Vai iespējams kaut ko uzzināt par cilvēku, zinot vienīgi viņa dzimšanas mēnesi? Numeroloģiskās matricas pazinēji apgalvo – jā, var. Kādi ir janvārī dzimušie?

Janvārī dzimušo cilvēku Sargeņģeli raksturo 1. – Burvja, Maga enerģija. Tā dod vārda un domu spēku, atvērtu sirdi, radošuma un radīšanas enerģiju. Tā stimulē būt ceļotājam, līderim, novatoram, pirmatklājējam dažādās jomās un procesos. Šī enerģija piedod iedvesmotāja spēku, vēlmi aiz sevis pulcēt un vest citus cilvēkus.

Cilvēki ar šādu skaitli bieži ir jutīgi pret zemes un Visuma enerģijām, prot ar tām mijiedarboties. Mīl brīvību. Viņiem nepatīk, kad kāds pārlieku cenšas tos kontrolēt. Dzīvē cilvēkiem ar šo enerģiju ir atvērtas daudzas durvis un tiek piedāvātas daudzas iespējas. Viņi ieradušies uz šo Zemi, lai daudzas domas un idejas, kas nāk caur viņiem no Visuma, padarītu materiālas.

Cilvēki, kam piemīt šī enerģija, prot sarīkot svētkus, turklāt paši "burvji" tam nevelta nekādas īpašās pūles. Tiklīdz tāds cilvēks kaut kur atnāk – jau rodas svētku atmosfēra. Cilvēks – prieks, svētki, salūts.

"Vieniniekiem" piemīt neparastas spējas – tiešs kanāls ar Augstākajiem spēkiem (tiesa, daudzos gadījumos viņiem tas šķiet tik pašsaprotami, ka viņi tajā neredz neko īpašu).

1. enerģijas īpašniekiem svarīga sociālā, savas personības realizācija, piemīt nepieciešamība atrast tādu darbības veidu, kur viņi varēs radīt kaut ko interesantu, jaunu, raksturīgu tikai viņiem vieniem. Parasti cilvēki ar šo enerģiju ir optimistiski, darbīgi, radoši un kāri uz piedzīvojumiem, ar daudzām interesantām idejām. Viegli iesāk jaunus projektus. Bieži izceļas uz apkārtējo fona (ar izskatu, uzvedību, uzskatiem u. c.). Viegli un ar prieku dalās tajā, ko prot, nodod tālāk savu pieredzi. Pēc savas būtības skolotāji, meistari, kas demonstrē "jādara tā!".

Bieži šīs enerģijas īpašniekiem patstāvīgi jābruģē savs dzīves ceļš gan priekš sevis, gan citiem. Zināšanas un prasmes iegūst patstāvīgi. Viņi var strādāt gan vienatnē, gan ar domubiedriem, bet necieš autoritatīvu spiedienu "no augšas". Ja ir iespēja, labprāt paši sev ir priekšnieki.

Labprāt piedalās dažādos eksperimentos, pasākumos un notikumos, jo atrasties bezdarbības stāvoklī šiem cilvēkiem ir grūti. Citi cilvēki, atrodoties blakus 1. enerģijas īpašniekam, ātri sāk progresēt un attīstīties, viņiem sāk veikties dažādās jomās, paveras jaunas iespējas un pasaules redzējums. Ja viņi ir iedegušies par kādu lietu, tad viņiem ir pilnīgi vienalga, vai kāds seko vai nē. Ļoti mērķtiecīgi.

Enerģijas kredo – Nīčes vārdi: "Viss, kas mani nenogalina, padara mani stiprāku."

Ja runājam par "citiem spēkiem", viņi ir no tiem cilvēkiem, kas visbiežāk ir kādā noteiktā pusē: vai nu atbalsta Dievišķos spēkus (caur baznīcu, reliģiju, ticību, eņģeļiem u. c.), vai vairāk interesējas par dēmonu pasauli (tetovējumi ar velniņiem, kritušajiem eņģeļiem u. c.), reti ir neitrāli.

Ja "iekrīt mīnusā", raksturīgs izteikts egocentrisms. Šādā gadījumā viņu iemīļotākā frāze ir: "Es tāpat to visu zinu!" (Ar domu "labāk nekā tu".)

Cilvēki, kas dzimuši janvārī, ieradušies šeit, lai palīdzētu strādāt ar māsas vai brāļa karmu (ja nav – ar māsīcu, brālēnu karmu) un tiem aspektiem, kas viņiem traucē šajā dzīvē. Darīt visu, lai saglabātu dzimtā, starp brāļiem un māsām labas, harmoniskas attiecības. Šī palīdzība var būt visdažādākā, bet janvārī dzimušo uzdevums par to nestāstīt māsai vai brālim, jo viņiem var rasties vēlme to izmantot ļaunprātīgi, tā radot sarežģījumus.

Akmeņi: 1. enerģiju aktivizē: dzeltenie, sarkanie, melnie akmeņi, piemēram, dzintars, dzeltenais safīrs, rubīns, granāts, onikss u. c.

! Ne katrs var nēsāt akmeņu, kura cietība ir 10–8 vienības. Cilvēkam jāatbilst akmeņa–skolotāja līmenim.

Ercenģeļi: Samuels, Zadkiels. Sargeņģeļi (pēc A. Medvedeva): Nememjahs (1.-5. janvāris), Jeiljahs (6.-10.), Harakjahs (11.-15.), Metserjahs (16.-19.), Vametjahs (20.-24.), Jehabjahs (25.-29.), Anujahs (30.-3.02.).

Enerģijas aizbildņi: Zevs un Hermejs Trismegists. Daži praktiķi uz labās rokas mazā pirkstiņa velk gredzenu par godu Hermejam, un tas palīdz viņiem uzturēt saikni ar savu sargeņģeli. Šādi var rīkoties jebkurš, kas vēlas uzlabot savu materiālo pasauli, profesionalitāti, komunikāciju, ne tikai 1. enerģijas īpašnieks. Katram cilvēkam der savs akmens, kuru "iekodēt uz veiksmi", bet daži vispārīgi piemēri: uz labās rokas zelta gredzens ar sarkanu akmeni palīdz sasniegt mērķus, gredzens ar citrīnu – palielina radošumu, ar fluorītu – vieglāk gūt informāciju, pastiprināt talantu. Sudraba gredzens bez akmeņiem harmonizēs aktīvo dzīvi.

Piezīme – viens pats dzimšanas mēnesis parāda tikai nelielu daļu no tavas personības.