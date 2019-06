Mums vajadzīgi vismaz 12 pozitīvi pieskārieni dienā

Prāts un ķermenis nav atsevišķi nodalāmi viens no otra, tie ir savstarpēji cieši saistīti. Katram mentālam "mezglam" jeb problēmai ir atbilstošs jeb rezonējošs ķermeņa "mezgls", un otrādi.

Piemēram, psiholoģisks konflikts, kauns, vainas apziņa, neatrisinātas skumjas u.c. tiek noglabātas mūsu ķermenī kā atmiņas. Kad konkrētā ķermeņa vieta, kur glabājās mentālais "mezgls", tiek masēta vai stimulēta citādos veidos, tā var atbrīvot ne tikai fiziskās sāpes, bet arī ļaut piekļūt psiholoģiskajām sāpju sajūtām.

Tieši pieskāriens, kas uzskatāms par vienu no tradicionālās dziedniecības pamatkomponentiem, šobrīd arvien vairāk tiek pētīts medicīnas nozarē. Pētījumi liecina, ka cilvēki ar fizisku pieskārienu palīdzību viens otram spēj nodot vairākas emocijas, tostarp dusmas, bailes, riebumu, mīlestību, pateicību, līdzjūtību. Līdz ar to pieskāriens var būt dziedinošs vai pat kaitniecisks, atkarībā no personas, garastāvokļa un situācijas konteksta.

Vairums no mums tiecas pēc mīlestības un pieņemšanas, ko iespējams sajust gan iekšēji (sevī), gan ārēji (no citiem). Lai gan daļai cilvēku fizisks pieskāriens ir gaidīta dāvana un apskāviens ir lielisks veids, kā sniegt otram un pašam saņemt atbalstu, cerību un mierinājumu, ne visi tam uzreiz ir pilnībā atvērti. Tas izskaidrojams ar dažādiem iemesliem (kultūras, sabiedrības normas, audzināšanas), tostarp traumatiskām personiskām pieredzēm, kas cilvēkiem liek ierauties sevī un norobežoties no mīļa, saudzīga fiziska kontakta. Tādējādi cilvēki sev liedz piekļuvi tik ļoti nepieciešamai patīkamai enerģijas apmaiņai un mīlestības plūsmai.

Uzticēšanās un paļaušanās ir būtiska, atverot sevi kontaktam ar tuviem un mazāk pazīstamiem cilvēkiem. Masāžas vai citas pieskārienu metodes kontekstā klientam ir svarīgi saņemt apliecinājumu no praktiķa vai otra cilvēka, ka viņa rīcība ir brīva no aizspriedumiem, "tiesību pārkāpumiem" un seksuāla kontakta. Klientam ir tiesības teikt "nē" jebkurām praktiķa ierosinātām darbībām. Jūtot brīvu atmosfēru, cilvēku starpā iespējams ievērot uzticību un uzturēt savstarpēji cienījamas attiecības.

Medicīnisko iestāžu veiktas pārbaudes apstiprina korelāciju – regulāru pieskārienu apstākļos uzlabojas fiziskais, mentālais un emocionālais stāvoklis. Dokumentēts, ka pieskārieni mazina stresu, stiprina imūnsistēmu, aptur vai palēnina slimības attīstību, paātrina brūču un traumu dziedēšanu, noņem sāpes, uzlabo situāciju saistībā ar paaugstinātu asinsspiedienu, migrēnām, astmu, diabētu un citiem simptomiem.

Pieskāriens ir fizisks kontakts, tās ir attiecības ar kaut ko ārpus mums pašiem. Ikvienam cilvēkam pieskāriens ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas nodrošina siltumu, komfortu, piederības, drošības sajūtu, labsajūtu un daudz ko citu. Tas palīdz atjaunot enerģijas plūsmu ķermenī. Cilvēkam dienā ir nepieciešami vismaz 12 pozitīvi pieskārieni, lai būtu harmonijā ar sevi. Turklāt pieskāriens veicina laimes hormona izdalīšanos. Bērni, kas tiek vairāk apčubināti un apmīļoti, jūtas daudz priecīgāki un veselāki. Šo pašu dzīves patiesību mēs, pieaugušie, varam attiecināt ar paši uz savu ikdienu kontaktā ar citiem pieaugušajiem.

Sirsnīgs ikdienišķs pieskāriens ir fundamentāli nepieciešams cilvēku savstarpējai komunikācijai, biedrošanās un veselības kultūrai.