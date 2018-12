Personāži, kas darbojas debesu lielajā lugā (un tā viņi dzīvoja ilgi un laimīgi jau tūkstošiem gadu un, cerams, vēl tūkstošiem dzīvos)... Kas viņi ir?

Saule

Mūsu sistēmas centrs, spīdeklis tur augšā, debesīs, un mūsos katrā iebūvētais enerģijas centrs, kuram iegadījies būt kādā no zodiaka zīmēm tajā brīdī, kad piedzimām. Pēc šā parametra publiski mēdzam dalīties Jaunavās, Dvīņos, Skorpionos un pārējos zvēruļos. Astroloģiskajās prognozēs tiek pieminēts ne pārāk bieži, pārsvarā gadījumos, kad maina zīmi un pārceļas uz nākamo, nomainot debesu lampiņas krāsu, fonu un izpausmes. Un tomēr – nevajag to nenovērtēt, patiesībā ar gadiem kļūst arvien svarīgāk, vai protam savu dzīvi izdzīvot pēc šīs Saules zīmes labākajiem principiem.

Mēness

Dikti bieži pieminēts un "vainojams" pie lielas daļas ikdienā notiekošo peripetiju, jo visātrāk pārvietojas pa zodiaku, vidēji vienā zīmē pavadot divas, divarpus dienas un visu laiku veidojot emocionālo fonu un sadzīviskas vēlmes, kā arī, raustot aiz aukliņām, ausīm, deguniem un citām ķermeņa daļām gan mūs, gan pārējās planētas un lielos debesu spēlētājus.

Plus – kurš tad nu vēl ir atbildīgs par to, ka mūs piemeklē jaunmēneši, pilnmēneši, aptumsumi utt.? Protams, tas ir viņš – mūsu ikdienas galvenais varonis. Katram no mums astrokartē ir savs dzimtais Mēness, ar kuru uztveram sevi, pasauli, mammu, emocijas un sadzīviskās lietas. Sievietēm – iekšējais priekštats par būšanu mammai – kādai būt, kādai nebūt, kā apieties ar bērniem un viņiem pielīdzinātajiem. Ļoti iesaku noskaidrot, kurā zīmē tev šis ziķeris ir, ja vēl nezini, – būs vieglāk sevi saprast un menedžēt, visticamāk.

Šad tad galvenās diskusijas ar citiem debesu spēlētājiem Mēness izveic pa nakti, un tad varam mosties noguruši, lai gan it kā esam gulējuši pietiekami ilgi.

Merkurs

Vēl viens debesu ziķeris. Atbild par to, kā mēs uztveram apkārt esošo informāciju, cik viegli vai smagi domājam, mācāmies, kustāmies un mijiedarbojamies ar pasauli lietu un informatīvajā līmenī. Var būt gan viegls, gan smags, gan jautrītis, gan dziļurbējs, ja nepieskatām un ļaujam savu vaļu – var padarīt mūsu dzīvi par ellīti ar nepārtrauktu piekasīšanos un aizbildinājumu meklēšanu darīšanas vietā. Ja dresēts – lielisks instruments, kurš kļūst profesionālāks un zinošāks gadu no gada.

Merkura un turpmākie debesu lieliskie mēdz būt retrogrādi – kad, no Zemes raugoties, planēta pa zodiaku šļūc atpakaļgaitā. Merkurs – visbiežāk, trīs četras reizes gadā. Tad mums nojūk uztveres antenas, šoferīšiem grūtāk izpildīt visu adekvāti uz ielām, biežāk ielavās pārpratumi, kļūdas un viss kas cits. Arī tas pāries, principā šīs trīs nedēļas vienmēr ir lieliskas, lai kaut ko pārskatītu, pārkārtotu, izanalizētu utt. Nodarbotos ar otrreizējām lietām, tā sacīt.

