30. maijā aicina uz Vasarassvētku svētīšanu Sauliešu pilskalnā

Skaistajā ziedēšanas laikā izsenis tradīcijā svētīti Ūsiņi – svētki puišiem un vīriem un Vasarassvētki – svētki meitām un sievām. Ceturtdien, 30. maijā, no pulksten 19 Sauliešu pilskalnā Katlakalnā notiks Vasarassvētku svētīšanas meistardarbnīca, vēsta folkloras kopas "Rāmupe" pārstāve Gunta Saule.

Vasarassvētki īpaši saistīti ar jaunību un jaunības svinēšanu – ziedēšana, pušķošanās, dziedāšana, gaviles ir to atslēgvārdi. Iespaids, ka tieši šiem svētkiem ir īpaša saistība ar cerēšanos, ar lūkošanos, ar domām par nākamajām laulībām, ar veiksmīgas dzīves nodrošināšanu tautās. Tāpēc daudzie rituāli, kuri Vasarassvētkos tiek izdzīvoti un izspēlēti, ir visvairāk veltīti tām jaunajām meitām, kuras ir vistuvāk izdošanas brīdim. Vasarassvētku rituāli ir viņām kā stiprinājums, kā ceļamaize nākamajai dzīvei, skaidro Gunta Saule.

Taču tie ir svētki arī sievām. Un ne tikai tāpēc, ka tieši viņas ir galvenās svētku rīkotājas un rituālu vadītājas. Ne tikai tāpēc, ka no viņu darbības būs diezgan lielā mērā atkarīgs jauno meitu nākamās dzīves nodrošinājums. Ar dažādām rituālām darbībām sievas nodrošina arī savu turpmāko dzīvi un izdošanos – veselību, sadzīvošanu, labas attiecības ģimenē, pārī, saskaņu ar pasauli un saviem līdzcilvēkiem. Ir diezgan skaidrs, ka mūsu priekštečiem svētku svētīšana un dažādās tiem raksturīgās rituālās darbības ir bijis kaut kas līdzīgs mūsdienu psihoterapijai. Saglabājot tradīcijas un tradicionālo svētku klātbūtni, mēs ļoti lielā mērā uzturam un uzlabojam savu garīgo un fizisko veselību, norāda folkloriste.

"Kādu laiku Vasarassvētki bija it kā piemirsto tradicionālo iezīmdienu skaitā. Bet pamazām to svētīšanas tradīcijas tiek atjauninātas, un lielā mērā nu jau mēs tos varam dēvēt par atgūtiem svētkiem. Katlakalna "Rāmupe" ir to tradīcijas kopēju vidū, kuri met izaicinājumu un atjaunina tradīcijas, kuru svētīšana piemirsta. Nu jau vairākus gadus arī mums Vasarassvētki ir vieni no mīļākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem," tā Saule.

Viņa norāda, ka uz Vasarsvētku svētīšanu aicināti it visi interesenti – sievas un meitas tērpjas košās un gaišās svētku drānās. Līdzi jāņem olas kopīgi gatavotam pantāgam un kārumus kopējam mielasta galdam. Puiši un vīri, lai arī rituālos tieši nepiedalās, ir laipni aicināti viesu kārtā.

Vasarassvētku svētīšanas meistardarbnīca notiek cikla "Gadskārtu un ģimeņu tradīciju skola" ietvaros, un to atbalsta Latvijas Kultūrkapitāla fonds.