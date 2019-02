No 14. februāra līdz 31. martam Marss būs Vērša zīmē, liekot mums piebremzēt dzīves tempu, beigt ārdīties un ķerties pie praktisko darbu darīšanas. Vēl februāra vidū iekšējais spridzeklīgums un spontānā daba šur tur var izšaut pa pārsteigumam (jo Marss līdz 26. februārim vēl būs Urāna ietekmē), bet pēc šā laika jau kļūsim līdzsvarotāki un mūsu dzīves ritms stabilizēsies rutinētā ikdienas darbā.

Kam tad būtu jāpievērš vairāk uzmanības, lai iekļautos Marsa – darba un fizisko aktivitāšu – ritmos?

Tie, kas nepalaidīsies slinkumā, būs veiksmīgāki tieši uz tādiem darbiem, kas prasa izturību ilgtermiņā, regularitāti, pacietību un praktisku pieeju.

Var gadīties, ka mums ir grūti sākt kaut ko jaunu, jo Vērsis ir liels un masīvs dzīvnieks. Vajadzīgs laiks, lai tas ieskrietos, bet, kad tas reiz noticis, apstāties būs grūti.

Savos darāmajos darbos vairāk būsim orientēti uz sevi, savu labumu, ērtībām, izdevīgumu. Ja neredzēsim tam praktisku jēgu, tad būsim grūti pierunājumi pakustināt kaut mazo pirkstiņu.

Šis laiks līdz pat 26. martam, kad Marsam būs labvēlīgas saites ar Sauli, ir lielisks sākto darbu turpināšanai un novešanai līdz galam, jo Saules – Marsa attiecības piešķirs mums pastiprinātu enerģiju un dzīves sparu, un ir brīnišķīgi, ja zinām, kur to patiesi ieguldīt. Ir labas iespējas darīt to, kas mums patīk un padodas, kā arī izkopt jaunas spējas un talantus, iemācīties kaut ko īpašu un noderīgu. Lielisks laiks dažādām prezentācijām un iznācieniem publikas priekšā. Kad tad parādīt sevi no labākās puses, ja ne tagad? Lai ko mēs darītu, svarīgi būs lepoties ar to.

No 25. februāra Marss būs labās attiecībās ar Neptūnu, ļaujot mums intuitīvi izvērtēt nepieciešamību darboties tajā vai citā virzienā. Varam vairāk laika veltīt mākslas un mūzikas pasaulei, gremdēties atmiņās un fantāzijās un attīstīt savus radošos talantus. Daži izjutīs nepieciešamību vairāk laika pavadīt pie ūdeņiem, tai skaitā doties ceļojumā – vienalga, virtuālajā vai reālajā.

No 28. februāra labvēlīgā saikne ar Saturnu liks mums kļūt nopietnākiem, askētiskākiem, disciplinētākiem un plānot darbus ilgtermiņā. Tas rosinās mūs vēl vairāk nolaisties uz zemes un darīt darbus ar vajadzīgo pienākuma apziņu. Labs laiks karjeras jautājumu risināšanai, kā arī dažādu darījumu kārtošanai valsts iestādēs.

No sporta nodarbībām vairāk ieteicami treniņi, kas attīsta un nostiprina fizisko izturību, spēku. Labus rezultātus sasniegs tie, kas trenēsies regulāri, plānveidīgi un nemetīs plinti krūmos pēc pirmajām grūtībām. Ieteicamas SPA procedūras un regulāri baseina apmeklējumi.

Un, kā vienmēr, datumi, kuros būsim emocionāli agresīvāki, vieglāk aizsvilsimies, kā arī paši savā straujumā varam kādu nepatiesi vai pārāk aizskart: 10., 17. un 24. februāris, 4., 11., 18. un 25. marts.

Atceramies, ka Vērsītim svarīgi ir justies ērti. Ja darīsim visu ar baudu un zināsim tajā savu labumu, varēsim teikt, ka esam lieliski uztvēruši mūsu Marsa caur Vērša zīmi sūtītos signālus un esam iekļāvušies tā ritmos. Lai izdodas!