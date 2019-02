No visiem dievišķajiem radījumiem man, pirmām kārtām, piemīt labsirdība un tīra sirds, bet, pateicoties nesavtīgumam un ticībai, es izmantoju Kosmiskās mīlestības aizbildniecisko gaismu. Turklāt, pat izdabājot savām vājībām vai piekāpjoties citiem, esmu laimīga par iespēju dzīvot harmonijā, esmu bagāta ne tikai materiālā ziņā, bet arī garīgajā, tādēļ domās un jūtās nepazīstu robežas, bet mana labā griba ir universāla. Jo es taču esmu – Cūka. Jā, patiešām esmu tāda, esmu dzimusi Cūkas gadā, un tādēļ nolēmu īsumā uzrakstīt, kas mūs sagaida šajā Cūkas gadā.

5. februārī pa īstam sākas dzeltenās Zemes Cūkas gads!

Tieši Cūkas gadā, kā likums, prieki un pārpilnība soļo blakus bēdām un neveiksmēm, kas ir saistīts ar pozitīvās vai negatīvās prakses uzkrāšanu, kā arī ar cilvēku neatrisinātām problēmām un kļūdām no iepriekšējiem 11 gadiem. Austrumos Cūku uzskata par karmas zīmi, un šī karma ir saistīta ar garīgiem meklējumiem, paaugstinātu emocionalitāti, superjūtību un pievēršanos zemes priekiem un bagātībām. Turklāt Cūka bieži simbolizē ne tikai zemes baudas, viltu un kaislības, bet arī cēlsirdīgumu, drošsirdību un spēju sevi upurēt pēcnācēju aizsardzības vārdā.

Cūkas gadā daudzi cilvēki izjutīs diskomfortu, jo vēlēšanās atrasties noslēgtā mājas pasaulītē būs pretrunā ar nepieciešamību vest aktīvu sociālo dzīvi, izpaust savus talantus un spējas, apliecināt sevi, izvirzīt jaunas idejas, dibināt lietišķus kontaktus.

Ar iniciatīvu un uzņēmību apveltīti cilvēki, kuri nebaidās no pārmaiņām, piedzīvojumiem un ir gatavi aizstāvēt savas tiesības un pārliecības, bieži atradīsies notikumu, progresīvu plūsmu, kolektīvu strāvojumu avangardā, un nereti viņi būs ar mieru likt uz spēles savu labklājību un sasniegumus jaunu virsotņu un perspektīvu dēļ. Aktīvās radošās enerģijas, mobilitāte, izlēmīgums, izturība, fiziskais spēks – tas viss palīdzēs cilvēkiem Cūkas gadā sasniegt stabilitāti gan ekonomiskajā, gan profesionālajā sfērā. Tieši tāpēc šis gads var izrādīties divējāds, un vieniem cilvēkiem notiekošie notikumi var kļūt par stimulu tādu īpašību attīstībai kā godkāre, egoisms, agresivitāte un pat despotisms, bet citiem var izpausties filosofiska vai garīga attieksme notiekošajā.

Galvenais, ļoti svarīgi ir sekot tam, lai darbīgā Cūka neienestu iznīcinošas tendencies organismā, tā spējā funkcionēt, ko Cūkas gadā varēs sajust it īpaši paaugstinātas slodzes rezultātā. Jāpievērš vairāk uzmanības sirds un asinsvadu sistēmai, jo tas ir pirmais, kas norāda uz pārlieku lielu slodzi. Cūkas gada enerģija ir ļoti labvēlīga tiem cilvēkiem, kuri nolēmuši atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem un nostāties uz veselīgas dzīvesveida takas. Daudziem šogad radīsies iespēja īstenot iekšējās transformācijas, tā sacīt, alķīmisko procesu un "pārkausēt" visus trūkumus, netikumus un ierobežojumus, lai iegūtu lielu brīvību garīgai izaugsmei, evolūcijai.

