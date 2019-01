Pēc Austrumu kalendāra Dzeltenās Cūkas gads pie mums ieradīsies 4. februārī pulksten 23.03 – tātad iznāk tāda kā atkārtota jaunā gada svinēšana, kas turklāt ievedīs arī pirmajā Mēness dienā, kuras svarīgo nozīmi būtu svētīgi ievērot. Kas būtu jāievēro, to sagaidot un vadot?

Kādai jāizskatās mājai, sagaidot Cūkas gadu?

Pirmkārt, iztīrītai no fiziski visa nevajadzīgā – no lietām, kas aizņem vietu, bet pēc kurām vajadzības nav. Iztīram visus plauktus, mapes, makus, skapjus.

Otrkārt, arī enerģētiski māja ir jāiztīra: pa mājokļa stūriem var iziet ar baznīcas sveci, var izkvēpināt dzīvesvietu ar kadiķa, vībotnes vai lauru lapu kvēpeklīšiem.

2018. gads bija notikumiem bagāts. Bija daudz pārmaiņu. Tomēr 2019. gads nebūs mierīgāks. Vēlos galvenajās iezīmes aprakstīt nākamā – Dzeltenās Cūkas gada kopskatu.

Janvāris

Mēnesis sākās ar aktīvā Marsa enerģiju Auna zīmē, kas izpaužas cilvēkos kā galējības. Aptumsumu dēļ var piezagties bezcerība, depresīvas domas un neloģiskas filozofiskas pārrunas ap un par to. Labāk laiku veltīt sportam un izpausties radošā jomā, kas dos enerģiju un skaidru domāšanu. Līdz 25. janvārim uzmanīgi! Iespējamas traumas, nelaimes negadījumi, enerģijas zudums, tādēļ aizsargzīmes, rūnas, lūgšanas, mantras var būt kā palīgs.

Februāris

4. februārī pulksten 23.03 pie mums ieradīsies Dzeltenās Cūkas gads, kā arī Venera nule būs iegājusi Mežāža zīmē, kas nozīmē, ka darbā jāstrādā cītīgi un rūpīgi, nedrīkst kavēt – priekšniecība to noteikti varētu ievērot un būt strikta. Un ne tikai darbā šis ir jāievēro! Mērenība jāievēro it visur – izklaidēs, finansiālajā jomā.

Februāra vidū (8.–18. februārī) aug iespējamība, ka tehnika plīsīs un lūzīs, iespējamas avārijas situācijas, jo Mars un Urāns savienojas. No 14. februāra varēs just uzrāvienu, un darbā visi sāks rosīties praktiskāk, lieliski strādās plānošana.

Var sastapt pagātnes mīlestības. Cilvēkiem, kas ņems talkā šarmu, veiksies mīlas jomā.

Ļaudis pastiprināti sāks interesēties par maģiju, mistiskām, ezoteriskām lietām un vietām.

Marts

Marta sākumā Venera pāries Ūdensvīra zīmē. Liela interese aktīvākajām zīmēm un cilvēkiem būs par mīlas lietām, kurās valdīs brīvība, neatkarība. Martā nav ieteicams parakstīt lielus līgumus, dokumentus, toties kultūras pasākumiem lielisks laiks: tavā rīcībā kino, teātri, koncerti. Marta beigas ir labvēlīgs laiks cilvēkiem ar oratora spējām, asu prātu. Īpaši jātaupa enerģija – domā, kur tērē savu laiku un enerģiju, plāni, plānotāji, grafiki būs lielisks palīgs martā.

Iesaku kā palīgu martā ņemt ēteriskās eļļas, akmeņus, apmeklēt masāžas, izmantot pozitīvo programmu vārdojumus un mantras.

Aprīlis

Vajag saglabāt veselo saprātu, jāturpina turēties pie plāniem, neiesaistīties avantūrās, ķildās, konfliktos.

Ja cilvēki un kompānijas nenes pozitīvas emocijas, ir jānorobežojas vai jāizvairās, jo var sākties kolektīvs apjukuma laiks: kā atvars – ja kāds kolektīvā ar negatīvām programmām sāks manipulēt, tas var pielipt visiem.

No 11. aprīļa Jupiters Strēlnieka zīmē kļūs retrogrāds un līdz pat 11. augustam būs tā – divi soļi uz priekšu, viens atpakaļ. Lietas, darījumi var buksēt. Pozitīvākās dienas aprīlī būs no 7. līdz 21. datumam: piemērotas dienas, lai pielietotu NLP.

