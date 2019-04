Kā pavasarī attīrīt organismu

Parasti mēs saviem mīluļiem – kaķiem un suņiem – parazītus izdzenam. Bet vai sev šādu attīrīšanās kūri veicam? Šī recepte organisma attīrīšanai no visādu veidu parazītiem manos krājumos iegūta pērn no pirtnieces Sarmītes Strautmanes zaļā zāļu skapīša.

Ņem samaltus augus:

biškrēsliņš 2 daļas

kumelīte 1 daļa

kalmes sakne 1 daļa

krustnagliņa 1 daļa

apses lapas vai papeļu pumpuri 1 daļa

Visu sajauc un dzer 30 dienas – pustējkaroti no rīta un vakarā, tukšā dūšā. Es ņemu tējkarotē pulverīti, mutē iekšā un ūdeni pa virsu. Ja nevari tā iedzert, tad vari iemaisīt, piemēram, nelielā daudzumā kefīra.

Paralēli dzer daudz šķidruma, tai skaitā urīndzenošas tējas, piemēram, zeltslotiņu, bērzu lapas, savaļas burkānu, miltenāju utt. Ir svarīgi daudz dzert, jo... ja tie "draņķīši" netiek ar šķidrumu izvadīti, tad var sākt līst ārā caur ādu – pumpu veidā.

Šādu tūri vajadzētu katram vismaz reizi gadā. Es dzeru biežāk.

Ir vēl arī citas receptes, piemēram: vērmele, biškrēsliņš, krustnagliņa. Vai vērmele, biškrēsliņš, kalme.

Neatkarīgi no tā, kādu maisījumi izvēlēsies, galvenais ir sākt un attīrīt savu organismu!:) Un kāpēc gan to nedarīt (ja vien tas nav vēl izdarīts) tagad – pavasarī, kad to var apvienot ar bērzu sulu kūri? Būs divi vienā, sulu kūre kopā ar attīrīšanos no parazītiem.

Veseli!

