Latvju sēta – pēc kādiem principiem tā būvēta?

Un sevišķi ceļu uz savu māju. Pa ceļu nāk pasaules staigātāji, un bija liela nozīme vārtiem, kas ir sētas saiste ar ārpasauli. Vārti ir slieksnis uz citu pasauli, arī kāzās vai bedībās. Greznai, lielai sētai pat ir treji vārti. Arī apstādītās gatves ciemiņu sagatavoja ieiešanai saimnieka pašpasaulē, pārdomām un attieksmei pret to.

Pavards. Tos senāk taisīja uguns āderu krustpunktā – mazāk vajadzēja malkas, vieglāk iedegt. Ūdens ādere gāja gar mājas sienu, norobežoja māju no ārpasaules un veicināja siltumu mājā, tikpat kā mūsdienās siltinājums ar vati. Ja arī pavarda un ūdens āderes atrašanās nesakrita, senie namdari zināja, kā ar akmeņu palīdzību novirzīt āderes iedarbības spēku.

Kakts bija sakrāla vieta.

Gaiša, gaiša uguns deg tumšajā kaktiņā,

Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam.

Dzīvība rodas no tumsas. Četri kakti istabā simbolizē mikrokosmu jeb laika pilnu ciklu, telpu tās pabeigtībā. Daudzās bedību un līdzināšanas dziesmās ir minēti kakti:

Četri kakti istabā, visi četri tukši bija –

Nava manas māmuliņas nevienā kaktiņā.

***

No istabas vien pazinu, kur meitiņas izvedamas:

Četri kakti istabā, visi četri izpušķoti.

Pušķošana ir ziedošana. Dodot ziedu, tu domās pieslēdzies garīgajai esībai, un pār tevi nāk svētība.

Līgava, jaunā dzīves vietā nonākdama, centās pielabināties mājas gariņam (mūsdienu antropozofijā pierādīts, ka tāds tiešām eksistē!), nogriežot matu šķipsnu un iemetot to pavardā. Viņa sacīja arī:

Ielaid mani, sveša māt, tikai durvju kaktiņā;

Ja Dieviņš palīdzēs, būs man visa istabiņa.

Latvietim sava māja ir svēta lieta, ne velti teiciens "katram savs kaktiņš, savs zemes stūrītis".

Slieksnis. Agrākajās mājās bija ļoti augsts slieksnis, gandrīz baļķa platumā. Tajā cirta aizsargājošas zīmes, kas aizsargāja no ārpasaules negācijām. Teica, ka Laima guļ zem sliekšņa. Nekad nedeva roku pāri slieksnim, jo tad augšpuse mūs savieno, bet apakša šķir.

Durvis. Vēl lielāks šķīrējs ir durvis, arī no Veļu pasaules. Piemēram, no tās tiek dota kāda ziņa, ja durvis iečīkstas, bet ne vienmēr šī ziņa bija tik bēdīga, kā to varētu domāt. Veļi varēja vēstīt arī par kādas dvēselītes piedzimšanu. Izrādot durvīm cieņu, tās turēja tīras un kārtībā.

Logs esot Dieva acs. Neko nedrīkst mest pa to ārā, jo tad met Dievam vai Laimai acīs. Caur mūsu acīm, ar ko mēs skatām ārpasauli, Dievs, savukārt, skatās uz mums. Nedrīkst sēdēt uz palodzēm, kas simbolizē Dieva vaigu, tāpat kā nevar sēdēt uz galda.

Galds saistās ar ģimenes rituāliem un kopību, kā mūsu dienās tik ļoti trūkst. Pie galda nākot, dzied galda un pateicības dziesmas, kas veido pavisam citu izpratni par ēdienu.