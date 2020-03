Māras dienas paražas: apdāvini ābeles un aitas un nedari sāpes kokiem

Ja Mārijas dienā pārnes no meža kādu priekšmetu, tad no tās dienas mājā rodas ļoti daudz

peļu. Bet ja grib iznīcināt peles no mājām, tad Mārijas dienā vajaga aiznest uz meža kādu priekšmetu. K. Šuberts, Bramberģe