Venera – planēta, kura galvenokārt atbild par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām un naudu, – 7. janvārī no Skorpiona zīmes pārgāja Strēlniekā, kur uzturēsies līdz 4. februārim. Aplūkosim, kādu raksturu Strēlnieka zīme piešķir Venerai gan šajā periodā, gan cilvēku individuālajās kartēs.

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Pienākusi piedzīvojumu un brīvības sajūtas kārta visā jūtu pasaulē. Cilvēkiem ar Veneru Strēlnieka zīmē iemīlēšanās, mīlestība, romantika ir kā viens liels piedzīvojums ar ļoti izteiktu mainību. Viņiem tas ir normāli, nevajag no viņiem sagaidīt rutīnu, mieru, pastāvību – šīs lietas var viņus nosmacēt un nospiest. Viņu būtība ir izzināt, paplašināt savu redzesloku caur arvien jauniem piedzīvojumiem, caur vēl nebijušām sajūtām viņu dzīvēs. Viņi jūtu pasauli tver ar plašumu, nevis dziļumu. Šādiem cilvēkiem var būt raksturīga ātra iemīlēšanās un tikpat ātra jūtu izbeigšanās.

Iemīlēšanās un mīlestība galvenokārt ir caur kopīgiem piedzīvojumiem un pasaules uzskatiem, tāpēc vide, kura nodrošina šīs īpašības, ir tā, kurā cilvēki ar Veneru Strēlnieka zīmē, visticamāk, satiek otru pusīti. Tā var būt ceļojumu, aktīvās atpūtas, garīgās izaugsmes un augstākas izglītošanās, dažādu piedzīvojumu spēļu un pasākumu vide, kā arī daudzas citas līdzīgas vides. Diemžēl dažkārt arī iemīlēšanos un mīlestību šie cilvēki var uztvert kā spēli, nemitīgi meklēt vēl nepiedzīvotas sajūtas, tāpēc viņi var būt iemīlējušies vienlaikus vairākos cilvēkos vai pat vienlaikus satikties ar vairākiem.

Cilvēkiem ar Veneru Strēlniekā patīk romantika, jo arī tā ir šķautne, kurā var gūt piedzīvojumus un jaunas sajūtas. Iespējams, tieši Strēlnieka zīmes ietekmē romantika iegūst vislielāko daudzveidību. Šie cilvēki ir it kā nemitīgi izslāpuši pēc jaunām jūtu niansēm.

Šajā periodā augstāk minētās lietas vairāk vai mazāk ietekmēs visus, vienīgi, katrs pašreizējo Veneras stāvokli Strēlnieka zīmē uztversim citādi. Ieteiktu ļauties jūtu piedzīvojumiem, izgaršot kaut ko jaunu savās dzīvēs.

Partnerattiecības

Venera sievietes individuālajā kartē parāda, kā viņa izpauž sevi kā sievieti, savukārt vīrieša individuālajā kartē Venera norāda, kādas īpašības viņš meklē sievietē.

Strēlnieka zīme piešķir vieglumu, aktivitāti, alkas pēc piedzīvojumiem, spontanitāti, optimismu, dzīvīgumu, spēcīgu vajadzību pēc brīvības sajūtas, nemitīgu paplašināšanos. Bieži ir vēlme pēc citu tautu un kultūru pārstāvjiem.

Viens no galvenajiem atslēgas vārdiem Strēlnieka zīmei ir attīstība. Ja cilvēka ar Veneru Strēlnieka zīmē izpratnē nenotiek katra partnera izaugsme, visticamāk, arī mīlestībai un partnerattiecībām būs pienācis gals, un šis cilvēks jau sāks lūkoties citā virzienā.

Viņi ir tendēti ar skatu nākotnē un optimismu, tāpēc nekādas bremzes nedrīkst tos kavēt. Viņi nemīl noteiktību, tāpēc labprāt dzīvo brīvā attiecību modelī, izjūtot doto brīdi un neanalizējot. Oficiālas vai nodefinētas attiecības viņi var uztvert kā nevajadzīgu smagumu, kas viņus ierobežo, un var pat bēgt no šādām attiecībām. Ja ir vēlme saglabāt ilgstošas attiecības, tad tajās ir jāvalda aktivitātei, dažādībai, jaunai pieredzei, katra paša individuālās brīvības sajūtai, vieglumam, optimismam, ļoti līdzīgiem pasaules uzskatiem. Šādam cilvēkam ir svarīgi, lai abi partneri dzīvē lūkotos vienā virzienā, nevis mūžīgi viens otram acīs, kur nu vēl pagātnē.

Viņi labprāt sagādā dažādus pārsteigumus, mīl spontanitāti un sagaida to no otras pusītes. Ar šādu otru pusīti piedzīvojumi un interesanti pavadīta dzīve ir garantēta! Ir izpratne un pieredze, ko nozīmē visos dziļumos dzīvot dzīvi. Attiecībās varbūt nevajag paļauties uz šo cilvēku solījumiem, jo viņi var sasolīt daudz vairāk, nekā reāli izdara. Ja attiecībās ar šādu cilvēku spēj novērtēt pašreizējo brīdi un neko negaidīt no nākotnes un neplānot, tad tā jau ir daļa no veiksmīgām attiecībām.

Venera būs Strēlnieka zīmē aptuveni mēnesi, tāpēc mums katram ir iespēja ieviest kaut ko nebijušu esošajās partnerattiecībās, veidot jaunas un piedzīvojumiem bagātas attiecības vai šķirties no nomācošām attiecībās un meklēt labākas.

Nauda

Tāpat kā jūtu pasaulē, arī naudas jautājumos Venera Strēlniekā piešķir vieglumu, optimismu, piedzīvojumu momentu. Ar šādu Veneras stāvokli individuālajā kartē vai pašreizējā periodā ir vieglāka, elastīgāka attieksme pret naudu, ir paļāvība, ka tā būs. Nauda tiek apgrozīta, tā radot vietu jaunai naudai.

Ar šādu stāvokli ir iespējami laimesti, bet nevajag arī pārmērīgi sacerēties, jo laimesti ir negaidīti, nevis plānoti.

Ja Venerai gadās nelabvēlīgas attiecības ar kādu citu planētu, jāuzmanās no izšķērdības vai pārmērīgas taupīšanas. Jāatceras, ka nauda ir jāapgroza bez iespringšanas uz to, bet arī ar zināmu apdomu! Cilvēki ar labvēlīgu Veneras stāvokli Strēlniekā, visticamāk, nebēdāsies par pazudušu vai iztērētu naudu, jo viņi zina, ka būs vēl.