Tieši šajā gadā cilvēki var kļūt par savas uzticēšanās, ziņkārības, labvēlības un laipnības upuriem, un tomēr aiz šā šķietamā vājuma slēpjas milzīgs pretošanās spēks negatīvajām ietekmēm, tāpēc Austrumos uzskata, ka Cūka ir pats viltīgākais dzīvnieks pēc Mērkaķa, un vienīgais, kurš var pretoties Čūskas hipnozei un gūt uzvaru pār to. Laikam to var izskaidrot ar to, ka vairums Cūku ir labi psihoanalītiķi un lieliski redz to vai citu cilvēku patiesos motīvus aiz sapratības un patīkamās ārienes, kuru demonstrē cilvēki.

Lai veiksmīgi sagaidītu Cūkas gadu, nepieciešams domās sapulcēt pie galda visus draugus, radiniekus vai cilvēkus, kuri tev kādreiz snieguši palīdzību, tāpat domās jāpiesauc savi senči, aizgājušie draugi un jāuzaicina viņu dvēseles uz kopīgām svinībām. Šis rituāls ir nepieciešams, lai iegūtu viņu aizsardzību un garīgo atbalstu visam gadam.

Vēlams, lai uz tava galda būtu sēnes, graudaugi un visdažādākie saldumi, augļi un dārzeņi, rieksti, kartupeļi, dateles. Lai būtu iedegta zelta krāsas vai dzeltena svece. Uz galda trauciņā vajadzīgas dzeltenas monētas, kas simbolizē dzeltenās Cūkas gadu, – lai mājās ienāktu labklājība. Galvenais, lai uz galda nebūtu cūkas gaļas. It īpaši tiem, kuri Cūkas gadā dzimuši!

Tērpu izvēlē var būt dažādi siltie zemes toņi, kas patīk Cūkai, un noteikti kādam elementam jābūt no zelta.

Un, protams, atbilde uz man visbiežāk uzdoto jautājumu par sabiedrisko un politisko prognozi šim gadam. Šeit es pieskaršos ļoti maigi un īsi, lai gan varētu uzrakstīt atsevišķu stāstu.

Cūkas gads, sniegs iespēju nostiprināt ekonomiskos, politiskos un sociālos pārveidojumus, kas iesākušies pērn. Reformas ekonomikas nozarē, valdības un valsts struktūrās stimulēs jaunu likumu rašanos, virzītus valsts un sabiedriski politisko sakaru nostiprināšanai. Šajā gadā lielāka nozīme būs pievērsta ģimenes kā sabiedrības šūniņas nostiprināšanai, sociālo programmu realizācijai. Kultūra, zinātne un saskarsme starp cilvēkiem un valstīm šogad attīstīsies dinamiskāk nekā Suņa gadā.

Likumdošanas un tiesību aizsardzības iestādes gada laikā ieviesīs stingru nostāju attiecībā uz finanšu kapitāliem, naudas atmazgāšanu, kā arī darbosies enerģiskāk, noskaidrojot dažādu firmu, vadītāju un politisko darbinieku iedzīvošanās paņēmienus. Tāpēc gada beigās ir iespējams lielu finanšu skandāli, atmaskošanas.

Aktīvi atdzims nacionālās tradīcijas un daudznacionālo iedzīvotāju etniskā savdabība, kā arī kļūs pamanāma inteliģences loma, paaugstināsies sociālās aizsardzības līmenis.

Parādīsies jauni līderi politiskajā arēnā, var sagaidīt skaļas demisijas un sabiedriskos nemierus. Var bargi sodīt politiķus, kuri nespēs izpildīt savas saistības, un daudzi no viņiem būs spiesti ne tikai atstāt savus posteņus, bet pat nomainīt dzīvesvietu. Šis gads atnesīs daudzas nopietnas, grūtas, bet patīkamas pārmaiņas un pārveidojumus.

Visiem no sirds novēlu iegūt sirdsmieru un harmoniju, kas novedīs līdz veselīgam dvēseles stāvoklim! Un lai dzeltenā cūciņa katru apber ar zelta puteklīšiem! Lai mums visiem veiksmīgs šis gads, lai kādi būt ārējie apstākļi!