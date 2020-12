Intuīcija saka – virtuves enerģētika slikti ietekmē ģimenes klimatu

Dažkārt nesaprotamu iemeslu dēļ tieši virtuvē sākas ģimenes strīdi, saspringtas situācijas vai tieši otrādi – trūkst spēka mazgāt traukus, pat gatavot ēst, kur nu vēl virtuvi tīrīt, ir vienkārši nogurums. Ja atbalstām ideju, ka viss slēpjas enerģētikā, tad pēc fen šui ieteikumiem, pamainot sienas krāsas vai priekšmetu novietojumu virtuvē, varam izmainīt savas sajūtas un sākt justies tur omulīgi.

Kad virtuvei trūkst noskaņas

Vienkāršojot var teikt, ka fen šui mācība ir par to, lai radītu labu enerģiju telpā, savietojot krāsas un ērtumu virtuvē, lai cilvēkus tur nekas nekaitina. "Primāri ir salikt krāsas, atbilstoši telpas debespusēm, un, otrkārt, ir individuālie, cilvēkam veiksmīgie darbošanās virzieni – tie, kas uzmundrina un tie, kas nomierina, piemēram, kas būtu svarīgi guļamistabā," stāsta fen šui konsultante Linda Meškova. "Bieži vien nomainot mājvietu, cilvēkam pēkšņi mainās ieradumi un viņš vairs negrib gatavot ēst. Un tas ir tikai tāpēc, ka jaunajā mājvietā šie debespušu virzieni viņam nav ērti, viņš tos neatpazīst. Ja agrāk cilvēks gatavoja trīs ēdienus pusdienām, tad jaunajā mājvietā viņš vairāk par sviestmaizes uzsmērēšanu neko nedara." Lindas praksē bieži esot šādi gadījumi, kad mazliet jāpārplāno virtuve, nevis visu nojaucot, bet, piemēram, ieplānojot papildu izbīdāmas virsmas vai galdu, lai var gatavot. "Virtuve ir nozīmīga telpa, jo mēs esam tas, ko mēs ēdam. Labā noskaņā, labā enerģētikā un vidē pagatavots ēdiens ārkārtīgi ietekmē gan iekšējo klimatu ģimenē, gan arī tiešā veidā veselību."

Fen šui speciāliste stāsta, ka ir tāda sena ķīniešu metode, kurā katram cilvēkam, atkarībā no dzimšanas gada un dzimuma, aprēķina četrus labvēlīgos virzienus. Protams, ir vēl četri nelabvēlīgie, jo kopā ir astoņas debespuses. "Tas nozīmē, ka katrs cilvēks telpā var iekārtoties četros dažādos virzienos, kas ir pietiekami daudz, lai telpā to vienu labvēlīgo virzienu atrastu. Katram savā dzīvē būtu labi zināt šos virzienus, jo tādā veidā viņš dabū papildu atbalstu no dabas. Un ēst gatavojot tas ir svarīgi."

Linda Meškova stāsta, ka cilvēki pēc fen šui risinājuma nākot tad, kad sajūt kādas problēmas, nevis tad, kad viss ir kārtībā. "Kad nomaina mājvietu, bet nevar iekārtoties un intuitīvi nevar saprast, kas pie vainas virtuvē. Dažkārt cilvēki pieķeras domai, ka iepriekšējā mājvietā bija balta virtuve, kas ļoti patika, viss bija lieliski un ciemiņiem patika, visi pulcējās virtuvē un gatavoja. Cilvēks instinktīvi atceras šo sajūtu un jaunajā mājā, pat nepadomājot par jauno telpu un nemēģinot ar to saslēgties, automātiski mēģina pārkopēt veco dizainu ar balto virtuvi, kā bija iepriekš. Tad, ļoti iespējams, viļas. Bet jaunā virtuve vienkārši atrodas citā debespusē, tur ir citas enerģijas kombinācijas. Tad viņš mokās, pirms vēršas pēc padoma. Un izrādās, ka jaunajā mājvietā nepieciešama, piemēram, bēšas gammas virtuve. Sakārtojot šīs krāsas, virtuve atkal ir darba kārtībā un ar īsto noskaņu."

Intuīcija saka priekšā

Daudzi dzīvojam savās virtuvēs jau gadiem un nemaz neaizdomājamies par virtuves enerģētiku. Bet fen šui konsultante stāsta, ka tomēr "cilvēkiem ir iekšējā sajūta, vienalga kā to sauc – instinkts, intuīcija, zemapziņa – ka mēs ļoti bieži zinām, kad kaut kas nav labi. Rosīgāki cilvēki neliekas mierā un ik pa laikam kaut ko pamaina, nokrāso, pārbīda, saliek kādus akcentus. Viņi it kā instinktīvi meklē, un viņi tikmēr maina, kamēr aizrokas līdz tai īstajai sajūtai un tad nomierinās. Ir cilvēki, kas iekšēji saprot, ka kaut kas nav labi, bet nesaņemas paši darīt."

