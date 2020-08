Septembrī klātienē notiks trešais Baltijas Kundalini jogas festivāls

No 11. septembra līdz 13. septembrim Ķekavas novadā zemnieku saimniecībā "Valmoniras" notiks trešais starptautiskais Baltijas Kundalini jogas festivāls, informēja organizatoru pārstāve Sanita Rībena.

Festivāla laikā Kundalini jogas skolotāju vadībā notiks jogas nodarbības un meditācijas, katru vakaru būs iespēja noklausīties koncertu, kā arī naktī no sestdienas uz svētdienu notiks Gongu nakts.

Festivālā tiks ievēroti visi valstī noteiktie drošības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai. Viena no pasākuma organizatorēm Māra Majore stāsta, ka festivāla dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc jāpiesakās laikus.

Festivāls norisināsies trīs dienas, tajā aicināti piedalīties gan dalībnieki, kas jau ir pazīstami ar Kundalini jogu, gan cilvēki, kuri labprāt paplašinātu savas pieredzes robežas.

Festivāla organizatoru komanda ir starptautiska, tajā darbojas cilvēki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas. "Festivāla mērķis ir izaugt par Austrumeiropas Kundalini jogas festivālu, radot iespēju satikties, iepazīties un dalīties pieredzē jogas skolotājiem un jogas entuziastiem no šī reģiona," stāsta festivāla rīkotāji.

Festivālā nodarbības vadīs Kundalini jogas pasniedzēji no visām trim Baltijas valstīm, ja epidemioloģiskā situācija septembrī to atļaus, tad būs pasniedzēji arī no citām Eiropas valstīm.

Majore atgādināja, ka sākotnēji festivāls bija plānots augusta sākumā, taču pandēmijas dēļ pavasarī festivāla norise tika pārcelta uz tiešsaisti. "Kā atzinuši daudzi iepriekšējo festivālu apmeklētāji, iespēja pabūt kopā ar daudziem līdzīgi domājošajiem, kā arī klātienē iepazīties ar pieredzējušiem Kundalini jogas skolotājiem, bija vieni no festivāla īpašās gaisotnes priekšnosacījumiem. Tāpēc, tikko kā radās iespēja, organizatori mainīja savu lēmumu, un festivāls arī šogad norisināsies klātienē," sacīja Majore.

Festivāla laikā notiks Kundalini jogas nodarbības, kas ietver dažādus fiziskos vingrinājumus, elpošanas vingrinājumus un meditācijas.