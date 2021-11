Biohakings: ikdienas paradumi, kas ilgtermiņā uzlabos pašsajūtu

Neraugoties uz labu fizisko veselību, dažkārt jūtamies noguruši, nomākti un emocionāli iztukšoti. Šādos brīžos ieteicams apdomāt, kādus veselīgus paradumus ieviest savā ikdienā, lai ilgtermiņā uzlabotu un uzturētu gan fizisko, gan mentālo veselību. Samsung "Skolēna digitālais IQ" sadarbībā ar biohakeri Māri Žundu iesaka 5 vērtīgus ieradumus, kuri palīdzēs atjaunot spēkus un atgūt dzīvesprieku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Miegs ir vērtība – sagatavojies tam!



Cilvēks aptuveni trešdaļu dzīves pavada miegā – tas atjauno spēkus, ietekmē ikdienas pašsajūtu un fizioloģiskos procesus. Kamēr zinātnieki joprojām cenšas "uzlauzt" miega kodu, tu vari izveidot savu ideālo miega rituālu, kas palīdzēs uzlabot miega kvalitāti un pašsajūtu kopumā. Ievies savā ikdienā vispārzināmos principus pirms miega – izvēdini telpas, nelieto vakarā saldinātus ēdienus un dzērienus, izvairies no zilās gaismas, ko izstaro viedierīču ekrāni. Papildini šos paradumus ar rituāliem, kas tev liek justies labi un palīdz atbrīvoties no dienā uzkrātajām emocijām, piemēram, dažas stundas pirms miega dodies pastaigā, meditē vai klausies nomierinošu mūziku.

"Miegs ir vērtība – sagatavojies tam! Pastāv maldīgs priekšstats, ka miegs aprobežojas ar aizmigšanu un pamošanos. Patiesībā miegs ir komplicēts process, un tā kvalitāte atkarīga no sagatavošanās. Plāno miegu savlaicīgi – līdzīgi kā ikdienas notikumus. Jau no rīta izdomā, cikos dosies gulēt un kādus rituālus pirms miega veiksi. No rītiem "uzlādē" sevi ar gaismu, jo tas palīdzēs pamosties ātrāk un vieglāk. Ja saule ir aususi, dodies īsā pastaigā vai vieglā skrējienā, bet, ja vēl ir tumsa, izmanto telpu mākslīgo apgaismojumu. Maini savu attieksmi no "man vajag izgulēties" uz "man ir svarīgi izgulēties", tā nospraužot labu miegu kā savu prioritāti un motivējot sevi atvēlēt tam pietiekami daudz laika," iesaka biohakeris Māris Žunda.

Smelies spēku dabā



Cilvēki gadsimtiem ilgi smēlušies spēku un veselību dabā un ne par velti – atrodoties tajā, varam uzlabot noskaņojumu, "izvēdināt galvu" un mazināt stresu. Došanās uz dažādām dabas takām, izbraucieni ar velosipēdiem un dažādas cita veida aktivitātes svaigā gaisā sniegs pozitīvas emocijas un jaukas atmiņas, taču, ja tādas iespējas nav, mēģini regulāri doties uz tuvākajiem parkiem vai citām "zaļajām zonām". Svaigs gaiss un kustība ļaus justies labāk!



Esi pateicīgs!



Cik bieži tu esi pateicīgs? Izrādās, ka aiz pateicības slēpjas zinātne, proti, koncentrējoties uz pozitīvo, tu stimulē to smadzeņu daļu, ka saistīta ar laimes sajūtu un mieru. Jo vairāk un biežāk tiek radīta apmierinātības un laimes sajūta, jo vieglāk kļūst to sajust. Izmantojot šo paņēmienu, ir iespējams laika gaitā mainīt savu uztveri. Turklāt pateicība ir pretinde dusmām, skaudībai, īgnumam un citām negatīvām emocijām, jo nav iespējams būt dusmīgam un pateicīgam vienlaicīgi. Pievērs uzmanību ikdienas pieredzei un lietām, kas šķiet pašsaprotamas, un esi pateicīgs par tām – par gardām brokastīm, par veselību, par spēju elpot, par sauli aiz loga… Izmēģini un redzēsi, ka pasaule apkārt paliks gaišāka!



Apzināta elpošana – tālvadības pults nervu sistēmai



Mēs daudz laika un uzmanības pievēršam tam, ko ēdam un dzeram, taču bieži vien aizmirstam par elpošanu, kas ir viens no svarīgākajiem organisma rīkiem, kas uztur pie dzīvības, attīra organismu un ļauj pilnvērtīgi darboties mūsu smadzenēm. Elpošana ir funkcija, ko spējam kontrolēt, ietekmējot citas organisma funkcijas. Izprotot un trenējot elpošanas sistēmu, varam iegūt vairāk enerģijas, samazināt stresa līmeni, uzlabot koncentrēšanās spējas un produktivitāti, kā arī kļūt priecīgāki. Ir daudz un dažādu elpošanas paņēmienu, taču tiem visiem ir kopīga būtiska nianse – svarīga nav kvantitāte, bet gan elpošanas procesa kvalitāte. Elpošana ir tālvadības pults mūsu nervu sistēmai, jo caur elpas mehānismiem mēs spējam aktivizēt nervu sistēmu, veicinot atslābināšanos un stresa novadīšanu. Iepazīsti elpošanas paņēmienus jau tagad un atrodi piemērotākos savai situācijai!



Dzīve ir kustība – neaizmirsti par fiziskajām aktivitātēm



Viens skrien maratonus, cits kāpj kalnos, taču vēl kāds nododas garām pastaigām mežā – jebkura fiziskā aktivitāte ir ieguvums organismam neatkarīgi no fiziskās sagatavotības. Turklāt, ne vienmēr nepieciešams doties uz sporta zāli, lai kustētos. Ievies paradumu lifta vietā izmantot kāpnes, vingro svaigā gaisā, nodrošinot efektīvu skābekļa uzņemšanu, un atrodi kompāniju, ar kuru sportot kopā – tas savukārt uzlabos treniņu efektivitāti, rosinās motivāciju un stimulēs laimes hormonu cilvēka smadzenēs. Ja esi ar sportu uz "Jūs", jaunu paradumu ieviešana var šķist grūta, taču nepadodies, jo ilgtermiņā tie uzlabos gan fizisko, gan mentālo veselību.