Enerģijas pārvaldīšana un stiprināšana. Vadlīnijas empātiem

Visi padomi enerģijas vadībā, kas iekļauj vibrācijas pacelšanu, laika pavadīšanu klusā vietā pie dabas, dziedināšanu ar enerģiju, enerģijas burbuļa ārpus sevis vizualizāciju un "bateriju uzlādēšanu" darbojas, bet daži var būt vairāk vai mazāk efektīvi tev, atkarībā no individuālām atšķirībām. Taču līdz brīdim, kad kļūsi spēcīgāks, tu vienmēr mēģināsi tikt galā ar simptomiem, nevis iemeslu, kādēļ tev trūkst enerģijas, vietnē "Wake Up World" vēsta Džuljeta Tanga. Turpinājumā – trīs padomi enerģijas atgūšanai, kas īpaši aktuāli intensīvajā svētku laikā.

Izproti, kā tu patiesībā paņem citu enerģiju

Tu noteikti vari paņemt citu cilvēku enerģiju, bet tas nenotiek tādā veidā, kā daudzi domā. Mīti par enerģijas vampīriem, uzbrukumiem, kā arī piesardzība, ko sajūtam, kad esam blakus konkrētiem cilvēkiem, rada bailes, kas, savukārt, ir radījušas uzskatu, ka cilvēkiem, kas ir jutīgi pret enerģijām, ir bīstami neaizsargāt savu enerģiju.

Jebkura forma, vai tā ir redzama kā dzīvie organismi un objekti, vai arī neredzama kā emocijas, domas un idejas, ir enerģijas manifestācija. Enerģija nevar tikt radīta vai iznīcināta, tā var tikai mainīt formu. Tas nozīmē, ka viss, kas jebkad ir ticis izdomāts, sajusts vai pieredzēts, joprojām ir kaut kur mūsu esības kolektīvajā laukā.

Tavai enerģijai nav atpazīstamības zīmes, lai tu varētu to atgūtu tikai tādēļ, ka esi empāts. Lai pievilktu konkrētu enerģiju savā enerģētiskajā laukā, tev vispirms apzināti vai neapzināti ir jānokļūst tādā pašā frekvencē, kādā ir šī enerģija. No pieredzes darbā ar daudziem empātiem Tanga apgalvo, ka 99% no tā notiek neapzināti.

Tas nozīmē, ka tad, kad sajūti, ka esi saņēmis kādu enerģiju no citiem vai apkārtējās vides, tev vispirms ir bijis jābūt tādā pašā vai līdzīgā vibrācijā, kas ir pievilkusi šo enerģiju. Tas var būt uzskats, tendence, bailes, emocija, lēmums, doma vai jebkas cits tevis ģenerēts apzinātā vai neapzinātā līmenī. Tas strādā gan ar augstākas, gan zemākas frekvences enerģijām (ne viens, ne otrs nozīmē ko labu vai sliktu), ar ko nonāc kontaktā.

Gūsti savu spēku

Īstermiņā ir patīkami vainot ārējos faktorus tajā, kādēļ jūties viegli aizkaitināms vai noguris. Taču, ja nezini, kas izraisījis enerģijas noplūdi, un novelt atbildību no sevis, tu, pats sev nezinot, spēlē upura lomu, kas ievērojami samazina tavu vibrāciju, padarot tevi uzņēmīgāku līdzīgas frekvences enerģijām.

Vai tev dzīvē ir bijuši gadījumi, kad kaut kas nenotika, kā vēlējies, un, pirms to ievēroji, viena negatīva doma noveda pie nākamās, kas noveda pie ķēdes reakcijas ļoti īsā laika periodā?

Tas, kas patiesībā notika, pirmās nomācošās domas enerģija padarīja tevi par magnētu otrajai, trešajai un jebkurai citai domai, kura ir bijusi līdzīgā frekvencē, kā arī visām līdzīgajām enerģijām, kas "lidinās" tev blakus kolektīvajā laukā.

Tas notiek, kad tu redzi sevi kā upuri "apkārtējām enerģijām", turies pie bailēm, ka tev varētu uzbrukt, vaino citus enerģijas izsūkšanā vai fanātiski uzskati, ka esi ievainojams vai tev nepieciešama papildu aizsardzība. Tas notiek arī tad, kad tu domā, runā vai darbojies, balstoties uz spriedumiem, bailēm, zemu pašvērtējumu, neveiksmēm, nošķirtības, komplimentu alkām, izpatikšanu cilvēkiem, konformismu, krāpšanu utt.

Lai kas tu būtu vai kā vibrētu, tava zemapziņa vienmēr ir gatava pierādīt tev, ka tev ir taisnība, tas ir, tā dara visu, lai radītu tādas dzīves situācijas, kurās tu redzētu savu domu pierādījumus un manifestētu domas, kurām tu tērē visvairāk enerģijas. Līdz ar ko, ja tu nemitīgi mēģini pasargāt sevi, jo nejūties drošs, visticamāk, dzīve tev iedos kaut ko, no kā nepieciešama aizsardzība.

