Piedot? Vai tomēr nē...

Kas mēs esam, lai nepiedotu otram? Par mazu esam savā garā. Pilni egoisma un dusmu. Pretenziju pārņemti par to, kā visam ir jābūt, lai labi būtu man.

Nobijušies un izdomājuši, ka aizvainošanās, aizgriešanās ir spēcīga aizsardzības forma pret otru. Tas ir populārs manipulatora instruments.

Patiesībā aizvainojums ir veids, kā zaudēt savu spēku.

Aizvainojums ir slēpta agresija, dusmas, naids.

Aizvainojums – es nespēju cīnīties atklāti, neesmu tik drosmīgs, zinošs, spēcīgs. Es cīnos klusi, bet naida bultas sevī kaļu asas un indīgas.

Aizvainojoties cilvēks, pats to negribot, ir atzinis – ar šo situāciju es galā vēl netieku. Esmu par mazu, lai to izprastu. Par mazu, lai neieslēptos un sevī neturētu dusmas.

Aizvainojums – es atzīstu: tu mani uzvarēji.

Aizvainojums – es aizrijos ar dusmām, bezspēku un naidu uz tevi par to, ka tu padari ar savu rīcību mani mazu. Es atzīstu tavu spēku. Es ticu tam, ko tu man liec izjust.

Aizvainojums – es šo mācību vēl neesmu izgājis.

Aizvainojums – man šobrīd nepietiek mīlestības uz sevi, uz tevi.

Otrs – tas esmu es pats. Kādreiz, kad pavisam pagurstam no aizvainojuma sloga savā ķermenī un dzīves, kuru saindējam ar to, ko sevi nēsājam, nākas pamosties no sapņa un ilūzijas, ka bez manis te ir vēl kāds.

Te esi tikai tu ar savām izvēlētām spēlēm.

Un, kamēr vien cilvēkā ir kaut kripatiņa veca aizvainojuma, nāks tie, kuri mīlot aizvainos. Jā, mīlot. Tieši tā Dievs parāda mūsu sirds melnumiņus. Un vai tad tā nav mīlestība – lūgums, lai tu sevi izdziedini?

Kamēr vien ir, aiz kā aizķert, ķers. Kamēr tu nes sevī āķus, atradīsies, kurš aizāķēs.

Kamēr pats Dievs klusi piedod mums.

