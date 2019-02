Šajā nedēļas nogalē, 18. un 19. februārī Ventspils novadā notiks starptautiskais masku tradīciju festivāls, vēsta pasākuma rīkotāji. Galvenās festivāla norises būs Pope, Tārgale un Ventspils.

Festivāls sāksies sestdien, 16. februārī, ar masku grupu viesošanos Ventspils novada pagastos – Popē, Tārgalē, Zirās, kā arī Ventspils Vecpilsētas tirgus laukumā. Viesojoties lauku sētās, maskas nesīs savu svētību un aizsardzību novada ļaudīm. Vakarā visas masku grupas pulcēsies Popes kultūras namā uz lielo masku saietu. Ikvienam interesentam būs iespēja redzēt masku grupas darbībā mājas situācijā.

Masku saieta noslēgumā notiks individuālo masku skate un labāko masku apbalvošana. Svētdien maskas izies ielās un dosies gājienā pa Tārgali uz Lībiešu sētu, kur notiks festivāla noslēguma ceremonija un aizrautīga Meteņa svinēšana. Zinātkārajiem īpaši saistoša būs masku tradīciju konference, kurā piedalīsies lektori no Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas.

Festivālā piedalīsies 20 masku grupas no dažādām Latvijas vietām – Remtes, Saldus, Smiltenes, Tārgales, Salacgrīvas, Suntažiem, Saulkrastiem, Limbažiem, Zirņiem, Rīgas, Katlakalna un Ventspils. Tiks demonstrētas daudzveidīgas masku grupas – vecīši, Mārtiņbērni, Katrīnas, čigāni, miežvilki, budēļi, ķekatas, Pelnu āži, vastlāvji. Festivāla viesi būs masku grupas no Baltkrievijas.

Maskošanās tradīcija ir viena no interesantākajām tradicionālās kultūras izpausmēm. Maskotie tēli gadalaika tumšajā pusē un gadalaiku mijās ir sastopami ļoti daudzās valstīs. Lai saglabātu un izzinātu, kā arī atjaunotu zudušo autentisko maskošanās tradīciju, kā arī lai to popularizētu un attīstītu mūsdienās, starptautiskie masku tradīciju festivāli Latvijā notiek kopš 1999. gada.

Maskošanās tradīcijas ir viens no nemateriālās kultūras mantojuma savdabīgākajiem un interesantākajiem izpausmes veidiem, kam arī laikmetīgajā kultūrvidē ir pievēršama īpaša uzmanība. Maskošanās tradīcijas ir ļoti senas un nāk no tāliem laikiem. Un joprojām, arī XXI gadsimta cilvēku sabiedrībā, tās ir nozīmīgas un interesantas. Visām tautām to senajās kultūras tradīcijās dzīvo daudzveidīgi, noslēpumaini, neikdienišķi masku tēli. Maskas mūs sasaista ar citu pasauli, ļauj sazināties ar senču un dabas gariem. Maskošanās mērķis ir palīdzēt pārvarēt krīzes brīžus, atjaunoties, iegūt spēku. Maskotie tēli mājai un tajā mītošai saimei nes svētību, veselību, aizsardzību, nodrošina auglību un ražu, izdošanos darbos. Gan maskoto uzņemšana, gan paša tērpšanās kādā tradicionālā masku tēlā dod to, kas svarīgs ikvienam visos laikos un laikmetos.

Arī latviešu kultūrtelpā maskām un maskošanās tradīcijām ir ļoti nozīmīga vieta. Mūsu nacionālā bagātība ir gan daudzveidīgie dažādo novadu tautas tērpi un dziesmas, gan arī dažādie masku gājieni, maskoto izdarības un arī pašu maskoto ļaužu nosaukumi. Latvijā to ir vairāk nekā 70 – čigōni, vastlāvji, kōzu čigani, ķuļi, budēļi, ķekatas, kurcumi, miežvilki, galenkas, dādi, tatari, kaitys, spokstiņi u. c. Daudz kas no maskošanās tradīcijas pēdējos gados jau apgūts un atgūts, rekonstruējot dažādas maskoto grupu darbības no teicēju pierakstiem. Bet daudz ir arī vēl nezināmā, meklējamā un pētāmā. Arī Masku tradīciju festivālam ir nozīmīga vieta šīs tradīcijas uzturēšanā, kopšanā un ieinteresētības vairošanā.

Festivāla programma

Sestdiena, 16. februāris

11.30 Masku gājieni Ventspils novada lauku sētās – Popē, Tārgalē, Zirās un Ventspils vecpilsētas tirgus laukumā

16.00 Masku tradīciju konference Popes pamatskolā

18.00 Masku saiets, grupu izrādīšanās un individuālo masku skate Popes kultūras namā

Svētdiena, 17. februāris

10.00 Masku tradīciju konference Tārgales pamatskolā

12.30 Masku gājiens no Tārgales pamatskolas uz Lībiešu sētu

13.00 Festivāla noslēgums un Meteņdienas svinēšana Tārgales Lībiešu sētā