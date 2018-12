Ir pienācis gaismas un tumsas pagrieziena punkts – šā gada ziemas saulgrieži pēc Rīgas laika iestājās 22. decembrī pulksten 00.23.

Šogad ziemas saulgrieži akcentē mazāk publiskas aktivitātes, nekā tās, kas saistītas ar katra paša iekšējiem procesiem, ģimeni, senčiem un tradīcijām. Saulei atrodoties debess juma zemākajā punktā, visa centrā izvirzās mājas un dvēseles miers.

Un vai ar to viss aprobežosies? Nebūt nē. Kādam būs nerimstošais cīniņš starp mājām un darbu (Saule kvadrātā ar Marsu 6. mājā). Kādam vairāk radīsies vēlme radīt fundamentālas pārmaiņas savā dvēselē (Plutons 4. mājā), uzsākot, piemēram, jaunu darbu vai biznesu. Kāds savukārt var izrevidēt un sakārtot savus ienākumus un pievērst dzīves pamatu stabilizēšanai – no sapņiem un dzīves uz kredīta uz stabilu bāzi (Neptūna 6. mājā un Veneras 2. mājā trigons harmoniskā aspektā ar Saturnu 4. mājā).

Savukārt emocionālās vajadzības šajā laikā būs pilnīgi no citas "operas". Ja Mežāža zīme, kurā viesosies Saule, pieprasa ļoti pragmatisku pieeju, garantētību un ilgtermiņu, tad Dvīņu zīme, kurā atrodas mūsu ikdienas pārvaldnieks Mēness, tiecas prom no saistībām – pēc viegluma, gaisīguma, pārvietošanās un komunikācijas visos iespējamos veidos. No vienas puses, tiecamies uz māju un ģimeni, no otras – būs ļoti liela vilkme doties ceļojumos, izglītoties un paplašināt savus apvāršņus un reizē būt uzklausītam savās sajūtās. Pamēģini nu šo savienot! Visticamāk, var sanākt "gribēju kā labāk, sanāca kā vienmēr". Un tomēr, kas neriskē, tas nevinnē.

Daudz domāsim par tuvāko apkārtni. Aktivizēsies sabiedriskā transporta, tirdzniecības, skolu tēmas. Tāpat var tikt daudz diskutēts par medicīnas nozari. Valstiskā līmenī mediji būs "pārbagāti" ar informāciju par darba vides noslēpumiem, varam saņemt arī daudz viltus ziņu ar visnotaļ pompozu un pamācošu pieskaņu. Personīgā līmenī savu nākotnes piļu būvniecību labāk neapspriest ar tuvākajiem radiem, kaimiņiem, vairāk pārdomāt reālos soļus, kas varētu tuvināt sevis izvirzītajam mērķim.

Personīgā labuma planēta Venera Skorpionā 2. mājā var nest ienākumus otrreizējās pārstrādes jomās. Lielisks brīdis pievērsties tādām filozofijām kā bezatkritumu dzīvesveids jeb "zero waste", kas uzlabos pašvērtējumu, rūpējoties par planētas labklājību un arī pašam dzīvojot sakārtotā vidē. Urānam atrodoties 8. mājā, var notikt kaut kādas izmaiņas banku sektorā, privāti – var saņemt negaidītu mantojumu.

Kopumā šo saulgriežu pagrieziena brīdis rāda, ka tuvākais prasīs no mums balansēt praktiskus, reālus plānus ar sapņiem un ilūzijām. Lai ko arī tu izlemtu darīt, padomā par sekām un savu atbildību. Viss pārējais, kam nebūs lemts nonākt tavā pārziņā, notiks arī bez katra personīgās dalības, jo sabiedriskie procesi un planētas šobrīd ir krietni jaudīgāki par personīgām spējām.

Lai interesants un saprātīgs šis svētku laiks!