Venera

Iekšējā sieviete, dieviete, princese un ragana vienā personā. Sievietēm tā atbild par iekšējo sievišķīgo būtību (tā, kura vairāk mijiedarbojas ar pieaugušiem īpatņiem, vairs ne bērniem). Naudas pelnīšanas un tērēšanas planēta, vērtību sistēmas veidotāja, beigu galā – mūsu attiecību veidošanas instruments ar līdzcilvēkiem un sabiedrību.

Ļoti sarežģīta rakstura personāžs, visvienkāršotākajā veidā raksturojas ar "katrā sievietē mīt gan dieviete, gan ragana: ko pamodināsi, to dabūsi". Ir dienas, kad vairāk tendēta būt mīļā, romantiskā, skaistā un iedvesmojošā, un ir dienas, kad viss ir pilnīgi otrādi. Tā gadās. Kad Venera sāk "debesu izskaidrošanos" ar citiem personāžiem, arī cilvēku vidū mēdz iestāties šausmu filmas. Gan romantiskajā plānā, gan laulībās, gan citās attiecībās. Vīriešiem Venera viņu pašu kartēs būs viņu sapņu sievietes iemiesojums. Un ikdienas prognozēs uz viņiem attieksies stāsts par to, kurās dienās sievietēm labāk pasniegt šampanieti, kurās – kredītkarti, kurās var mierīgi sarunāties un sadarboties, bet kurās – labāk no tiešas komunikācijas izvairīties.

Marss

Iekšējais vīrietis. Pamatizpausmē un zemā attīstības līmenī – agresīvs un intelekta nenomocīts personāžs. Gatavs jebkuru konfilktu risināt ar šķilšanu pa purnu. Kad paaudzies un nobriedis (piemēram, nodarbojies ar sportu vai pieradinājis sevi grūtībās vispirms domāt un tikai tad darīt), kļūst par lielisku ikdienas kareivi un darītāju. Palīdz mums realizēt mūsu vēlmes. Labi sadarbojas ar Saules jeb Ego principu – ko Ego grib, to Marss iet un izdara. Jo gribēšana bez darīšanas nav nekā īsti vērta. Rūdās grūtībās, patiesībā ir viens no tiem, kuri izbauda stresiņu debesīs, tā ir viņa stihija. Vienmēr atradīs kādu risinājumu, kā jau iepriekš teicu – kaut vai sadauzīs kaut ko. Taču bez viņa mēs neko daudz dzīvē neizdarītu, pat pastaigāt nevarētu, jo ķermenī Marss atbild par muskuļiem. Un arī muskuļi, kā zināms, ir ar zelta zivtiņas atmiņu – appeldēja akvāriju un visu aizmirsa. Tāpēc prasa regulāru treniņu un piespiešanos, tad nāks arī rezultāts. Vienā dienā olimpiskā čempiona statusu nesasniegsi. Trenējiet savus Marsus, dārgie un dārgās! Ar darīšanu.

Jupiters

Otrs galvenais personāžs debesu jumā un iekšējos procesos. Pat mitoloģijā joprojām pārvalda dievu pasauli, jo ir romiešu analogs grieķu Zevam, kurš Olimpā ir galvenais. (Kurš kuram ir analogs, jautājums ir skaidrs – romiešiem savas mitoloģijas nebija, pirms Grieķiju neiekaroja. Barbari, fū.)

Bērnībā tika izglābts no tēva vēlmes viņu apēst, pēc tam ļoti lutināts, lai tikai neraud. Izauga, pieradis dabūt visu, ko grib. Lutināts, mīlēts, tāpēc dāsns. Bet ne pārāk pacietīgs un saprātīgs, jo ar savu dāsnumu var arī pārspīlēt. Tu viņam palūdz jauku partneri, viņš aiz lielas labvēlības piespēlē uzreiz četrus. Un katru kaut kādā ziņā lielisku, kā lai izvēlas? Vai palūdz Dievam, lai ļauj tev brītiņu atpūsties, bet šamējais iešķiebj pamatīgu muguras traumu, operāciju un ilgu rehabilitācijas periodu – nu, re, vismaz atpūties tak būsi, ja?