Maijs

Iesaku mēneša sākumā meditēt, lietot aromterapijas un akmeņu spēku: maija sākums provocēs uz nepārdomātiem, emociju diktētiem gājieniem, kas var nest ne to labāko rezultātu. Drāmas cienītāji būs savā elementā, un drāmas ies uz urrā. Marsa un Jupitera opozīcija cilvēkos raisīs ātras, nepārdomātas darbības –tagad, tūlīt un uzreiz.

Stress būs vērojams arī šajā mēnesī, neieteiktu slēgt līgumus, parakstīt dokumentus. Sargi naudu un visu dari, pirms tam demit reizes pārdomājot savu rīcību.

Maija vidū, otrajā dekādē, viss labosies, un cilvēkos pastiprināsies intuīcija, uz kuru varēs paļauties. Iesaku šajā laika posmā pievērsties Dabas spēkam, būt Dabā. Krāsu, smaržu terapijas lieliski strādās (var krāsot mandalas, lietot ēteriskās eļļas). Cilvēkiem, kuri ir attiecībās, būs īpaša vēlme sajust otras pusītes mīlestību, maigumu – sniedziet to viens otram!

Izbaudiet otro dekādi, mīļie! Jo mēneša beigās, trešajā dekādē, nemiers atkal var atgriezties. Meditācijas un mājas miers palīdzēs neiekulties kašķos, nepatīkamos atgadījumos.

Jūnijs

Mēneša sākumā Saules, Neptūna, Jupitera un Mēness kopējā situācija var likt cilvēkiem veikt neapdomātas, kardinālas pārmaiņas, bet tas būtu īpaši jāpārdomā pirms lēmuma pieņemšanas. 17. jūnijā pie mums ciemos ieradīsies Pilnmēness, un atvērsies karmas vārti: ko sēji, to tagad nāksies pļaut!

Otrajā dekādē Marss veidos opozīciju ar Plutonu, kas sabiedrībā radīs stresu, konflikta situācijas, nesaskaņas starp cilvēkiem. Vajag sevi un savus tuvos sargāt, šajā laika posmā nav vēlams apmeklēt masu pasākumus, iespējamas auto katastrofas. Nevajadzētu gan krist panikā, bet izmantot Dabas doto spēku Vasaras saulgriežu laikā: pielietot attīrīšanās, atjaunošanās rituālus un labāk svinēt šos svētkus savu mīļo un tuvo kompānijā.

Trešā dekāde (līdz 27. jūnijam, kad atnāks gaismas stars un ienāks miers) – cilvēkiem ar atkarības problēmām šis jūnija beigu periods ir bīstams, jo var rasties tieksme tieši to darīt. Apkārt būs haoss. Visi vainos visus. Īpaši aktīvi upura lomas cilvēki!

Jūnijā iesaku: nodarboties ar sportu, būšana dabā būs veids kā atbrīvoties no tumšās enerģijas (it īpaši, ja būsiet viens un saruna būs tikkai starp tevi un Dabu), kā arī ūdens terapija būs lielisks palīgs!

Jūlijs

2. jūlijā pulksten 22.16 pie mums ciemos atnāks pilnais Saules aptumsums un atvērsies Karmas vārti: būs pienācis laiks to nokārtot, sakārtot savu dzīvi. 2. jūlijā Marss ieies Lauvas zīmē, līdz ar to Saules aptumsuma dienās var notikt ļoti krasas pārmaiņas. Šajā mēnesī maksimāli jāsargā sevi un mīļos! Ļoti ieteiktu pievērsties pozitīvajai domāšanai – palīdzēt var NLP, vārdojumi, mantras, kā arī iesaistīšanās labdarībā – tā būtu svētīga šajā laikā posmā.

No 8. jūlija līdz 1. augustam Merkurs būs retrogrāds Lauvas un Vēža zīmē. Klāt šim visam 17. jūlijā ar maksimumu pulksten 00:38 ciemos atnāks daļējs Mēness aptumsums Mežāža zīmē.

Tātad – mēnesis, kurā ļoti jāpiedomā pie savām darbībām, ko runājam, darām, – visam būs sekas.

Ieteiktu izmantot visu mēnesi: aizsardzības zīmes, pozitīvās mantras, ēteriskās eļļas, akmeņus, lūgt padomu Augstākajiem spēkiem un savam Skolotājam.

Augusts

Augustā beidzot varēsim mierīgi uzelpot pēc jūlija trakā laika. Beidzot visi darbi beigs buksēt, sāks "kustēties" biznesa, darba, attiecību joma. Notikumi raisīsies uz labo. Attiecību tēmas būs īpaši aktuālas. Lielisks laiks garīgām mācībām.

