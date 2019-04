Alternatīvās medicīnas un sejas jogas pasniedzēja Inga Gromova (attēlā) nu jau 10 gadus cītīgi krāj un izlaiž caur savu dzīves prizmu visas iegūtās zināšanas par dziedniecību. Veselības prakšu un seno zināšanu festivālā "Spīdolas salidojums" Inga savās atziņās dalīsies "Orākuls.lv" semināru teltī – nodarbībā "Manuālā muskuļu atslābināšana paša spēkiem". Par ko būs šī lekcija un citas Ingas nodarbības? Stāsta pati lektore.

Sāku ar sejas jogu un smalki pētīju katru sejas muskulīti, tā funkciju, uzbūvi un īpatnības. Gāja gadi, un palēnām pieslēdzu arī citus ķermeņa muskuļus. Ievēroju, ka vairums cilvēku pārvietojas stīvi un nekustīgi, savilktiem pleciem un kokainu gaitu. Sapratu, ka muskuļi veido spazmas gūžas rajonā, un nervu impulsi, kuri nāk no nervu šūnām-motoneironiem, ietekmē muskuļu saraušanās biodinamiku.

Pie uztraukuma smadzenes sūta nervu impulsus, un tā rezultātā saīsinās muskuļi, veidojot spazmas, kas saspiež asinsvadus un nervu saknītes, veicinot nepietiekamu asins cirkulāciju un izraisot stīvumu. Vēderiņš un sānos izveidojušās tauku krokas arī ir saistītas ar muskuļu savilkumiem, jo nekustīgajās vietās mīl nogulsnēties tauki.

Īsāk sakot, visas slimības un sāpes ir nekas cits, kā muskuļu saraušanās atbildes reakcija uz mūsu dusmām, bailēm, pārdzīvojumiem, aizvainojumiem un tā tālāk.

Manā nodarbībā "Spīdolas salidojumā" būs iespējams apgūt praktiski manuālo muskuļu atslābināšanas tehniku, kas ar griešanas, vilkšanas un stiepšanas palīdzību izvilks muskuli un 60 sekunžu laikā panāks tā atslābināšanu, likvidējot galvassāpes pieres, deniņu un pakauša apvidū, savilkumus, spriedzi un sāpes sprandas rajonā, acu muskuļos, uzlabojot redzi un redzes asumu un normalizējot augstu asinsspiedienu, padodot asins cirkulāciju aknā, nierēs, likvidējot sāpes plecu daļā, muguras jostas un sprandas daļā, likvidējot spriedzi un sāpes gurnos un kāju locītavās.

Ar muskuļu izstiepšanu var atrisināt sprandas nogulsnējuma problēmu, kas kā akmens un ciets izaugums atrodas kakla aizmugurējā daļā. Iemācoties šīs tehnikas, iespējams sakārtot savu organismu un atrisināt daudzas veselības problēmas, pat tādas, ko šobrīd nenojaut.

Katrs ir saskāries ar to, ka līdz vakaram pietrūkst spēka, enerģijas rezerves jau izsīkušas un dienas otrā pusē rodas liels nogurums. Tādēļ savā – Sejas jogas – teltī es demonstrēšu Dao rīta rituālu. Tā ir speciāla pamošanās tehnika tieši no rīta, kas palīdz izlīdzināt nakts saražotās enerģijas rezerves pa visu organismu. Pildot šo rituālu katru rītu, praktizētājs iegūst jaunību un spēku. Šis rituāls ne tikai dos milzīgu enerģiju, bet arī palīdzēs atjaunot organismu no iekšienes un ārienes, kas, savukārt, ļaus cilvēkam izskatīties daudz jaunākam.

Pēc tam būs iespēja pavingrot ar seju un sameklēt uz sejas dusmu un stresa punktus. Jo tieši emociju brīdī mēdz savilkties mīmiskie muskuļi, tie saspazmējas un veido limfas un asins cirkulācijas nosprostojumus, kas izraisa sejas tūsku, plānu, sausu un krunkainu ādu un noslīdējušu sejas ovālu. Uzspiežot uz šiem punktiem, varēs sajust lielu jutīgumu vai pat sāpes.

Vēl viena no akūtajām mūsdienu problēmām ir nosprostojumi meridiānos jeb enerģijas kanālos. Mums ir 12 svarīgi meridiāni, kas saistīti ar mūsu galvenajiem iekšējiem orgāniem (sirds, akna, nieres utt.) un divi galvenie meridiāni – priekšējais un aizmugurējais –, pa kuriem cirkulē enerģija. Kad enerģija meridiānos ir nosprostota un nefunkcionē pietiekami, tad problēma sāk veidoties galvenajos orgānos un medicīniski sāk veidoties slimība. Tādēļ "Spīdolas festivāla" laikā savā teltī es piedāvāšu arī nodarbību "Meridiānu korekcija" ar speciāliem kinezioloģijas vingrinājumiem. Nodarbības laikā mēs strādāsim ar visiem 14 meridiāniem un atjaunosim katrā meridiānā enerģiju. Regulāri pildot šos vingrinājumus, praktizētājs veiks organisma dziedināšanu un atjaunošanu, iegūs lielisku veselību, enerģiju un spēku.