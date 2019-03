Kā noregulēt slotai aizdedzi jeb Uz robežas starp ezoteriku un fiziku

Pirmais fiziķis, kas pievērsa uzmanību tam, ka starp maģijas un kvantu mehānikas likumiem pastāv ievērojama līdzība, bija Nils Bors. Runa ir par "līdzīgs pievelk līdzgu" un "kas reiz bijis saskarē, šo saiti saglabā". Nākošais jautājums, kurš var kļūt ļoti būtisks mūsu dienās, – eksistē ēteris vai neeksistē?

Einšteins pierādīja, ka neeksistē, jo viņa realitātes teorija būtu nopietni apdraudēta, ja nopietnā fizikā saglabātos ētera jēdziens. Eksperimenta būtība ir vienkārša – pierādīt, ka gaisma tekošā ūdenī pa un pret straumi izplatās ar dažādiem ātrumiem. Jau tajos laikos šāds eksperments tika veikts, taču aparatūra bija tik primitīva, ka iegūtos rezultātus varēja norakstīt uz tās nepilnībām. Šajā brīdī nāca klajā Einšteins ar savu teoriju, kuru pieņēma, ja tā godīgi, ar direktīvām metodēm. Savam laikam varbūt tā ļāva gūt apmierinošus praktiskos rezultātus, taču, laikam ritot, sāka uzkrāties neērti jautājumi, kas noveda pie vairākām būtiskām reformām fizikā. Katra no tām bija pietiekami liels solis uz priekšu, bet kopējo situāciju spēja uzlabot tikai uz īsu laiku, jo, pētījumiem paplašinoties un specializējoties, parādījās arvien vairāk faktu, kurus interpretēt bija problemātiski.

Kāpēc ir būtiski vēlreiz pārskatīt ētera teoriju?



Ja uz Zemes dzīvo astoņi miljardi iedzīvotāju, ieviešot jaunās tehnoloģijas, ļoti drīz cilvēcei būs nepieciešams 14 teravatu elektroenerģijas pašreiz saražoto divu teravatu vietā. T. i., septiņkārtīgs enerģijas patēriņa pieaugums. Ja konspiratoriem ir taisnība un uz Zemes mūsu ir tikai ap četriem miljardiem, pat tad divu teravatu būs par maz…

Ko darīt? Būvēsim atomelektrostacijas? Jauna Černobiļa, jauna Fukušima? Ar šīm avārijām ir saistīti daudzi interesanti, bet neoficiāli fakti, bet ne par to tagad ir runa. AES vajadzībām derīgā urāna krājumi uz Zemes strauji izsīkst. Ar tā saukto "ieroču plutoniju" urānu aizvietot ir bīstami, jo pat uz nosacīti drošā urāna cilvēki pamanījās AES uzspridzināt. Plutonijam ir daudz straujāka daba, un rezultāti būs daudz briesmīgāki. AES uz torija bāzes? Nu, šīs tehnoloģijas pastāv, bet, vismaz pagaidam, netiks ieviestas, jo tad var sašūpoties jau tā mūsdienās tik nestabilais politiskais līdzsvars.

Vai ir iespējams principiāli jaunas alternatīvās enerģijas avots?

Lūk, priekš tam arī vajadzīgs pārskatīt ētera teoriju! Ja izrādīsies, ka ēteris pastāv, tas nopietni apdraudēs Morganu, kuram faktiski pieder monopols uz pasaules vara krājumiem, cilvēce pārstās izmantot naftu (tādos daudzumos kā līdz šim) un… pārstās maksāt naudu par elektroenerģiju, jo katrs to iegūs pēc savām vajadzībām.

Kāds tam visam sakars ar ēteri? Nu, mūžīgo dzinēju uzbūvēt nevar, diemžēl. Bet, ja tiek atklāti jauni fizikas likumu atzarojumi, kļūst iespējams atrast jaunas potenciālu starpības enerģijas ieguvei.

Kas ir potenciālu starpība? Ūdenskritums, spiediens tvaika katlā un apkārtējā vide veido potenciālu starpību, strāvas spriegums, kuru mēra voltos, arī ir potenciālu starpība… Lūk, tad mēs varēsim droši aizstāt iekšdedzes dzinēju ar elektrisko, apgūt vismaz tuvāko Saules sistēmu, un daudzas citas interesantas lietas kļūs reālas.

Vai lūpu krāsa ir psihotronais ģenerators?

Nākamā tēma, kas saistās ar ētera teoriju, ir… psihotronie ģeneratori. Par tiem jau daudz runāja skarbajos pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. It kā tie esot, it kā neesot, visiem, kam pietiek naudas, tie jau ir, bet to tomēr nav… Vārdu sakot, viss kas ar tiem sistīts, ir miglā tīts, un tas, ko var par tādiem nopirkt… izsauc zināmus jautājumus, teiksim tā.

Pamēģināsim tikt skaidrībā, kas ir psihotronais ģenerators? Viens no septiņiem šamanisma likumiem māca: "Uzmanība seko skatienam, bet enerģija seko uzmanībai!" Šeit runa nav par elektroenerģiju, bet par či vai prānu. "Uzmanība" – šā vārda definīciju var atrast, mūsdienās, pilnīgi oficiālā avotā – psiholoģijā. Starp citiem uzmanības veidiem mūs interesē tīšā uzmanība – kad uzmanība tiek koncentrēta uz kādu objektu vai subjektu tīši un apzināti, ar konkrētu gribas piepūli, un netīšā uzmanība, kad priekšmets vai persona mūsu uzmanību sagrābj negaidīti. Sagrābj uzmanību – piesaista skatienu. Vai pārslēdz mūsu enerģētiku uz sevi.

Stop. Kas ir aktiera māksla? No psiholoģijas vai psihatrijas viedokļa, aktiera māksla ir spēja izmainīt savu apziņas stāvokli tā, lai ar tā palīdzību izmanītu skatītāja (klausītāja) apziņas stavokli... Kas vēl darbojas ar mūsu skatienu/uzmanību/enerģētiku? Reklāma, kosmētika, apģērbs. Nu, izlemiet paši – vai lūpu krāsa ir psihotronais ģenerators vai nav...