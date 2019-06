Šamaniskas saulstāvju svinības gada spēcīgākajās dienās

Starp daudzajiem vasaras saulstāvju sagaidīšanas pasākumiem senču tradīcijās deju un mūzkas festivāls "Būtība" izceļas ar mazliet citādu skatījumu, kas sevī ietver arī cittautu skaņas, ritmus un ritus. Tie ir svētki, ceremonijas, rituāli un kopā būšana, kur sanāk gan pašmāju, gan citzemju sakrālie mūziķi, dejotāji, šamaņi un skolotāji.

Festivāls "Būtība" Daugavas krastos Ķeguma novada Puduros notiks jau ceturto gadu. Šoreiz festivāls iekļaus arī saulstāvju svinēšanu un rituālus Jāņu vakarā.

"Tās nebūs tradicionālās svinības, bet gan no dziļumiem nācis aicinājums atjaunot patieso saikni ar Mātes Zemes Dvēseli – tās Būtību," stāsta viens no festivāla rīkotājiem, transpersonālais psihologs Uno Lācis. "Tās būs četras piepildītas dienas, kur savīsies Austrumu, Dienvidu, Rietumu, Ziemeļu spēki, un trīs mistiskas pieredzes piepildītas naktis – par godu Mātei Zemei, tās spēku izziņai, par godu mūsu senčiem un to atstātajam mantojumam, ar lūgšanu par nākotni, izdejojot to dejā, izdziedot, ielīgojot!

Kopā mēs radīsim daudzslāņainu telpu, kurā katrs nācējs atradīs sev piemērotāko vibrāciju. Plašākas ceremonijas un svinības mīsies ar īpašām, nelielām grupu nodarbībām. Meditatīvs stāvoklis, būšana dabas mierā un mīlestībā, mijiedarbosies ar transa dejas rituāliem un dzīves svinēšanu. Te katram reibinošākajā vasaras pilnbriedā būs iespēja no sirds nosvinēt sevi, savu dziļāko būtību, savu savvaļīgo dabu."

Dalību festivālā apstiprinājuši skolotāji Riši (Vācija), Māra Brante (Latvija), Petras Dabrisius (Lietuva), Pete Bangry (UK), Jānis Filks (Latvija), Agris Vanags, Premal Madina, Maija Kadiķe, Bharganath Juris Grave, Baiba Kranāte, Uno Lācis, Elīna Bandēna, Dita Kukule, Solvita Kūna, Alina Čauss, Sandra Bārtniece, Ilze Datava, Jūlija Orlova, Ginta Šmite, mūziķi Vigo Račevskis, Čārlijs Vass, Biruta Ozoliņa, Vjačeslavs Lukjanovas (Lietuva), Kristaps Krolls, Ieva Rutentāle, folkloras kopa "Delve", grupa "Karogod", Paulina Logačeva, Arvis Kantiševs, vargana grupa "Ūdru bērni" (Lietuva).

Festivāls ir atvērts individuāliem meklētājiem, kā arī ģimenēm ar bērniem. Ienest vai lietot alkoholu un narkotikas festivāla teritorijā nav atļauts. Vairāk informācijas – festivāla mājaslapā.