Mēs esam tas, ko mēs ēdam... un ne tikai

Šoreiz nedaudz par zobu tīrīšanu. Jau kādu laiciņu ar veikalā pirktajām zobu pastām esmu uz jūs, jo tajās ir tik daudz man nesaprotamu un nepazīstamu sastāvdaļu, un galu galā ir taču tik daudz dabīgu produktu, ar kuriem zobus tīrīt. Vienkārši produkti no virtuves skapīša, ko varam izmantot kā zobu pastas aizstājējus, tos var lietot katru atsevišķi vai vairākus kopā. Katram pašam vien atliek atrast vispatīkamāko kombināciju.

Kurš gan nezina, ka zobus var tīrīt ar sāli un sodu, tādēļ šodien padalīšos ar vēl dažām labām zobus tīrošām vielām.

Kalmes saknei ir antibakteriālas, pretiekaisuma īpašības, tā novērsīs arī mutes dobuma smakas. Kā zināms, kalmes sakni košļājot, ir iespējams atbrīvoties no mutes dobuma un smaganu iekaisuma, kā arī no kandidozes (rauga sēnītes mutē). Jāsaka gan, ka kalmes sakne pēc garšas ir diezgan sūra un rūgta. Tādu to dara rūgtais glikozīds akorīns un ēteriskās eļļas, kuras saknēs ir līdz 4,8 %. Bez tam saknēs ir alkoloīds kalamīns, miecvielas, holīns, sterīni, mikroelementi.

Kurkumai piemīt pretiekaisuma īpašības, sastāvā ir antioksidanti, un tā ir antibakteriāla. Kurkuma lieliski palīdz, ja cīnies ar mutes problēmām, piemēram, iekaisušām smaganām. Tā zobus arī balina! Tiesa gan, pēc kurkumas mute kārtīgi jāizskalo, bet zobu birstīte iekrāsosies dzeltenīgā krāsā.

Soda ir viens no populārākajiem veidiem, kā mazgāt zobus, neizmantojot zobu pastu. To var papildināt ar kādu no ēteriskām eļļām, piemēram, ar piparmētru eļļu.

Sāls ir abrazīvs, tādēļ ļoti labi notīra zobus. Tomēr daži to neiesaka izmantot katru dienu, jo tas ir tik abrazīvs. Mana zobu tīrīšanas līdzekļa sastāvā tas ir, un es nebūt nesūdzos, mazgājot katru dienu.

Kokosriekstu eļļai piemīt pretsēnīšu un antibakteriālas īpašības. Tā balina zobus un atsvaidzina elpu.

Aktivētā ogle ne tikai tīra, bet arī baltina zobus. Mitru zobu birsti iemērc saberztā aktivētā oglē vai oglītē no kāda saulgiežu vai spēka ugunsrituāla, un zobi būs ne tikai tīri, bet arī mirdzoši balti.

Zilie māli satur visus tos ķīmiskos elementus, kas cilvēka organismam vajadzīgi, un nav labāka uztura bagātinātāja par šo. Tas satur arī organismam viegli uzņemamu minerālvielu un mikroelementu spektru, absorbē toksīnus, tam ir antibakteriāla un pretiekaisumu iedarbība.

Pie minētajām zobu tīrīšanas vielām var arī pievienot dažus pilienus kvalitatīvas ēteriskās eļļas.

Es pati šobrīd esmu uzjaukusi maisījumu no māliem, kurkumas, sodas, sāls, kalmes saknes, un kokosa eļļa ir tā, kas visus šos pulverus pārvērš pastai līdzīgā masā. Proporcijas jaucu pēc sajūtām, viss ir labi, bet nākamo reizi lūkošu kalmju sakni samalt smalkāk.

Iesaku katram izgaršot, pamēģināt un paeksperimentēt, lai pagatavotu savu ideālo zobu tīrīšanas pastu vai pulveri.