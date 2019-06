Kā atgūt ticību sev un vīriešiem?

Ticība sev – tas ir tas, uz kā pamata tiek būvēta visa mūsu dzīve: spēja sadzirdēt sevi, uzticēties savai sirdsbalsij un sekot tai, sava dzīvesceļa apzināšanās un sevis realizēšana vislabākajā iespējamajā veidā. Tajā brīdī, kad iemācīsimies uzticēties sev un savai iekšējai sirdsbalsij, mēs sāksim uzticēties citiem cilvēkiem, tajā skaitā – vīriešiem, un veidosies harmoniskas attiecības ar sevi un apkārtējo pasauli.

Uzticēšanās sev ir pamatu pamats, no kura sākam veidot pasauli ap sevi.

Un patiesā būtība ticībai sev ir spēja palikt savā ķermenī, elpā, apzināties brīdi “šeit un tagad” ik reizi, kad reaģējam uz notiekošo, saskaramies ar jūtām un emocijām.

Kāpēc zaudējam ticību un saikni ar sevi?

Būtībā tas notiek tāpēc, ka zaudējam sevis sajušanas spēju – savu ķermeni, savas jūtas. Koncentrējamies uz domām, pastāvīgi analizējam pagātni un konstruējam nākotni tā vietā, lai būtu tagadnē.

Atjaunot saikni ar sevi

Mēs zaudējam saikni ar sevi, vēl būdami bērni, visbiežāk – ķermeņa un jūtu apzinātas mijiedarbības iemaņu trūkuma dēļ: idenficējamies ar pieaugušo balsīm, ko uztveram bērnībā, attiecīgi nepārtraukti turpinām veidot sociālo pieredzi tā vietā, lai koncentrētos uz savām jūtām un savu iekšējo pasauli. Šim procesam diemžēl pieslēdzas arī balsis televīzijā, masu medijos, un tas kopumā rada informācijas pārpilnību; tādā veidā šī nošķirtība no savām sajūtām, domām un ķermeņa nostiprinās.

Tieši tāpēc pirmais solis, lai atgūtu ticību sev, ir ķermeniskās saiknes atjaunošana un apzināšanās, atgriešanās pie sevis caur ķermeniskām praksēm, tādām kā joga, sieviešu apļi, atbrīvošanās no liekās informācijas pārpilnības, praktizējot miera stāvokli klusumā – meditāciju. Līdzīgi kā ar zobu tīrīšanu, tas viss jādara katru dienu, lai atjaunotu un paliktu pastāvīgā saiknē ar savu sirdsbalsi un savu ticības, pārliecības spēku.

Bieži vien spēcīgas, līdz galam neizdzīvotas emocijas, vainas sajūta par neveiksmīgām attiecībām vai dzīves situācijām liedz uzticēties sev. Prāts nostiprina šīs emocijas, pastiprina sajūtu, ka šīs neveiksmīgās pieredzes dēļ ar tevi tiešām kaut kas nav kārtībā, tādā veidā bloķējot apziņu, neļaujot dvēselei no jauna uzticēties.

Šādā gadījumā ir jāsaprot, ka vainas apziņa grauj un īsti nedod nevienam nekādu labumu. Ikviens no mums gūst savas mācībstundas šajā dzīvē, kuras pēc savas būtības ir vienkārši pieredze. Svarīgi būtu apzināties sevi no jauna, kā tīru, nevainīgu dvēseli, kurai vienmēr ir pieejams dievišķais spēks un saikne ar savu sirdsbalsi. Ja šos apziņas procesus vienatnē veikt ir sarežgīti, tad palīdzēs speciāli treniņi un prakses, kas atgriež cilvēku atpakaļ uz sevis mīlēšanas ceļa. Vai arī ir iespēja individuāli strādāt ar psihoterapeitu, kas spēs tevi atbalstīt un izprast uzkrāto pieredzi. Šā procesa mērķis ir atgriezt sev ticību, paļāvību, no jauna atvērties savai dzīvei, izdzīvot ikkatru brīdi ar pilnu krūti.

Kā no jauna uzticēties

Nākamais jautājums – kā atgūt uzticību vīriešiem pēc negatatīvas pagātnes pieredzes, kas ir sagādājusi vilšanos? Kā no jauna uzticēties un no sirds ļauties jaunām attiecībām?

Lai tas notiktu, ir nepieciešams iziet cauri piedošanas procesam un atlaist visas iepriekšējās attiecības ar vīriešiem, un tieši tāpat, kā jau iepriekš aprakstītajā procesā, kad notiek atgriešanās pie sevis, saprast, ka šajā gadījumā nav vainīgo, un jūsu attiecības ir bijušas tikai mācībstundas ceļā uz sevis attīstību.

Piedošanas procesam var palīdzēt vienkārša izvietojuma tehnika: noliec divus krēslus, uz viena apsēdies pati un uz otra iztēlojies savu bijušo partneri, kura dēļ esi zaudējusi uzticēšanos vīriešiem. Ik pa brīdim maini savu atrašanās pozīciju, pārsēžoties uz partnera krēsla un atpakaļ, un runā pati ar sevi, no viņa pozīcijas iegūstot atbildes par viņa tā brīža jūtām, nostāju pret tevi. Tādējādi nonāksi pie izpratnes un piedošanas. Mēs bieži apvainojamies un zaudējam uzticešanās spēju tā vietā, lai izprastu partneri, viņa jūtas un nostāju. Pieprasām, gaidām un apvainojamies.

Nostāja par uzticības zaudējumu un gaidām – tā ir maza bērna pozīcija. Tāpēc rodas vilšanās ik reiz, ka nesaņem mīlestību, kuru neapzināti pieprasi dažādos veidos.

Kļūsti pieaugusi

Pieaugušas sievietes nostāja – tā ir ticības un pārliecības atgūšana pašai sev, iekšējais spēks un resurss, apzinoties savas vajadzības, un no šā punkta tiek veidotas apzinātas attiecības ar otru cilvēku, kas balstās uz uzticību, brīvību un mīlestību.

Balstoties uz šādu izvēli, mēs neko nepieprasām un negaidām no partnera, kā arī nezaudējam ticību, nelolojam nepamatotas cerības, bet gan dalāmies ar viņu pilnīgā mīlestībā, kas patiesi plūst no sirds dziļumiem. Man ir labi ar sevi, un ar tevi vēl labāk.

Lai spētu nonākt līdz šādām attiecībām, mēs mērojam šo ceļu caur ticības atgriešanu sevī: pirmām kārtām, atgūstam saikni ar savu ķermeni, piepildām sevi ar mīlestības enerģiju. Jebkuru attiecību sākumā, pirmām kārtām, tās būs attiecības pašam ar sevi, un viss pārējais ir tikai atspulgs, kas izriet no šīm vissvarīgākajām mūsu dzīves attiecībām.

Esi laimīga un mīloša, uzticies sev un pasaulei!