Sava spēka iegūšana nenozīmē pamest visas enerģijas vadības prakses, pavadīt laiku ar toksiskiem cilvēkiem vai vainot sevi par konkrētām dzīves situācijām pagātnē. Sevis spēcināšana nozīmē paša atbildību bez sprieduma, kas nāk no mīlestības un piepildījuma. Jo vairāk tu esi atbildīgs par katru savu aspektu, jo spēcīgāks tu esi.

Mīli sevi vairāk

Esam empāti vai neesam, mēs visi ciešam neveiksmes. Un vairums to nāk no sevis mīlestības un veselīgu robežu trūkuma.

Šeit mēs runājam par satriecošu, beznosacījumu un neapstrīdamu sevis mīlestību. Ja neesi pamanījis, mēs dzīvojam pasaulē, kur mīlestība pret sevi netiek īpaši veicināta vai novērtēta, jo neviens negrib tikt uzskatīts par egoistu.

Pirms kāda laika Tangai dzīve sarīkoja smagu realitātes pārbaudi pašmīlestības praksei. Ejot cauri smagai trīs mēnešu detoksikācijai, pēkšņi vecas sistēmas, par kurām viņa domāja, ka ir tās aizmirsusi, pa vienai vien atgriezās, liekot saprast, cik daudz enerģijas viņa tērē, mēģinot būt noderīga citiem laikā, kad viņai nebija enerģijas pat tam, lai būtu priekš sevis.

Detoksikācijas izraisītajā nepārtrauktā noguruma stāvoklī atlikušie pieradumi, tādi kā bailes atteikt, vēlme izpatikt cilvēkiem, būt pieejamai citiem tad, kad pati jutās izdegusi, šaubīšanās par nojautām un likšana pašai sev izdarīt "vēl tikai vienu lietu" pat tad, kad viņas ķermenis lūdza atpūtu, kļuva pamanāmāki nekā jebkad iepriekš.

Kādu dienu viņa saprata, cik ļoti viņa bija sev liegusi beznosacījumu sevis mīlestību. Taču, tā vietā, lai justos nokaunējusies un vainīga, kas nozīmētu vēl spēcīgāku sevis sodīšanu, viņa izvēlējās atlaist to.

Vai tu esi empāts vai nē, lai augtu un sasniegtu vēlamos rezultātus, ir pašam sev jāizveido tīri un apzināti pamati ar spēcīgām un veselīgām robežām, kas ciena un godā to, kas tu esi, no vistīrākās un visspēcīgākās pašmīlestības, kādu vari iedomāties.

Tas nozīmē, ka tev jārīkojas šādi:

Saki nē, kad domā nē, un saki jā, kad domā jā.

Apzinies, ko ēd, jo jebkuram ēdienam ir savas frekvences.

Pulcē ap sevi iedvesmojošus un izpalīdzīgus cilvēkus.

Atceries, ka neesi atbildīgs par to, kā citi jūtās vai reaģē uz taviem vārdiem vai darbībām, kas veiktas, respektējot tavas vajadzības.

Ļauj sev just un būt vispilnīgākajai sevis izpausmei.

Apzinies savu beznosacījumu vērtību un pārtrauc gaidīt komplimentus no citiem. Tev nav jānopelna kāda cita apzinība, tu neesi šeit, lai izpatiktu visiem.

Atrodi laiku atpūsties, atslēgties no medijiem, izbaudīt iemīļotos hobijus un piedalīties aktivitātēs, kas tev šķiet iedvesmojošas.

Neklusē, runā patiesību un izstaro īstumu.

Uzticies sev un savai intuīcijai.

Atlaid jebkuru stāstu, uzskatu vai šablonu, kas rada upura sajūtas vai liek citiem justies atbildīgiem par tavām emocijām un situācijām, kurās esi.

Apzinies savu iekšējo dialogu, vārdus un izvēles, lai tie atbilstu tavai augstākajai patiesībai.

Izmanto savas dāvanas, esi daļa no pasaules un sniedz tai savu ieguldījumu.

Šo varētu turpināt vēl un vēl, bet doma ir saprotama.

Katrs no mums ir dzimis ar neatkārtojamām dāvanām un vīzijām, lai piedalītos globālās apziņas attīstībā. Laika gaitā dzīve sūta mums vislabākos cilvēkus, situācijas un aicinājumus, lai mūs iedvesmotu atgūt mūsu spēku, bieži vien tie var būt robežu nojaucēji un nemiera cēlāji.

Bieži vien mūsu dāvanas tiek slēptas, kamēr vien mums nav drosmes dziļi un nopietni palūkoties uz tām jomām, kurām mēs atdodam savus spēkus, un atstāt aiz muguras visas izlikšanās un vilšanās, lai mēs patiesi varētu spert soli ceļā uz pašapziņu un līderību.