Septembris

Diemžēl, sākoties septembrim, strauji pieaugs saspringtais periods, būs emocionāli pardzīvojumi, problēmas, emocijas "ies pa gaisu". Iestāsies atkal haoss. Risks dabūt traumas, iekļūt avārijās. Daudzi izvairīsies no atbildības, atliekot lietas uz vēlāku laiku, kas visu situāciju tikai pasliktinās. Atkarības nāks gaismā. Attiecību skaidrošana būs aktuāla. 28. septembra Jaunmēness Svaru zīmē, kuras pārvaldniece Venera būs saspringtā aspektā ar Plutonu, un tas var ieviest sadzīvē melanholiju, nevajadzīgas pārdomas... Ja zināsi, ka ta var notikt, laikus būsi gatavs un nepakļausies tām.

Ieteiktu izmantot aizsardzības zīmes, pozitīvās mantras, ēteriskās eļļas, akmeņus, lūgt padomu Augstākajiem spēkiem un savam Skolotājam.

Oktobris

Līdz 19. oktobrim būs vēl saspringts laiks, kas saistīts ar emocijām un atkarības vielām. Elektroierīces var "iziet no ierindas". Kārtīgi pārskati rēķinu maksājumus, var būt kļūdas. Jāpievēršas veselībai. Cilvēkiem, kuriem ir psiholoģiskas saslimšanas, kā arī slimniekiem ar bronhu problēmām ir jābūt īpaši uzmanīgiem – mīli un sargā sevi! 14. oktobrī gaidāms Pilnmēness Auna zīmē saspringtā aspektā ar Plutonu – tas dos spēcīgas enerģijas, un šis būs laiks veikt iekšējo inventerizāciju un izanalizēt savu bijušo un turpmāko dzīvi. Jāpārdomā, kas dzīvē, uzskatos, garīgā ceļā būtu jāmaina. Svētīgi vērsties pie sava Skolotāja pēc padoma.

Apdomīgam jābūt naudas lietās.

Novembris

Mēneša sākumā daudziem prātā varētu pavīdēt doma par darba maiņu. No 13. līdz 16. novembrim iesaku izvairīties no lieliem pirkumiem (mājas, dzīvokļa u.c.). No 20. līdz 29. novembrim sāksies labvēlīgi notikumi – kolosāls laiks, lai sarautu darba lietas, pieliktu pūles biznesa attīstībai, pakāptos pa karjeras kāpnēm, uzlabotu attiecības, – viss izdosies.

No 27. novembra plusā ienāks garīgās dzīves interese: cilvēkiem būs vēlme izprast savu Es, garīgi attīstīties, ieinteresēs ezoterika. Izmanto vēlmi mācīties!

Decembris

Mēneša sākumā, ja turēsieties pie savu sapņa plānu realizēšanas, viss lieliski izdosies, – izmanto šo laiku!

26. decembrī pulksten 7.13 ciemos atnāks gredzenveida Saules aptumsums Mežāzī. Līdz pat jaunajam gadam decembri ir jāpavada mierā, harmonijā, ieklausoties savā iekšēja balsī. Daudziem var piezagties pārdomas melnbaltās krāsās. Jauno gadu vajadzētu sagaidīt ekstravagantā tērpā ar spīdumiem, tā piesaistot labklājību.

2019. gada rezumējums

Mīļie, ieteiktu jums šajā gadā pārkāpt savu ego un lūgt palīdzību saviem Skolotājiem, jo tas tiešām noderēs. Vajag apgūt garīgās mācības. Ir jāizvērtē, kuri ir īsti draugi, un ar tiem arī pavadīt turpmāko gadu.

Nav vēlams apmeklēt lielus pasākumus, bet, ja tos tomēr apmeklējat, aizsardzības zīmes, mantras, rūnas, rotas un amuleti palīzēs nesavākt negatīvo informācijas un emocijas enerģiju. Ievēro veselīgu dzīvesveidu – tas ar uzviju atmaksāsies. Šajā gadā sevi ir īpaši jāmīl, jāpalutina un jāsargā!

Tātad – izvairies no agresoriem, upuriem, alkahola, narkotiskajām vielām, pārgalvības un nepārdomātiem gājieniem! Tā vietā piesaisti garīgās izaugsmes mācības, veic Dabas spēku ritālus, lutini sevi ar masāžām, lūdz saviem Skolotājiem padomus, lūdz Augstāko spēku un visu stihiju palīdzību – tas palīdzēs dzīvot mierā ar sevi un citiem, un viss veiksies labi!

Mīli, sargā sevi un savus mīļos, izbaudot viņu sabiedrību šajā Dzeltenās Cūkas gadā!