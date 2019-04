Ekstrasense Tīlika: enerģijas vampīru īstenībā nav

Jā, uzskatu, ka enerģijas vampīru īstenībā nav, jo visu enerģiju, kuras zudumus jūtam pēc noteikta veida sarunām un kopā laika pavadīšanas, atdodam mēs paši!

Enerģijas zudumi rodas, uzklausot toksisku informāciju, iztopot, apvainojoties un atvainojoties, dusmojoties, cenšoties būt "labiņiem", tāpēc darot to, ko nemaz nevēlamies, lai tikai otru neaizvainotu, utt.

Aiz šā visa ir pašu bērnības destruktīvie uzvedības modeļi. Tā tukšuma un nespēka sajūta pēc "vampīra" ir tur, kur pats laikus neesi pamanījis, ka nav "dot un ņemt" līdzsvara konkrētajās attiecībās, un to tu neredzi, jo tevī pašā dzīvo kāds komplekss no bērnības, kurš izraisa nespēju atteikt. Tu neapzināti izvēlies iztapt, ar cerību, ka paslavēs, jo tevi dzen vainas sajūta, ka neesi pietiekami labs, tāpēc jādod, jādod un nedrīksti neko prasīt un saņemt...

Šāda mijiedarbība, lai arī cik sāpīga, tomēr slēpj sevī iespēju mācīties un garīgi augt. Šis ir vērtīgs mehānisms, kuru izprotot, vari apjaust kāds traucējošs bērnības ievainojums sevī vēl būtu jāierauga, kāds destruktīvais uzvedības modelis jāatrisina, apzinoties savus kompleksus.

Strādājot ar cilvēkiem ikdienā, esmu novērojusi, ka aiz šiem notikumiem, kur ir sajūta, ka mūs "vampirē" un kājas ļimst nespēkā, nereti slēpjas arī dziļāks slānis, un tā ir iepriekšējo dzīvju pieredze, kas saistīta ar abpusējām karmiskām darbībām no maģijas līmeņa. Šī pieredze prasa apzināšanos, lai varētu atlaist sajūtas un dzīvot tālāk mierīgi. Šeit būs situācijas, kad izjūtam neizskaidrojamas bailes no kāda, kurš nāk sapņos vai sarunās baida ar mistisku ietekmi, nolādējumu vai lāstu. Maģijas līmenī vienmēr tiek manipulēts ar baiļu enerģiju, kurai ir ļoti zema vibrācija, un uzreiz sajūtami enerģijas zudumi, kad ielaižam to sevī, nesaprotot, kas notiek un ko darīt. Nezināmais biedē...

Visus "vampīrus" barojam mēs paši, un tiem enerģiju dod gan oponēšana, gan taisnošanās. Pat morāļu un "lekciju" lasīšana ir par šo – ja tu cērt pretī, tātad jau esi piekritis, ka izteiktais apvainojums uz tevi attiecas! Notiekošā apzināšanās – tā ir spēja saprast, kas notiek, tā dod gudrību izvēlēties, kā reaģēt, un sapratni, vai vispār to darīt ir jēga. Ja neiepazīstam sevi pašu un neesam pieņēmuši par labu esam, tad nav pašapziņas, un kad atnāk kāds un kaut ko pārmetīs, un tu jau atkal, pats neapzinoties, uzreiz atdod savu dzīvības spēku – reaģējot, apvainojoties, vainojot... Enerģija plūst, vēloties pierādīt, skaidrojoties, ka tā nav.

Viegli var saprast, kādas attiecības ir, ja tu "vampīram" mierīgi pavēstīsi par savām sajūtām un kā viņa rīcība ietekmē tevi, piedāvāsi citu, konstruktīvāku mijiedarbības modeli. Visticamāk, saņemsi pretī manipulācijas klusuma un nerunāšanas veidā vai apvainošanos un tiksi izmests ārā no viņa dzīves bez paskaidrojumiem. Tas notiek tāpēc, ka atbildību par savu dzīvi "vampīrs" nemaz nevēlas uzņemties, viņš meklēs jaunu donoru, ar kuru izspēlēt drāmas "glābējs-varmāka-upuris" trijstūri, un, ja tu vairs nepiedalies spēlē un nedod enerģiju, viņs iet to meklēt citur.

Vampīram nav savas enerģijas, tam ir zemas vibrācijas, jo nav ticības, ka viņš ir mīlestības cienīgs, dievišķās apziņas avots viņam ir bloķēts. Šāds cilvēks, kamēr neierauga patieso sevi, spēlē šo spēli ar visiem, kuri ir glābēji, upuri vai varmākas viņa dzīvē (kurā ik pa brīdim kāds krīt no podesta un kāds kļūst ļaunais... notiek nepārtraukta drāma). Viņš uz visu reaģē, vērtē, lūdzas, nespējot ieraudzīt ne sevi, ne to, ka citi ir tādi paši cilvēki kā viņš un ka katram jāuzņemas atbildība vispirms par savu paša dzīvi, jo katra mūsu izvēle, darbība un doma to rada.

Interesanti, ka tam, kurš ir "vampīrs", un tam, kurš ir ticis atkal un atkal "enerģētiski izsūkts", ir viena kopīga tēma: tiem nav savas dievatziņas, gaismas avota, ir bloķēta mīlestības plūsma ar Visumu.

Kad sākam paši "pieaugt" un atveseļoties no saviem bērnībā iegūtajiem, kompleksu diktētajiem uzvedības modeļiem, kas traucē mūsu dzīves kvalitātei, dažas attiecības noteikti sabruks: tās būs tās, kuras nav spējīgas iziet uz "pieaugušais-pieaugušais" līmenī. Pašam kļūstot apzinātam, atrodot savu saikni ar augstāko mīlestību pašā un pilnībā uzņemoties atbildību par savu dzīvi, tās kvalitātes radīšanu, sabruks tās attiecības, kur no tevis kaut ko gaida, kur ir patēriņa un atkarības kvalitāte, kur vēlies kādu pārtaisīt, audzinot, lasot morāli (tādās attiecībās ir dinamika "vecāks-bērns").

Citādas sajūtas būs attiecībās ar līdzcilvēkiem, ja pavērosi, saprotot, uz ko tevi izaicina, izdarīsi izvēli, labi apzinoties, kādas būs sekas, ja iesaistīsies vai atteiksi, esot pārliecināts, kas esi un ko vēlies. Un ej mierīgi tālāk, cienot savu laiku un nervus, izvēloties konstruktīvu mijiedarbību!

