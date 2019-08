Spēka dzīvnieks – kas tas īsti ir?

Teju katrs būs dzirdējis, ka katram kārtīgam šamanim ir savs gars-palīgs – spēka dzīvnieks. Jo stiprāki viņa spēka dzīvnieki, jo stiprāks pats šamanis.

Tās ir ciešas attiecības – šamanis izrāda savam spēka dzīvniekam cieņu un uzticību, bet dzīvnieks dāvā viņam palīdzību un aizsardzību. Gars-palīgs var palīdzēt atrast nozaudētas lietas, pazudušus cilvēkus, piepildīt patiesās vēlmes vai sniegt citu palīdzību.

Dažādiem dzīvniekiem piemīt dažādas īpašības: vanags ir tālredzīgs, bet lapsa – gudra un viltīga. Mājdzīvnieki, ilgstoši dzīvojot blakus cilvēkam, ir zaudējuši savu saikni ar garīgo pasauli un eksistē tikai fiziskajā plāksnē. Atsevišķos gadījumos viņiem var piemist neliels daudzums Spēka, taču, tāpat kā kultūraugiem, tas drīzāk ir izņēmums nekā likumsakarība.

Ja spēka dzīvniekam šķiet, ka viņa draugs ir pārlieku ieslīdzis ikdienas rutīnā, viņš var pamest cilvēku. Tad cilvēks kļūst viegli ievainojams un nestabils, kā mūsdienās vairums pilsētnieku.

Kā satikt savu spēka dzīvnieku?

Vispirms – nevis cilvēks izvēlas sev garu-sargātāju, bet iniciatīva nāk no paša gara puses. Ir daži veidi, kā iegūt garu-palīgu. Viens no senākajiem – ja tu godīgā cīņā uzvari dzīvnieku, viņa gars tev var kalpot, jo ar savām rētām un asinīm tu esi par to samaksājis. Vēl spēka dzīvnieku var sastapt/atrast dejas laikā, satikt sapnī... Vari aiziet uz zooloģisko dārzu un pavērot, pie kuru dzīvnieku sprostiem gribas uzkavēties ilgāk, – arī tas var kalpot par norādi uz zināmu garīgo saiti starp tevi un dzīvnieku. Vai – pārlasi latviešu tautas pasakas par zvēriem, īpaši tās, kur minēti zvēri-palīgi.

Protams, viss nav tik vienkārši, kā te aprakstīts, tomēr meditācija diezin vai kādam kaitēs, pat ja spēka dzīvnieku neizdosies sastapt.

Ceļojums, meklējot spēka dzīvnieku

Spēka dzīvnieku var atrast arī meditācijā – šamaniskā ceļojumā. Sagatavojies tam – uzvelc ērtu apģērbu, paņem šamaņa bungas vai grabuli. Vari palūgt kādu, lai bungo tavā vietā, vai izmantot atbilstošu ierakstu.

Apsēdies un atslābinies, aizver acis. Mugura taisni. Apgulties neiesaku, jo tad jūs būsi stipri ierobežots spējā kontrolēt notikumus un, visticamāk, vienkārši aizmigsi.

Iztēlojieties ieeju savā Pasaulē – šamaņa dārzā, Brīnumzemē, saspņu telpā... Tā var būt ala, caurums zemē, aka, avots, kāpnes, kas ved pazemē, utt.

Nokāp šajā Pasaulē. Pagaidi, līdz parādās ainava – mežs, jūras krasts, kalni, pļava utt.

Pēc kāda laika parādīsies gars-dzīvnieks, kurš var kļūt par tavu spēka dzīvnieku, ja spēsit atrast kopēju valodu. Ja dzīvnieks neparādās – pasēdi, papriecājies par ainavu, pēc tam atgriezies un citu dienu mēģini vēlreiz.

Gariem nav fiksētas fiziskās formas, tāpēc viņu izskats var būt maldinošs. Skudra var izskatīties kā zilonis un otrādi. Lai noskaidrotu, ar kāda dzīvnieka garu ir darīšana, uzdod uzvedinošus jautājumus par viņa spējām un īpašībām. Ja spēsi viņu atpazīt, gars var tev izrādīt savas simpātijas un kļūt par tavu palīgu.

Ja gars-dzīvnieks izrāda agresiju, iespējams, ka tev nav darīšana ar spēka dzīvnieku, bet ar parādību, kuru šamanismā dēvē par šķērsli. Šādi sevi var izpaust kāda no tavām psihiskajām problēmām, karmiskajiem mezgliem un tamlīdzīgām parādībām. Nevajag baidīties, tas viss ir atrisināms. Pieej problēmai no citas puses – vienmēr var atrast citu ceļu. Vai atgriezies un citu dienu mēģini atkal.

Ja, sarunājoties ar spēka dzīvnieku, tev šķiet, ka pats atbildi uz saviem jautājumiem, – tas nav nekas briesmīgs, sākotnējā stadijā tā ir izplatīta problēma. Ar laiku tu iemācīsies atšķirt spēka dzīvnieka atbildes no savas iztēles augļiem. Tas ir līdzīgi, kā rīkstnieki iemācās kalibrēt savu instrumentu, lai panāktu objektīvus rādījumus.

Ja kāda dzīvnieka tēls parādās ne mazāk kā trīs reizes no vietas – tas ir tavs spēka dzīvnieks. Pirms doties prom pēc sarunas ar dzīvnieku atceries pateikties viņam par padomiem vai sarunu.

Vēlreiz īsumā:

Lai skan šamaņa bungas, apsēdies, atslābinies, aizver acis

Dodies ceļā

Sagaidi, līdz parādās ainava

Sagaidi, līdz parādās dzīvnieks

Izjautā viņu

Ļauj viņa tēlam pagaist

Pateicies viņam

Ievēro, kādi dzīvnieku tēli tevi apciemo biežāk...

Spēka dzīvnieka deja

Spēka dzīvnieks arī grib saņemt tavu uzmanību, gluži kā tavs suns vai kaķis. Viens no veidiem, kā šo saikni stiprināt, ir deja.

Apģērbies ērti. Tas nekas, ka saka – šamanis jāj uz diviem zirgiem – uz viena pats, uz otra viņa amata tērps. Pagaidām tev nav vēl nepieciešamas tērps ar speciālu atribūtiku. Nav izslēgts, ka kādreiz būs...

Pacenties sajust dzīvnieka garu sevī. Ieņem dzīvniekam raksturīgo pozu. Vari mēģināt atdarināt dzīvniekam raksturīgās skaņas. Uzvedies kā 4–5 gadus vecs bērns, kas attēlo šo dzīvnieku. Spēka dzīvnieka atnākšanu tu sajutīsi kā skaidras izmaiņas sajūtās, enerģijas pieplūdumu, izmainītu apziņas stāvokli. Izbaudi šā dzīvnieka spēku, enerģiju un grāciju. Palūkojies uz šo pasauli ar viņa acīm...

Pēc kāda laika tu sajutīsi, ka spēka pacēlums lēnām norimst – tas nozīmē, ka tavs spēka dzīvnieks dodas prom. Pateicies viņam un ieņem ikdienišķu pozu.

Vēlreiz īsumā: