To jau cilvēki dara. Es ticu, ka ikviens no mums spēj paveikt to, kas mums šķiet neiespējams. Varbūt vajadzīgs tikai mans aicinājums: "Vai gribi piedalīties savas ģeniālās dzīves radīšanā? Vai nāksi man līdzi tālāk?"

Lai tu vari labāk pārskatīt apgūto, visu, kas pārrunāts, es apkopoju dažos svarīgos teikumos.

Viss ir enerģija.

Kur ir mana uzmanība, tur ir enerģija. Kur ir tava uzmanība?

Nav brīnumtabletes, brīnumtablete ir tevī! Vai tu apzinies un spēj aptvert, ka tu esi farmācijas fabrika?

Ja tu par kaut ko saki – tā ir problēma, tad var gadīties, ka ķermenis sāks to risināt tavā vietā.

Mana personība rada manu personisko realitāti! Kādu savu lielisko realitāti tu radi ar savu jauno "es"?

Smadzenēm ir iedzimta tieksme uz negatīvo. Tavs laimes stāvoklis ir tavs apzinātais darbs un tava atbildība! Vai tu spēj sevi izjust kā personību, kas ir iemīlējusies dzīvē?

Pārmaiņas sākas no jaunas domas. Kāda ir tava jaunā "es" jaunā doma? Apzināta poza, elpošanas veids, kustības, lietotie vārdi ir signāls manai sistēmai par to, kas es esmu. Kas tu izvēlies būt ar savu elpu, pozu, kustībām un vārdiem?

Jo vairāk apzinātības visā, jo vairāk jaunās dzīves tu varēsi radīt, neļaujot vecajām programmām vadīt tavu dzīvi! Cik daudz no dienas tu pavadi apzināti?

Tavs nodoms, mērķis ir spēcīgs virzītājspēks, labāk to padarīt apzinātu.

Kas tu esi? Kurp dodies?

Rezultāts vienmēr ir rezultāts, jautājums ir tikai – kam. Kas rada rezultātu?

Realitāte ir godprātīgs manas iekšējās pasaules atspoguļotājs. Vai tu vari novērot savā realitāte lieliskus jaunumus, tavai iekšējai pasaulei mainoties?

Kaut ko jaunu mēs varam sasniegt tikai ar nezināmo. Vai tu spēj uzticēties nezināmajam?

Ārējā pasaule pēc Līdzsvara likuma uztur manu identitāti. Kurš ir stiprāks? Ārējā pasaule vai tavs jaunais es?

Tev vienmēr ir izvēle, kurp doties, kā reaģēt. Pēc ārējā stimula tev vienmēr ir telpa, brīdis, lai pieņemtu lēmumu, ko ar to iesākt. Reaģēt kā upurim vai kā Radītājam? Ko tu izvēlies?

Ikvienā no mums ir ģēnijs, un, to novērojot sevī un citos, mēs tam ļaujam pamosties! Vai tu spēj ieraudzīt ģēniju sevī?

Un vēl, ģeniālais ģēnij, – kā jau es minēju sarunas sākumā, tavai izaugsmei es esmu izveidojusi dienasgrāmatu. 21 dienai, lai iepazītu sevi, ieraudzītu savas vecās programmas un mainītos. Tas notiks tikai tad, ja tu darīsi. Ja paliksi tikai filozofiskā, teorētiskā izpratnē (kas pati par sevi arī ir svarīga un nepieciešama pārmaiņu daļa), tad tu nemainīsies. Jo tu neiemācīsi savam ķermenim fiziski to, ko esi intelektuāli sapratis. Dienasgrāmatā tev ir doti gana daudz instrumentu, kas tev var kļūt par lieliskiem draugiem un palīgiem tavā pārmaiņu ceļā.

Vari lietot visus, vari izveidot savu izlasi. Nesasteidz! Dari to lēnām un mierīgi, ar sajūtu – "Viss mūžs vēl priekšā!". Kontrolē sabotieri! Esi godīgs pret sevi! Mīli sevi, jo tu esi vissvarīgākā persona uz pasaules!

Lai tev izdodas un veicas, ģeniālais ģēnij! Saulītes un samīļojieni!