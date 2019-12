Deiviņi joga Bhadžana izteikumi, kas var ietekmēt tavu likteni

Jogam Bhadžanam, kuru uzskata par Kundalini jogas pamatlicēju, raksturīgs ass vērotāja prāts un spēja ielikt vienkāršos vārdos būtiskas idejas, kas var izmainīt tavu skatījumu uz dzīvi. Iepazīsties ar dažiem no viņa izteikumiem – tajos tu atpazīsi arī sevi.

Ir trīs mantras, kuras nekad nevajadzētu izrunāt: es nezinu, es neesmu gatavs, es nevaru to izdarīt.

Prātam nav jārīkojas ar tevi, prāts ir izveidots, lai darbotos tavā labā. Prāts ir dots mums, nevis mēs – prātam.

Atceries, ka intelektuālās zināšanas nesatur un neuztur mūs. Zināšanas tikai tad kļūst par viedumu, kad tu izdzīvo tās ar personisko pieredzi, sirdi un būtību.

Skolotājs ir kā atvērts publiskais parks, kurā var ieiet ikviens, tādēļ skolotājam jābūt ļoti tīram, Tavam stāvoklim jābūt kristāltīram, un tev jābūt pilnīgi caurspīdīgam. Tikai tad tu vari būt skolotājs.

Mums jābūt labestīgiem citam pret citu, lai mūsu aura augtu. Ja kāds ir paklupis, mums viņš jāpieceļ. Ja kāds slīd lejup, mums viņš jāpaceļ. Ja kāds ir izsalcis, viņš jāpabaro. Ja kāds ir nelaimīgs, ar viņu jāpadejo. Šie pienākumi ir daļa no mums.

Tavs mērķis – būt veiksmīgam un būt pašam. Tas veido raksturu un nes uzvaru. Karjera ir daļa no tā, tāpat kā nauda. Arī māja ir daļa no tā. Taču, ja tu nebūsi tu pats, tev būs tikai šīs atsevišķās daļas. Tad tu nekad nebūsi pilnīgs, gluži kā skaists ķermenis bez smadzenēm. Muskuļi spēcīgi, pirksti skaisti, nagi apbrīnojami, bet ko tu taisies darīt ar šo ķermeni, ja tev nav prāta?

Kad dzīve izspēlē ar tevi visšausmīgāko scenāriju, apsēdies, aizver acis un vērsies pie savas dvēseles, pie sava gara. Šajā mirklī, kad pievērsies sev, viss dzīvē nepieciešamais atnāks pie tevis.

Līdzjūtība ir stipro daļa. Vājajiem tā nav pieejama. Cietsirdīgi ļaudis, kuri citu iebiedēšanai izmanto spēka valodu, ir ļoti vāji.

Tu vari domāt, ka zini atbildes uz visiem jautājumiem, taču tā nav. Patiesība ir tā, ka ikviens jautājums satur sevī atbildi. Viss, kas tiek prasīts no manis, – pacelt tālruņa klausuli, turēt to tik ilgi, cik nepieciešams, un uzklausīt cilvēku. Es jau zinu, ka viņa vārdos slēpjas atbilde. Man atliek tikai pamanīt to un atkārtot cilvēkam. Tam nav nepieciešamas nekādas īpašas spējas.