Kristīnes Belickas vadītā šova "Tintee" jaunākajā podkāsta epizodē – sarunas par tetovējumiem no astroloģijas viedokļa.

"UP Office" podkāsta studijā viesojas vēdiskais astrologs Jānis Riežnieks. Šis uzvārds it kā daudziem jau šķiet zināms, taču Kristīnei tas pamatīgi samežģīja mēli jau pašā raidījuma sākumā, kam sekoja spārnotā frāze "Es esmu tāds Kivičs!" un pamatīga smieklu jūra. Kādā no raidījumiem "Rampas ugunis", kuru vadīja mūziķis Andris Kivičs, piesakot Kristīni viņš pārteicās. "Tagad neformāli ir iegājies, ja kāds pārsakās nosaucot viesa uzvārdu, viņš automātiski tiek piedēvēts Kivičam," smejas šova veidotāji.

Intervijas laikā Kristīne un Jānis skar šādas tēmas:

Ko vēdas un astroloģija saka par tetovējumiem: 1:19

Ko nozīmē uz dibena uztetovēts pāvs: 7:52

Filma "Meitene ar cūkas tetovējumu": 10:07

Uztetovēta "puķīte" ir [interesants] stāsts: 11:39

Ir dažādas formas, kā pateikt "Ej prom no manis": 13:23

Tetovējumi nāk no cietumiem: 14:27

Tu vari uztetovēt sev vilku, bet...: 16:08

Par tetovēšanas modi: 19:44

Banālā tetovējumu kategorija: 21:37

Jā, bet tetovējums tomēr ir viena interesanta lieta!: 26:41

Jānis Riežnieks lielākoties jautājumus skaidro no astroloģiskā skatu punkta. Ikviens, kurš sev kaut ko uztetovējis, uzliek sev arī kaut kādu atbildību. Pret sevi, apkārtējiem un zvaigznēm. Daudzi cilvēki visu mūžu cīnās par kaut ko, pat īsti nezinot par ko. Nav brīnums, jo tie uztetovējuši sev vilku, bet šis zvērs ir cīnītāja simbols. Riežnieks iesaka rūpīgi pārdomāt pirms kaut ko tetovēt, jo tas paliek uz mūžu. Tomēr viņš piekodina, ka der arī piedomāt pie ikdienas darbiem. Gluži kā tetovējumiem, arī mūsu rīcībai ir savas sekas, kas paliek uz mūžu.

Podkāsta veidotāji aicina savus sekotājus piedalīties diskusijās. Uzdot jautājumus šova viesiem un vadītājai Kristīnei Belickai. "Tāpat arī gaidām jūsu iesūtītos stāstus par savu pieredzi ar tetovējumiem, vai to, kādu tetovējumu vienmēr esat vēlējušies, un kāpēc?"