Mazinām atkritumu kalnu: 10 padomi, kā lietām dāvāt jaunu dzīvi

Pārveidošana un pielietošana vēlreiz ir spēcīgi bezatkritumu filosofijas balsti. Šie principi paver iespēju ne tikai samazināt radīto atkritumu apjomu, bet arī ļaut vaļu radošumam un spējai saskatīt jaunus apveidus pierastās lietās. Latvijas Zaļais punkts aicina pievienoties "Šķiratlona pieccīņai" un atgādina: ja vari izmantot atkal, izmanto, bet, ja nē, – neizmet, atrodi citu mērķi!

Bezatkritumu filosofija rod arvien vairāk piekritēju sabiedrībā. To uzskatāmi apliecina beziepakojuma veikalu un stendu parādīšanās, kur ar savu burku var aiziet gan pēc piena vai krējuma, gan veļas mazgāšanas līdzekļa. Šim paraugam nu seko arī degvielas uzpildes stacijas, piedāvājot iegādāties bez iepakojuma, piemēram, logu šķidrumu. Kamēr dažādu mājsaimniecības līdzekļu uzpildīšanu tukšajā iepakojumā vēl apgūstam, piemēram, auduma iepirkumu maisiņi, kas ir spilgtākais daudzkārtējas lietošanas piemērs, jau kļuvuši gluži ikdienišķi.

Rokrokā ar atkārtotu lietošanu iet arī lietu pārveidošana, tikai šoreiz lietas maina savu funkciju un kļūst par kaut ko citu. Tādu klasiku kā tukšo burku pārvēršanu par svečturiem, ziedu ievietošanu tukšās pudelēs, vai putnu barotavas izgatavošanu no sulas pakas, visticamāk, kaut reizi ir izmēģinājis katrs. Pienācis laiks ļaut vaļu radošumam un, pirms izmest kaut ko atkritumos, rūpīgi ieskatīties – varbūt tam iespējams jauns pielietojuma veids? Sevišķi tas sakāms par vecām, varbūt mazliet nobružātām lietām, kuras nemaz negribas tā vienkārši izmest. Lieto auduma maisiņu? Sper soli tālāk – uzšuj modernu iepirkšanās somu no vecajiem džinsiem! Daudz ceļo? Saglabā miniatūra izmēra burciņas, kur mājojis pesto vai citi gardumi, iepildi tajās iecienītos ķermeņa un sejas krēmus no tradicionālā iepakojuma un ņem līdzi ceļojuma rokas bagāžā! Turklāt lietu pārveidošana ir lieliska iespēja radoši darboties kopā ar bērniem un varbūt pat atrast jaunu vaļasprieku!

Lūk, 10 neparastas idejas iedvesmai pielietot vēlreiz un pārveidot to, kas kļuvis lieks.

1. Ja esi viens no čaklajiem plastmasas maisiņu krājējiem, vari uzgavilēt – nākamreiz, kad, ceļojot, pārceļoties vai sūtot pasta sūtījumus, gribēsi pasargāt plīstošus priekšmetus, tev nebūs jālauza galva, kur ņemt burbuļplēvi! Izmanto polsterējumam savus rūpīgi veidotos krājumus.

2. Vecie kompaktdiski efektīvi atbaidīs nevēlamus spārnotus dārza viesus – pakarini diskus koku zaros un ļauj gaismas zibšņiem paveikt pārējo! Tas piešķirs maģisku un mazliet futūristisku noskaņu tavam augļu dārzam, un varbūt šī beidzot būs tā vasara, kad visus ķiršus varēsi apēst pats!

3. Olu kastīte ir lieliski piemērota stādu diedzēšanai: katrā iedobē liec augsni, iedēsti sēklas un gaidi parādāmies zaļu asniņu! Ja kastīte izgatavota no pārstrādāta papīra, stādus var stādīt dārzā ar visu kastīti, jo tā bioloģiski noārdīsies. Savukārt sintētiska materiāla olu kastīti var pārveidot par krāsu paleti bērnu radošajām nodarbēm – katrā iedobītē var sajaukt citu neatkārtojamu krāsu toni.

4. Pašu mazāko mākslinieku radošajiem projektiem lieliski noderēs tukšas dezodoranta pudeles ar bumbiņas veida uzgali – tās var pārvērst varenā flomāsterā! Rūpīgi izmazgā pudelīti, nomazgā lodīšuzgali, piepildi pudelīti ar krāsu un nostiprini lodīti atpakaļ vietā. Mazajam māksliniekam būs ērti to turēt rokā, un iespaidīgās līnijas sagādās daudz prieka. Šādi krāsu flakoni jāglabā augšpēdus ar cieši aizskrūvētu vāciņu.

5. Katra dāma zina, cik neestētiski izskatās uzrautas zeķubikses. Bet nesteidz izmest tās atkritumos! Mūsdienās naudu zeķē glabā vien retais, toties tās lieliski noder, lai uzglabātu plakātus, tapešu ruļļus, iesaiņojuma papīru un visu citu, kam jāpaliek saritinātam. Nogriez vajadzīgā izmēra gabalu un ievieto tajā papīra rulli kā piedurknē.

6. Vēl viens zelta vērts mājas kārtības uzturētājs ir izlietotā tualetes papīra vai papīra dvieļu kartona serdes – uz tām var uztīt lampiņu virtenes, lai pirms nākamajiem svētkiem nevajadzētu stundām cīnīties ar vadu mudžekli. Starp citu, tualetes papīra ruļļu serdes lieliski noder arī stādu diedzēšanai kā atsevišķi podiņi!

7. Ja tev ir nobružāta, bet mīļa gumijas aproce, kuru valkāt vairs īsti negribas, bet šķirties no tās arī nē, aptin to ap karotes roktura augšdaļu – nākamreiz, maisot salātus, nebūs jāuztraucas, ka karote varētu iekrist bļodā.

8. Izlietotie vīna korķi ir īsts atradums dārzniekiem. Ja tavā dārzā aug vairāk par vienu tomātu šķirni vai arī baidies, ka pēc dažiem gadiem vairs neatcerēsies, kur tieši beidzas īpaši saldo zemeņu dobe, iespraud vīna pudeles korķī irbulīti, uz korķa uzraksti auga vai šķirnes nosaukumu, un iegūsi ūdensizturīgu marķieri savām dobēm un siltumnīcai. Starp citu, ieteicams ar šādu marķieri atzīmēt arī vienīgo šķirni – kas zina, vai vasaras beigās varēsi to bez aizķeršanās nosaukt!

9. Neizmet vecās zobu birstes – tās lieti noderēs grūti sasniedzamu vietu vai dažādu darbarīku tīrīšanai. Savukārt no tukšās zobu pastas tūbiņas, nogriežot apakšmalu, var izgatavot piltuvi vai garnējamo tūtu sevišķi smalkiem kūku dekorēšanas darbiem.

10. Un, visbeidzot, vecais jūrnieku triks – ņem talkā banāna mizu, lai nospodrinātu ādas apavus! Nomizo banānu un gardu muti apēd vai pagatavo ādas skrubi, sajaucot banāna mīkstumu ar cukuru un lāsīti olīveļļas. Bet ar mizas iekšpusi ierīvē apavus un pēc tam notīri ar mīkstu drāniņu.

Vairāk par to, kā ikviens var veicināt atkritumu apjoma samazināšanu, uzzini šeit: https://pieccina.zalais.lv/.