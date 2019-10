Ceļojumos uz iepriekšējām dzīvēm

Šobrīd, kad cilvēkam tiek piedāvātas tik daudz un dažādas iespējas, kā arī metodes sevis izzināšanai, bieži vien rodas apjukums, kādu tieši izvēlēties, it īpaši, ja izpētes ceļš ir tikko sākts.

Sevis izzināšana parasti ir ilgs, pat nebeidzams process, jo ik dienu cilvēks attīstās, pieņemto lēmumu rezultātā maina sevi, savu ikdienu, brīžiem pat neapzinoties, ka ikviena darbība ievieš korekcijas un izmaiņas arī nākotnē. Viens no pašizziņas veidiem ir regresijas terapija jeb ceļojums iepriekšējās dzīvēs, kura laikā ir iespēja gūt neparastu pieredzi un atbildes uz dažādiem interesējošiem jautājumiem.

Var izpētīt ne tikai attiecības

Cilvēki vēršas pie regresijas speciālista, dažādu motīvu vadīti. Dažiem ir konkrēti jautājumi, uz kuriem vēlas iegūt atbildi (attiecības, karjera, finanses, bērni u. c.), daži vēlas uzzināt, ieraudzīt vai saprast, kas ar cilvēku notiek pēc nāves, dažiem vienkārši ir interese piedzīvot ceļojumu iepriekšējās dzīvēs, jo kāds ir pastāstījis par šādu iespēju. Ir cilvēki, kas vēlas iepazīties ar saviem sargeņģeļiem, aizceļot uz Dvēseļu mājām. Daži vēlas noskaidrot, kādi talanti šobrīd būtu jāattīsta. Cilvēki, kas ir jau iepazinušies vai vairāk pētījuši regresijas terapiju, zina, ka ar tās palīdzību var atbrīvoties no dažādām fobijām un dzīvē traucējošām lietām, var dziedināt gan bērnības, gan arī pieauguša cilvēka traumas, var izprast notiekošā iemeslus.

Atslābinies, ļaujies un aizceļo uz iepriekšējo dzīvi

Regresijas (lat. "regressio" – atpakaļgaita, atgriešanās) seansa laikā cilvēks ir viegli meditatīvā stāvoklī un ar speciālista jautājumu palīdzību piekļūst savas zemapziņas slēptākajiem lauciņiem, kā arī Dvēseles atmiņām, tās iegūtajai pieredzei, lai varētu risināt šī brīža aktuālos jautājumus vai problēmas. Regresijas speciālists šajā procesā ir kā pavadonis, gids, kas parāda iespējamo ceļu atbilžu saņemšanai, bet ar sevi ir jāstrādā pašam cilvēkam. Ceļojuma pavadonis palīdzēs atrast cēloni, piedāvās risinājumu veidus un palīdzēs risināt, bet vislabākais rezultāts būs tad, ja cilvēks pats būs gatavs pārmaiņām.

Seansa laikā cilvēks var gulēt, sēdēt, parasti process norisinās ar aizvērtām acīm, jo tā ir vieglāk koncentrēties. Ceļojuma laikā cilvēks dzird apkārtējās skaņas un trokšņus, jūt savu ķermeni, bet vienlaicīgi spēj pieslēgties arī saviem atmiņu failiem, kas glabā informāciju par pagātni. Tā ir Dvēseles atmiņa! Ļaujoties relaksētajam stāvoklim un pieņemot notiekošo, var gan ieraudzīt, gan sajust to, kas tu esi bijis iepriekšējā dzīvē, redzēt sevi statiskā veidā (kā ainu, attēlu) vai darbībā, dzirdēt sarunas, sajust smaržas. Jāpiebilst, ka ikvienam cilvēkam ir savi aktīvie kanāli, kas sniedz informāciju, – ja viens var redzēt savu iepriekšējo dzīvi kā krāsainu filmu, tad cits var neredzēt neko, bet visu notiekošo var perfekti sajust caur ķermeni, taču kādam var darboties "zinu" kanāls.

Nonākt pretējā dzimuma iemiesojumā

Ceļojumos uz iepriekšējo dzīvi cilvēki piedzīvo dažādas interesantas lietas:

neparastas sajūtas, esot mammai vēderā, – parasti tā ir tāda viļņošanās, līgošanās, kas vairāk dzīvē nav pieredzēta;

cilvēki parasti ir pārsteigti brīdī, kad dvēsele dodas uz Dvēseļu mājām – bieži vien ir sajūta, ka esi iekļuvis straujā virpulī, ka esi ārkārtīgi laimīgs, dodoties uz savu galamērķi, lidošanas sajūta, bieži redz zvaigznes, Visumu;

iepazīstoties ar sargeņģeļiem vai garīgajiem skolotājiem, pavadoņiem, – izjūt bezgalīgu mīlestību;

sajūtot, ieraugot sevi pretējā dzimuma ķermenī, – parasti tas izraisa smieklus, īpaši ieraugot sev lielas vai – tieši pretēji – smalkas pēdas, ieraugot roku pirkstus un citas ķermeņa daļas;

spilgtā gaisma un bezgalības sajūta Dvēseļu mājās – pat ar aizvērtām acīm cilvēki mēdz vēl papildus acīm priekšā aizlikt roku košās gaismas dēļ, sajūt to, cik viss ir bezgalīgs, bet tajā pašā laikā cieši saistīts;

pārsteigums, uzzinot, cik labi dvēsele jūtas pēc cilvēka nomiršanas, – noskatoties šo brīdi, bieži vien cilvēkam mainās izpratne par nāvi, zūd bailes, ja tādas ir bijušas;

piedzīvotās emocijas dažādos iemiesojumos – cilvēki ir pārsteigti par to, ka pilnībā var sajust iepriekšējo dzīvju iemiesojumu emocijas;

izbrīns par to, ja nokļūst kāda dzīvnieka vai auga iemiesojumā, – šī pieredze ļoti pārsteidz, piemēram, vērojot, kā tu, būdams dzīvnieks, pārvietojies, ko un kā ēd, kāds ir tavs dzīves galvenais mērķis, kāda ir reakcija uz citiem dzīvniekiem;

Paraudzīties uz sevi no dvēseles prizmas

Tas nebūt nav viss! Cilvēki ir atšķirīgi, un atšķirīgas ir tās lietas, par ko katrs ir pārsteigts. Ir iespēja nokļūt dažādos gadsimtos, redzēt sevi gan kā bērnu, gan sirmgalvi, piedzīvot laimes, prieka, brīvības sajūtu, apgūt kaut kādas iemaņas, vērot savu rīcību dažādās situācijās…

Izzinot savu patieso būtību, iepazīstoties ar sevi no cita rakursa – no dvēseles skatījuma –, paveras pavisam citas iespējas, rodas sapratne par to, kā padarīt savu dzīvi labāku, turklāt apzinoties, ka tu pats vari ietekmēt notiekošo. Ceļojums iepriekšējās dzīvēs ir noderīga un vērtīga pieredze ikvienam, kas ir sevis meklējumos, gatavs pārmaiņām un nākamajam attīstības līmenim!

Lai rudeni padarītu gaišāku ar patīkamām un brīnišķīgām dvēseles atmiņām, var doties ceļojumā uz iepriekšējām dzīvēm un apskatīt tieši harmoniskās un laimīgās dzīves.