Vai esi dzirdējis par biodanza metodi jeb biodeju? Tā jau 10 gadus ir Latvijā! Pirmajās pavasara dienās – 22.- 24. martā – Rīgā notiks 7. Baltijas Biodanza festivāls "Viva la Vida", kurā ikviens interesents ir aicināts iepazīt šo neparasto un iedarbīgo metodi gan caur teorētiskajiem aspektiem, gan pieredzot praktiski.

Šogad festivāla tēma ir jauna pieeja zinātnē un mākslā par cilvēku. Konferences un meistardarbnīcas vadīs viesi no dažādām valstīm: Argentīnas, Spānijas, Lielbritānijas, Vācijas un Latvijas.

"Biodanza ir ceļš uz jaunām zināšanām, veselību un dzīves labizjūtu. Tā ir daudz vairāk nekā deja – to nevar izstāstīt tikai ar vārdiem, biodanza ir jāpieredz tāpat, kā dzīve, kā mīlestība," skaidro biodejas pasniedzēja un viena no festivāla rīkotājām Kristiāna Kalniņa.

Pirmajā festivāla dienā – piektdien, 22. martā, 14.00–18.30 konferencē varēs noskatīties Baltijas Biodanza skolas jauno skolotāju sertifikācijas darbu prezentācijas. Šī būs iespēja uzzināt par biodejas skolotāja profesiju, par atklājumiem pētījumos un personiskajā pieredzē u. c.

23. un 24. martā festivāla rīkotāji aicina uz vairākām konferencēm, kurās būs iespēja iepazīt biodanza metodes zinātnisko pusi, un šie atklājumi patiešām spēj aizraut, jo ir cieši saistīti ar ikviena cilvēka dzīvei būtiskām tēmām: piemēram, par bērnu emocionālajām tiesībām un to ietekmi uz tālāko attīstību visa mūža garumā (Dr. psych. Alehandra Villegas, Spānija, un Mg. psych. Vineta Grīvza, Latvija). Plānota diskusija par vīrišķību un vīrieti mūsu mainīgajā pasaulē (Dr. oec. Hose Antonio Garro, Argentīna), kā arī zinātnisku pētījumu atzinumi par biodanza metodes spēju dabiski atveseļot (Prof. Dr. habil. Markus Štuks, Vācija) un citas tēmas.

"Visās trīs festivāla dienās aicinām arī praktiski pieredzēt biodanza meistardarbnīcas, kuras vadīs gan ārvalstu viesi, gan Latvijas skolotāji," mudina festivāla organizatori. Piektdienas vakarā festivāla atklāšanu vadīs Baltijas Biodanza skolu direktori Markus Štuks un Alehandra Villegas. Sestdien būs iespēja pieredzēt četras dažādas meistardarbnīcas, bet svētdien – "Tango&biodanza vivencia" – attiecību kaislība, bauda un īpaša mūzika, kuru vadīs viesis no Argentīnas Hose Antonio Garro.

Festivālu organizē un atbalsta Baltijas Biodanza skola un Latvijas Biodanza skolotāju asociācija. Pirmie Latvijas biodanzas skolotāji strādā jau vairāk nekā septiņus gadus. "Mēs ticam, ka ir iespējams jauns pasaules redzējums, kura pamatā ir afektivitāte, mīlestība un patiesas cilvēciskas attiecības," iedvesmo biodejas pasniedzēja Kalniņa.

Festivālam var pieteikties jau tagad: sīkāka informācija par pasākumu pieejama asociācijas mājaslapā "Biodanzalatvia.lv".