Taču ikdienā nodarbojas ar iespēju un brīnumu radīšanu. Kā Ziemassvētku vecītis, kurš noliek savu maisiņu pie durvīm un tipina tālāk. Un tas, kurš pats savu pēcpusi no dīvāna nepieceļ un laiku pa laikam pēc iespēju maisiņiem aiz sliekšņa nepalūkojas (slinkuma vai neticības dēļ), savu maisiņu regulāri palaiž garām. Un ne jau Jupitera pēc – tāpēc, ka pats neko neizdarīja. Jo Jupiteram patīk darītāji, sapņotāji un pāri savām iespēju robežām domājošie un darošie. Starp citu – arī astronomiski Saules sistēmas lielais labdaris, jo lielākā sistēmas planēta un rotē ar milzu ātrumu, tādējādi uzņemot uz sevi dažādus sistēmā ielidojošus objektus. Un mums te, uz Zemes, tapēc drošāk lielajā Kosmosā. Lielais brālis Jupiters parūpējies. Ikdienā viņš pārsvarā ir labs. Pat tad, kad strīdas ar citiem, – labs.

Saturns

Trešais lielais personāžs. Laika vecis, atbildības, stingrības, izturības un taisnīguma cienītājs. Patīk viņam likumi, gan fizikas, gan satiksmes, gan citi. Un vai tiem, kuriem ar likumiem sliktas attiecības... Kad Saturns dusmojas, var "atrauties" no debesu kancelejas pat ļoti nopietni. Traumas, ierobežojumi, dažādi sodi un pat nāve mēdz piemeklēt tos, kuri Saturna varai centušies pretī stāvēt. Tāpēc ar šo personāžu labāk bijīgi, bet pa labam. Censties pašiem būt saprātīgiem, pacietīgiem, tālredzīgiem un atbildīgiem. Tad Saturns ar katru nodzīvot gadu nes labumus. Un tie var būt pat nopietnāki un jūtamāki nekā Jupitera dāvanas. Kad iesaistās diskusijās ar citiem personāžiem – nodarbojas ar viņu disciplinēšanu. Kā tāds debesu tētis, kurš audzina nesaprātīgus bērneļus. Jā, starp citu, viņš bija tas, kurš gribēja apēst savu dēlu Zevu jeb Jupiteru. Jupitera tētis tātad. Ne pārāk mīļš laikam gan. Bet nu – visiem jau nevar, visiem jau nepienākas.

Urāns

Debesu jautrītis. Pēkšņu pārmaiņu organizators (nu apmēram tādu, kā zibens. Un pērkons). Humora mīļotājs. Nākotnes aizstāvis un būvētājs. Cirka direktors. Nu, tāds superīgs multimākslinieks.

Dikti patīk smadzenes, es pat teiktu, ka viņa fetišs ir smadzenes. Un ko dara ar fetišu? Labi, visi esat pieauguši cilvēki, neskaidrošu.

Pieklājīgā vārdā – "iznes". Vai "čakarē". Ar to tad nu arī Urāns regulāri nodarbojas. Un ar atbrīvošanu arī. No dažādām lietām, cilvēkiem un situācijām. Taču viņa iemīļotais atbrīvošanas veids ir no tā, kas tev nebūs vajadzīgs nākotnē. Urāna nākotne ir aptuveni 2–3 gadus uz priekšu. Un, ja tev šis zellis šodien kaut ko atņem, tad tas nozīmē vien to, ka nākotnē šo tev vairs nevajadzēs vai ka Kosmoss ir sagatavojis kaut ko labāku atņemtā vietā. Tā ka – mācies nekam nepieķerties, un Urāns tev nebūs drauds.

Ā, un vēl viņa pārziņā ir brīvība. Un demokrātija. Un draudzība.

Tāpēc, kad Urāns debesīs ieslēdz savus argumentus, tad smadzenes, brīvība, demokrātija un draudzība uzbužinās. Reizēm kombinācijās. Saproti, kā gribi. Ak, jā, – astroloģija ir urāniska. Tātad visu šo augstāk un zemāk minēto man palīdzēja sagatavot šis pats Urāns. Ar visu cirku.

