10. februārī pulksten 12.50 Merkurs nokļūst sev ne īpaši draudzīgā vietā – Zivīs. Tur tas uzturēsies līdz 17. aprīlim, jo marta mēnesī tas metīs cilpu cilpas (bet par to vēlāk).

Piedzimt ar Merkuru Zivīs

Ja Merkurs natālajā kartē jeb dzimšanas horoskopā atrodas Zivju zīmē, tad bērnam būs lieliska redzes atmiņa un bagātīga iztēle. Spēcīga intuīcija un telepātiskās spējas. Mākslinieciskas uztveršanas spējas. Ļoti iejūtīgs, citi ātri noreaģē un cenšas šo bērnu izmantot savtīgos nolūkos. Tomēr šim bērnam ir diezgan vājš gribasspēks un ir nosliece pasūdzēties un stāstīt "pasakas". Bieži vien nobriedušā vecumā šāda personība ar Merkuru Zivju zīmē ļoti bieži atceras pagātnes notikumus ar skumju un bēdu nokrāsu un mēdz nepārtraukti stāstot, atkārtot vienus un tos pašus bēdīgos notikumus, satiktos cilvēkus u. c. situācijas.

Ja dzimšanas horoskopā Merkurs ir saspringtos aspektos ar citām planētām – tad var piemist vajāšanas mānija, zaglīgums un melošana.

Tomēr var sastapt divējādus tipus.

Ar formas strukturēšanas spējām

Fiziķi. Ķīmiķi. Šahisti. Matemātiķi. Bērnībā jāstrādā ar šādu bērnu un viņa prāts jāievirza tam noderīgākās jomās. Šo bērnu nedrīkst pamest pašplūsmā, tas ir stingri jāuzrauga.

Iluzorais. Saistīts ar neizzināmo



Teoloģija, filozofija, psiholoģija. Ļoti emocionāls, jo ņem no zemapziņas dzīlēm. Māksla. Kino nozare. Mūzika. Komponisti. Rakstnieki. Dzejnieki. Šādu bērnu bieži vien citi izmanto, viņu grūti izprast, jo prāts "peld".

Šim mazuļu tipam ļoti vajadzīga vispusīga izglītība. Arī vispusīgi izskaidrojoša attieksme. Ļoti attīstīts un aktīvs prāts. Ja netiek dotas iespējas attīstīties, rodas dziļas neirozes. Ļoti labprāt klausās pasakas, ir labs stāstnieks. Ja nestrādā ar šā bērna prātu, tad vēlākos gados tas slīkst alkoholismā, narkomānijā. Bieži vien klejo un bēg no mājām. Nekādā gadījumā nedrīkst atpirkties ar naudu. Un, ja šāds bērns piedzimst nelabvēlīgā ģimenē... tad ir ļoti lielas problēmas ar viņiem. Tos obligāti jāsūta uz sporta pulciņiem, tiem vajadzīga interesanta kompānija! Ja netiek trenēti, tad ar gadiem var atrofēties arī muskulatūra. Ir stipra nosliece kļūt par potenciālajiem nervu slimniekiem. Vajadzīga laba mūzika, meditācijas.

Bērnam ar Merkuru Zivju zīmē ir nosliece neatklāt savas domas, viņš mēdz slēpt patiesos nolūkus un bieži vien taisnību nestāstīs, tamdēļ ir vajadzīga īpaša pieeja. Zivju zīme skaitās klusējošā, mēmā zīme – tieši Merkuram!

Kas notiks tuvākajā laikā?

Līdz 11. februārim Merkurs mēģinās rast saikni ar jestro Urānu – šis planētas stāvoklis radīs izteikti labu intuīciju ar tieksmi uzņemt zināšanas no praktiskās dzīves puses, kā arī visnotaļ plašu redzesloku, kurš ir balstīts uz empīrisku pieredzi.

No 17. līdz 21. februārim Merkurs cieši draudzēsies ar Neptūnu – lielisks laiks meditācijām. Krāsot mandalas, lai atslēgtos no ikdienas raizēm. Apmeklēt labu koncertu un vispār pabūt pie jūras! Iespējams, ka dzirdēsim skaistus, bet neko neizsakošus solījumus. Varbūt atklāsies kāds blēdīgs darījums. Šajās dienās var aktivizēties kabatzagļi u. c. blēži. Neuzķeries uz tukšiem solījumiem. Sargi sevi!

No 20. līdz 25. februārim Merkurs strīdēsies ar tēvišķīgo Jupiteru. Jupiters ir ļoti spēcīgs, bet Merkurs – vājš! Tātad Skolotājam ir taisnība, nevis skolniekam! Interesanti, ka šajās dienās Merkuram būs arī sekstila aspekts ar nopietno Saturnu – te Merkurs mēģinās sūdzēties par, viņaprāt, Skolotāja netaisnīgi ielikto atzīmi! Tas tā – lai lasītājs izprastu šo aspektu savstarpēju sadarbību. Tātad Merkuram šajās dienās labāk paklusēt un iet pastaigāties pie dabas.

Februāra beigās Merkuram sekstila aspekts ar Plutonu, kurš būs ciešā tvērienā ar skaistuma un dailes planētu Veneru, un turpat vien blakām būs arī Lejupejošais Mēness mezgls – Plutonam patīk transformēt pagātnes notikumus, Venera mēģinās izdarīt savu darbiņu pēc iespējas mierīgāk, harmoniskāk, bet Merkurs Zivju zīmē ņems talkā lielisko intuīciju. Un viss šis jaukais ansamblis būs ar liktenīgu nokrāsu. Šajās dienās kāds saņems pēc nopelniem vai nu bonusus, vai – gluži otrādi – ….spērienu!