Tādā gadījumā Linda iesaka: " Tiklīdz mēs secinām, ka kaut kas nav labi, ir tikai piecas krāsu gammas, kuras var pamēģināt. Tas nenozīmē, ka viss uzreiz jāpārkrāso. Var spēlēties kaut vai ar krāsainu papīra lapu, vienkārši piestiprinot pie sienas un tad nedēļu paskatoties savas sajūtas ar šo krāsu. Jo enerģija uzreiz maina noskaņu telpā, līdz ar to atliek tikai eksperimentēšana. It sevišķi, ja notiek strīdi vai saspringtas situācijas, kas uzreiz norāda, ka kaut kas nav labi ar krāsām." Ir uguns krāsu gamma, kas ir visu veidu oranžie un sarkanie toņi, ir smilšu gamma, tad metāla gamma jeb visas baltās un gaišās virtuves, arī pasteļtoņi. Ir zaļā gamma, sākot ar salātzaļo līdz pat smaragda zaļajam, un zilā – no piesātināta debess zila līdz pat tumši zilajam. "Ja cilvēkam nepatīk virtuves krāsa, atliek tikai četri varianti. Neko nekrāsojot, nedēļu uzliek papīra lapu uz sienas. Ja pēc tās jūtas labi, tad ir skaidrs, ka šo toni var krāsot."

Linda Meškova stāsta, ka enerģijām ir divu veidu ietekmes. "Ja tās nav veiksmīgas, tad viens variants ir, ka enerģija it kā "uzbrūk" cilvēkam, it kā "kaujas", cilvēks kļūst nervozs, nemierīgs, un, ja ir vairāki cilvēki virtuvē, tad viņi nevar vienoties. Otrs neveiksmīgais enerģijas veids ir, kad sienas atņem cilvēkam enerģiju. Viņš nāk no veikala, sapircies produktus ar ideju uztaisīt to un to, bet atnāk mājās, ienāk virtuvē, un kā saldējums uz soliņa izkūst, atslābst un ir spējīgs uzsmērēt tikai sviestmaizes." Vēl viņa min piemēru, ka nemainoties paradumiem, strauji sāk nākt klāt svars, tas arī nozīmē, ka jaunajā virtuvē enerģētika ir buksējoša.

Linda norāda, ka arī pa virtuves logiem "nāk iekšā" enerģija. "Dažkārt ar sienām viss ir labi, bet šai enerģijai, kas nāk iekšā pa logu, var nepatikt telpaugi uz palodzes. It sevišķi, ja ir norāde, ka telpaugi nīkuļo. Tas nozīmē, ka uz šī virtuves loga nevajag turēt puķes. Dažkārt cilvēki uzliek lielus podus ar naudas kokiem, jā, ir veiksmīgi gadījumi, kad viss ir lieliski un naudas koks tiek slavēts, bet ir gadījumi, kad kļūst sliktāk. Notiek enerģiju sadursme, kas ietekmē arī cilvēkus, kas atrodas virtuvē. Vai arī – nav īstā aizkaru krāsa. Tad vienu nedēļu var paeksperimentēt un vispār pa dienu pastumt aizkarus malā, un paskatīties, kas notiek. Ir brīva vieta eksperimentiem."

Garšīgs ēdiens, bet bez enerģijas

Fen šui konsultante, veidojot virtuves projektus, aicina galveno saimniekotājus virtuvē domās būt klāt telpas projektēšanas procesā, nevis tikai pasūtīt pie izgatavotāja. "Jo mums katram ir savs veids, kā mēs visu darām, viens mizo kartupeļus un met mizas pa labi, otrs pa kreisi. Ir svarīgi, plānojot pilnīgi jaunu virtuvi, savu ieradumu kopumu uzlikt uz papīra." Un vēl svarīgi ir domāt par ērtumu virtuvē. Lai viss pa rokai, nekas netraucētu un nekaitinātu. Tas rada šo priecīgo ēdienu, jo viss, ar kādām domām mēs gatavojam, atspoguļojas ēdienā.

Linda stāsta, ka fen šui atbalsta svaigu ēdienu, ko gatavo un uzreiz apēd. "Tam ir pilnīgi cita jauda, nekā ēst vienu un to pašu ēdienu trīs dienas pēc kārtas. Tas ietekmē enerģētiku, cilvēki var justies saguruši. Varbūt ēdiens ir garšīgs, bet nedod spēku. Jo, kad uztaisa svaigu ēdienu un 15 minūšu laikā apēd, ir pilnīgi cita jauda. Es to testēju savā dzīvē, un diezgan liels izaicinājums ir uzvārīt zupu nevis trīs dienām, bet vienai reizei, bet tās ir citas sajūtas." Kā Linda saka: "Ja cilvēks jūtas dusmīgs, saguris, īdzīgs, strīdas, tas nenozīmē, ka viņš ir slikts cilvēks, bet viņam vienkārši enerģijas par maz. Tad jāmeklē jebkuri veidi, kā mēs sevi sakārtojam." Un tā kā šobrīd tik daudz laika pavadām mājās, varam ar svaigu aci paskatīties, kas mūsu virtuvēs notiek.