Neptūns

Debesu melis, ilūziju, sapņu, atkarību un iedvesmas organizētājs. Un bezgalīgas ticības turētājs.

Ar Neptūnu var galīgi aizbraukt miglā un maldos un ilūzijās, bet var iedvesmot cilvēkus ar mūziku, dzeju vai citām skaistām mākslām. Un var nodzerties. Izvēlies, ko vēlies (un skaties, ko izvēlējies).

Ā, par jūru un ķīmiju gandrīz aizmirsu! Un psiholoģiju, protams. Re, kāds plašs darbalauks vienai zilai planētai. No bomzīša uz parka soliņa līdz augstākā līmeņa guru un dziedinātājam – visiem kaut kur tuvumā Neptūns būs gozējies. Kad iesaistās diskusijās ar citiem personāžiem, var sagaidīt visu ko. Atkarīgs no planētas, ar kuru diskutē, tonalitātes, hormonālajiem cikliem, gadalaika, dvēseles stāvokļa un citiem pilnīgi netveramiem faktoriem. Mūzika ir viņa ikdienišķākais instruments. Piedomā pie savas plejlistes un tā, kādu iespaidu tā uz tevi atstāj.

Plutons

Kapu direktors un pazemes bagātību saimnieks. Transformators. Maziņš pēc izmēriem pašā Saules sistēmā, milzu varens savās izpausmēs. Un no viņa bail – nu, kurš gan nebaidās no nāves? Bet seksu arī gribas... (Orgasms esot mazā nāvīte. Nu, nu.) Un par seksu – vismaz vēlmju un izdzīvošanas instinkta līmenī (no seksa rodas bērni, zināji?) arī sava teikšana ir šim darbonim.

Tiem, kurus Plutons spēcīgi noskūpstījis pie dzimšanas, piemīt liels magnētisms. Un jauda. Un tad nu tālākais jau no paša atkarīgs – viss, ko viņš neizmantos sabiedrības labā, pavērsīsies pret pašu. Un sevis transformācija nu nemaz nav jauka un patīkama nodarbe. Un viegla ne tik.

Arī pārējās planētas Plutonu respektē un labāk redz ejam nekā nākam, lai gan pašām nākas pie viņa iegriezties un attiecībās ielaisties. Jo pa Zodiaku viņš pārvietojas vislēnāk, tāpēc pārsvarā redz citus ejam un nākam. Bet pats savā nodabā tikai transformē. Un, ja paveicas, ļauj atdzimt kā fēniksam. Ja ne – nu nekas, kādā citā dzīvē. Bet tas magnētisms… cilvēki to sauc par harizmu. Kad tev ir ietekme uz citiem, lielāku sabiedrības daļu. Proties izmantot, ja debesis tevi ar tādu apveltījušas!

Laiku pa laikam tiek pieminēti vēl daži citi debesu personāži, kuri vairs nav planētas, bet tādi vai citādi būtiski debesu spēļu dalībnieki. Piemēram, Mēness mezgli jeb Karmiskie mezgli. Jeb Pūķa galva un aste – kā stāsta vēdiskā leģenda. Ar šiem saistās aptumsumi, vienā zodiaka zīmju pārī (jo mezgli ir divi un viens otram pretī – tātad pretējo zīmju pārī) pavada ap pusotru gadu. Un pa zodiaku pārvietojas atpakaļgaitā. Zīmes, kurās mezgli ieviešas, kļūst par tendenču noteicējām (galva, jeb Rahu) vai izraidītajām (aste/pakaļa jeb Ketu).

Paldies, ja izlasīji līdz galam! Un vēl vairāk paldies, ja kaut ko saprati. Astro skolā šo mācās vairākus gadus. Un vispār – visu dzīvi. Vismaz es joprojām mācos. Ikdienas astroloģiskā fona skaidrojumi atrodami manā "Facebook" grupā "Dvēseles prakse".

***

Astroloģe Līga Šīrona būs viena no lektorēm Latvijas astrologu asociācijas konferencē 8. decembrī.