Piedzimt no jauna – ceļš uz brīvību

Decembrī Latvijā viesosies Ošo pasaulē pazīstamu emocionālās dziedināšanas un sākotņu terapeitu pāris – Svarupa un Premarta, lai vadītu Praimal terapijas grupu. Kas tā ir par terapiju? Svarupas stāstījumu no angļu valodas tulkojusi Ieva Zariņa.

Kas ir Praimal terapija? Tas ir brīvības ceļš. Tas ir apzinātības ceļš. Tas ir ceļš, kas ļaus kļūt par tādu pieaugušu cilvēku, kādam tev arvien bijis paredzēts būt, līdzi ņemot un apliecinot tās dāvanas, kas tika piešķirtas bērnam, kurš joprojām mīt tevī. Un vēl daudz vairāk...

Kas notiek pasaulē? Kādēļ Praimal terapija pašlaik ir tik nepieciešama? Pasauli virza trauksme. Pasaule traucas uz priekšu, centienos panākt... Mēs paši īsti nezinām, ko cenšamies panākt.

Šīs pūles, šī trauksme radusies dziļas šķelšanās rezultātā. Gluži kā karš, kas nebeidzami norisinās mūsos. No vienas puses, izjūtam aizrautību, savu patieso dabu, savas ilgas vienkārši būt tiem, kas mēs esam, dalīties dāvanās, ko esam paņēmuši sev līdzi. No otras puses, mūsos mājo dažādas balsis, kas stāsta, kādiem mums vajadzētu būt, kā mums vajadzētu dzīvot un kā nevajadzētu dzīvot, kas ir labs un kas – ļauns.

Ne visas balsis ir maldīgas. Tās cenšas pārraidīt morālās vērtības, ētiskos priekšstatus, sabiedrības vērtības, kas darītu mūsu dzīvi tikai vieglāku. Diemžēl tās nesakņojas mūsu pašu pieredzē. Tās ir mūsu vecāku balsis, skolas balsis, reliģijas balsis, ko esam pieņēmuši par daļu no savas patības.

Praimal terapija nevēršas pret mūsu vecākiem. Šīs terapijas patiesais mērķis ir nodrošināt pienācīgu distanci no mūsu vecākiem, lai mēs spētu tos uzlūkot kā parastus cilvēkus – tādus, kas kļūdās, taču lielākoties labu nodomu vadītus, piederīgus citam laikam un laikmetam, kas nu jau pagājuši. Cilvēkus, kuri tiecas mums nodot sava laika pieredzi – līdz ar savām traumām.

Tagad, kad esam pieauguši, mūsu vecāki varbūt mainījušies vai jūt patiesu nožēlu par to, ko nezinot mums nodarījuši. Tomēr balsis – viņu balsis, ko dzirdējām bērnībā, – palikušas mūsos un ietekmē mūsu rīcību pašreizējā mirklī, mūsu atbildes uz patlaban notiekošo.

Tā kā šīs balsis tik dziļi iesakņojušās zemapziņā, mēs veltām daudz enerģijas, lai reaģētu uz tām vai pūlētos tām paklausīt. Mēs cenšamies rīkoties pretēji tam, ko norādījuši mūsu vecāki pirms trīsdesmit, četrdesmit, varbūt pat piecdesmit gadiem. Vai arī joprojām tiecamies būt labi bērni, paklausīt, izdomāt, kā rīkoties saskaņā ar vecāku norādēm – pasaulē, kas nu jau pilnībā mainījusies.

Praimal terapijas mērķis ir rast to iekšējo telpu mūsos, kas ļauj pieņemt lēmumus pašreizējā brīdī – saskaņā ar realitāti un mūsu tagadējām vērtībām. Lai to paveiktu, nepieciešams dziļš emocionālās attīrīšanās process, kura laikā paužam un atbrīvojam dažādas jūtas un reakcijas. Seko vērtību atjaunotnes process, atlasot mūsu vecāku patieso mantojumu – dāvanas, ko sniegusi pasaule, kurā piedzimām, tikai bez nosacījumiem, kas līdz šim pavadījuši mums paredzētās veltes.

Piepeši sajūtamies pateicīgi par iedvesmu, par dzīvību, par visām dāvanām, ko vecāki mums snieguši. Vairs nejūtamies spiesti paust savu pateicību, paklausot novecojušām pavēlēm, kas neiederas pasaulē, kurā dzīvojam, turklāt nesaskan ar mūsu dziļāko un patiesāko iedabu.

Karā starp bērnu un vecākiem nepieciešams jauns varonis, kurš spētu to pārvirzīt jaunā līmenī. Tā ir mūsu – kā pieaugušo – loma. Praimal terapija palīdz atgūt bērna ilgas, prieku un enerģiju. Tajā pašā laikā mēs atrodam sevī nobriedušu, pieaugušu cilvēku, kurš ilggadējas pieredzes, neveiksmju un panākumu procesā izveidojis pats savu pasaules karti. Pieaugušu cilvēku, kurš nekaro ar saviem pagājības vecākiem; kurš uzklausa viņu balsis, taču saprot, ka tās piederīgas citam laikam. Cilvēku, kurš saskata vērtību piedāvātajos padomos, nezaudējot savu patību – vienkārši uztverot to, kas varētu kādudien izrādīties noderīgs.

Praimal terapija ļauj virzīties no reakcijām uz atbildēm. No ievainota bērna pārtopam nobriedušā, pieaugušā cilvēkā, kurš spēj parūpēties par to bērnu, kas joprojām mājo ikvienā no mums.

