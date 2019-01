Likteņa matrice parāda ne tikai to, kādas lietas cilvēkā ieliktas no dzimšanas vai kāda ir gada enerģija visai pasaulei, bet arī to, kā konkrētā gada enerģija mijiedarbojas ar cilvēka skaitļiem un kādu tēmu izvirza priekšplānā. Protams, viens vienīgs raksturlielums neparāda visu notikumu amplitūdu, bet svarīgāko tendenci iezīmē, un ar šo virzienu, kāds būs 2019. gads, es gribētu iepazīstināt katru no jums.