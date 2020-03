Augustā Latvijā notiks trešais Baltijas Kundalini jogas festivāls

No 7. līdz 9. augustam nu jau trešo gadu Latvijā notiks starptautiskais Baltijas Kundalini jogas festivāls. Šogad festivāla norises vieta būs "Brūveros", Siguldas novadā. Festivālā nodarbības vadīs pieredzējuši skolotāji no Zviedrijas, Meksikas, Vācijas, Lielbritānijas un citām valstīm, savukārt dalībnieki tiek gaidīti no visām Baltijas valstīm, Krievijas un Skandināvijas. Festivāla darba valoda būs angļu (ar tulkojumu latviešu valodā), savukārt "agro putniņu" biļetes - pieejamas sākot no 1. marta, vēsta pasākuma rīkotāji.

"Festivāla organizatoru komanda ir starptautiska, strādājam kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas. Katru gadu festivāla dalībnieku skaits pieaug, pirmajā gadā lielākā daļa no dalībniekiem bija no Latvijas un Igaunijas, otrajā pievienojās arī viesi no Lietuvas un pat Austrālijas, savukārt šajā gadā gaidām jogotājus arī no Krievijas un Skandināvijas," stāsta viena no festivāla organizatorēm Māra Majore, "Mūsu mērķis ir izaugt par Austrumeiropas Kundalini jogas festivālu, radot iespēju satikties, iepazīties un dalīties pieredzē jogas skolotājiem un jogas entuziastiem no šī reģiona. Francijā jau ilgstoši notiek Eiropas Kundalini jogas festivāls, tas tradicionāli ir ārkārtīgi plaši apmeklēts, jogotāji uz to brauc ne tikai no Eiropas, bet arī no citiem kontinentiem."

Līdz šim Baltijas Kundalini jogas festivālā nodarbības ir vadījuši skolotāji no Vācijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Šogad savu dalību festivālā jau ir apstiprinājuši vairāki pieredzējuši Kundalini jogas skolotāji – Dharampal Kaur (ASV, Zviedrija), Sukhdev Kaur Khalsa (Meksika, Igaunija), Sat Hari Singh Khalsa (Vācija), Davajeet Kaur (Lielbritānija), no pārējiem ziņas vēl tiek gaidītas.

Kundalini jogas skolotāja Sukhdev Kaur Khalsa būs sastopama Baltijas Kundalini jogas festivālā jau trešo gadu. Gandrīz 10 gadus viņa vada Kundalini jogas mācības topošajiem skolotājiem gan Meksikā, gan Eiropā. Uzaugusi Meksikā, kopš 2004. gada Sukhdev Kaur Khalsa dzīvo mūsu kaimiņvalstī Igaunijā, tur izveidojusi arī Kundalini jogas centru. Vaicāta par to, kāpēc ir vērts apmeklēt Baltijas Kundalini jogas festivālu, viņa atbild, ka tā ir "ir iespēja ikvienam gūt iedvesmu, kā arī izkāpt no savas komforta zonas''.

Festivālā tiek gaidīti gan pieredzējuši jogotāji, gan cilvēki, kas vēlas paplašināt savu redzesloku un uzzināt vairāk tieši par Kundalini jogas praksēm: vingrinājumiem, meditācijām, rūdīšanos un diētu.

Blogere Zane Eniņa ir piedalījusies pirmajos divos Baltijas Kundalini jogas festivālos, arī šogad dalība festivālā ir ierakstīta viņas kalendārā. "Ar Kundalini jogu esmu pazīstama desmit gadus, tā ir brīnišķīga prakse, kas trauksmainajā ikdienā palīdz atgriezties pie sevis mājās," Zane atzīst, "Individuālā prakse ir ļoti būtiska, bet ik pa laikam ļoti gribas satikt domu un dvēseles radiniekus. Man ir izdevies pabūt teju visos Kundalini jogas festivālos, kas notikuši Latvijā, un tajos vienmēr esmu uzlādēta ar pāri plūstošu enerģiju, mīlestību un pateicību."

"Ar Kundalini jogu es nodarbojos apmēram 10 gadus. Lielākais, ko esmu ieguvis, ir adekvātāka saikne ar pasauli. Kundalini joga ļauj man vairāk būt savā personiskajā spēkā, kā arī sniedz spēju to pielietot, bez apslēptas vardarbības. Kundalini joga noskalo nost nepamanāmās, neapzinātās vardarbības tendences, tā nepiešķir nekādas superspējas, bet drīzāk palīdz attīrīt nost lieko," saka skaņu mākslinieks un arhitekts Maksims Šenteļevs, "Esmu bijis gandrīz visos Kundalini jogas festivālos, kas notiek Latvijā. Katru gadu festivāls ir nedaudz citāds - tas paņem labāko no pieredzes, kas ir bijusi. Tiem, kam patīk festivāli, šis noteikti sniegs gandarījumu un paplašinās redzesloku."

"Runājot ar iepriekšējo gadu festivālu dalībniekiem, uzzinājām, ka ļoti daudzi augstu novērtēja īpašo festivāla atmosfēru," saka Māra Majore, "Šīs trīs dienas ir dāvana pašam sev, iespēja paplašināt savu redzesloku un robežas, iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un draugus. Atpūsties no ikdienas rutīnas, bet darīt to aktīvi, iespējams, citādāk kā parasti ierasts."

Festivāla biļetes sākot no 1. marta būs nopērkamas "Balticyogafest.com" dažādās cenu un iespēju kategorijās. Festivāla dalībniekiem būs iespēja iegādāties biļeti uz visām trim festivāla dienām, uz divām festivāla dienām, apmeklēt tikai vakara koncertprogrammu vai gongu nakti, apmeklēt festivālu tikai vienu dienu.

Iegādājoties "agro putniņu" biļetes, cenas būs draudzīgākas (no 60 līdz 128 eiro), reģistrējoties dalībai festivālā sākot no 20. maija, tās būs nedaudz dārgākas (no 70 līdz 148 eiro), savukārt, ja biļeti iegādāsieties festivāla norises vietā, cena būs vēl nedaudz dārgāka (no 80 līdz 160 eiro).

Biļetes cenā ir iekļauta dalība visos attiecīgo dienu nodarbībās un pasākumos, kā arī telts vieta. Festivāla viesiem būs iespēja dzīvot arī viesu nama "Brūveri" istabiņās, tās laicīgi rezervējot iepriekš festivāla mājas lapā "Balticyogafest.com" (cena nav iekļauta festivāla biļešu cenā). Bērniem līdz 18 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas.

Festivāla laikā par draudzīgu cenu būs iespēja iegādāties pilnvērtīgu, veģetāru ēdienu, par to maksājot atsevišķi. Bērniem līdz 3 gadu vecumam ēdināšana būs pieejama bez maksas.