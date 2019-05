Kā izdzēst negatīvās balsis, ko dzirdi savā prātā?

Kaut arī vairums cilvēku par to nekad nerunā, teju ikviens savā galvā dzird balsis, vietnē "Wake Up World" apgalvo psiholoģe, grāmatu autore Nanisa Ellisa (Nanice Ellis). Faktiski parasti ir vismaz viena iekšējā balss, kas kontrolē mūsu uzvedību un pastiprina šķietamos ierobežojumus. Mēs parasti pazīstam šo uzmācīgo balsi kā iekšējo kritiķi vai apšaubītāju. Bet no kurienes tā nāk, kāpēc tā ir iestrēgusi atkārtojumā un, visbūtiskāk, kā no tās tik vaļā reizi un par visām reizēm?

Viskritiskākās balsis ir bērnībā piedzīvotas programmēšanas rezultāts, un, kaut arī dažas balsis var būt kultūrkonteksta, sabiedrības vai reliģijas rezultāts, primārā balss, visdrīzāk, ir dominējošākā vai ietekmīgākā vecāka balss. Vecāku programmējums var tikt "atskaņots" tavā balsī, lai atklātu oriģinālo avotu, vienkārši pajautā sev: "Kur es pirmoreiz dzirdēju šīs negatīvās lietas, ko saku sev?"

Tomēr – vainot vecākus nevajag. Faktiski vainošana tikai pastiprina balsi, kas mūs novājina šajā procesā, bet – kur vaina zaudē, zināšanas pārņem grožus. Tiešām, saprotot zemapziņas programmēšanas vienkāršos mehānismus, tev būs spēks pārvarēt visas negatīvās balsis un "ieslēgt skaļāk" sava patiesā "Es" balsi.

Kā izdzēst negatīvās balsis

Identificē balsi. Piefiksē balsi savā galvā un dod tai vārdu. Ja tur ir daudzas balsis, izdari to ar katru no tām.

Pārstāj ticēt. Kā tu zini, zemapziņa nespēj šķirot informāciju, un, ja tu kaut kam tici, tad arī zemapziņa tic. Tas nozīmē, ka ik reizi, kad tu tici kritizējošajai balsij savā galvā, tu uzpildi to ar savu ticību.

Tāpēc tev tev jāatpazīst šī balss kā falša un apzināti jāizvēlas neticēt tai. Paziņo balsij: "Tu esi meli, un tev vairs nav varas mani kontrolēt!"

Laime ir nezināšanā. Gluži tāpat, kā tu varētu ignorēt mātes balsi realitātē, tu vari ignorēt balsi savā galvā, tāpēc, kad atpazīsti to, nedod tai spēku ar savu negatīvo reakciju. Vispirms identificē to kā falšu un tad novērs no tās savu uzmanību.

Aizvieto balsi. Kad esi identificējis kritisko balsi kā falšu un novērsis savu fokusu, tūlīt aizvieto to ar stimulējošu komandu, piemēram: "Es to spēju izdarīt, esmu varens, manī ir vairāk, nekā biju domājis!" Un tā tālāk.

Pārveido šo balsi. Nereti kritiskā balss izklausās pēc tavas dzīves autoritātes, taču patiesībā tā tāda nav. Muļķīgu balstiņu ir vieglāk ignorēt nekā stingru, tāpēc iedomājies, piemēram, Mikipeles vai Donalda Daka balsi.

Ieraksti savu dziesmu. Atrodi dziesmu, kas tevi uzmundrina un iedvesmo. Tad ieraksti šo dziesmu savā zemapziņā, daudzkārt to klausoties, lai vārdi iesēžas prātā un tu to vari "dzirdēt" pat tad, kad mūzika nespēlē. Nolūks ir ieprogrammēt zemapziņu ar iedvesmojošiem tekstiem, kas pārspētu kritizējošo balsi.

Atmet birkas. Tās birkas, ko mēs nēsājam dzīvei cauri, parasti atspoguļo ierobežojošos uzskatus, ko mēs esam pieņēmuši bērnībā, un, kamēr tās mūs apzīmē – tās mūs ierobežo. Ir grūti atlaist uzskatus, neatlaižot birkas, kas šos uzskatus apzīmē, tāpēc met prom šīs birkas un laipni palūdz, lai arī citi pārstāj tev karināt birkas. To, kas tu patiesībā esi, nevar definēt ar birkām, lomām vai tituliem.

Konsekvence. Tā ir svarīga, tāpēc tev jābloķē balss katru reizi, kad to sadzirdi. Sākotnēji tas var notikt dučiem reižu dienā, bet ar katru reizi, kad to darīsi, balss zaudēs spēku un tavas smadzenes iemācīsies atbilstoši pārkārtoties.