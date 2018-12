Cik nākamā gada horoskopus savai zīmei tu jau šomēnes izlasīji? Trīs? Desmit? Un kā? Sakrita? Pamatos jau droši vien sakrita, jo metodes, pēc kurām astrologi veido prognozes, būtībā ir līdzīgas. Velkot aizejošā gada bilanci, piedāvājam atskatīties uz to, ko zvaigznes solīja šogad visām horoskopa zīmēm? Lasi un pārdomā – kas piepildījās, kas ne tik ļoti!

Kuras zīmes tad 2018. gadā varēja sevi dēvēt par laimes lutekļiem un kuras – par pabērniem? Kā jau esam vēstījuši, 2018. gada lielāko daļu Jupiters vadīja Ūdens stihijai padotajā Skorpiona zīmē. Tādējādi pa veiksmes riekšavai tika arī citām Ūdens zīmēm – Vēzim un Zivīm. Bet viss nav tik vienkārši – Saturns, kurš nudien nav nekāda jaukā planēta, kaitināja ne tikai Mežāzi, bet arī tam pretī esošo Vēzi, un pavasarī Urāns nāca ar idejām par revolūciju ne tikai pie Vērša, bet arī pie favorīta Skorpiona, kas zodiaka aplī atrodas tieši pretī Vērsim. Jaunava un Zivis, savukārt, lielos vilcienos tika cauri sveikā un vēl paguva kaut ko labu iemantot.

Zīmes sākumā dzimušie Lauvas un Ūdensvīri arī droši vien šo to trāpīja no Urāna – vismaz nepieciešamību nokāpt no ierastās taciņas, tāpat arī pirmās trešdaļas Auni un Svari pacīnījās ar Saturna eksāmeniem. Ko tur lai saka – tā rūdījās tērauds...

Tātad – kas varēja uzelpot? Dvīņi un Strēlnieks, jo viņu lielās pārbīdes jau bija notikušas, un kaut kad taču jāatjauno spēki. Turklāt gada beigās Jupiters pārcēlās uz savu dzimto Strēlnieka zīmi un par luteklīti kļuva Strēlnieks.