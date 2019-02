Sākot ar 15. februāri, Merkurs kļūst lēnāks, līdz 5. martā, plkst.20:18, Zivju zīmes 30. grādā apstājas, lai dotos atpakaļgaitā (skatoties no Zemes). 28. martā Zivju zīmes 17. grādā tas apstājas, lai uzņemtu ātrumu atkal uz priekšu. Ko tas nesīs mums – Zemes iedzīvotājiem?

Retrogrādā Merkura laikā parasti ir novērojami pārpratumi komunikācijā (tie notiek arī ikdienā, tomēr ja kaut kas nav skaidrs – jāpārprasa kaut vairākas reizes, it īpaši atpakaļejoša Merkura laikā), ļoti nepiemērotā brīdī pazūd kāds svarīgs dokuments, diploms, pase vai kaut kas cits, apvainošanās, baumas un uzpūstas "pīlītes" ir gluži vai norma, un tām nav īsta pamatojuma. Tātad: neticam visam ko saka vai raksta – jāpārbauda. Un kur nu vēl neuzmanības kļūdas! Iespējami dažādi misēkļi ar naudas pārskaitījumiem. Merkurs Zivju zīmes laikā ir īpaši neadekvāts!

Šajā laikā būs grūtības pielāgoties reālajai situācijai. Nespēsim koncentrēties intelektuālam darbam, jo traucēs vairākas paralēlas domas un liekas sarunas. Turklāt Zivju zīmes laikā, kad Merkurs tur atrodas, esam viegli iespaidojami, ļoti emocionāli uztversim visu – arī mūziku. Nav ieteicams strādāt pie lieliem projektiem – tiks pieļautas nopietnas kļūdas, it īpaši pēc 10. aprīļa, kad arī Jupiters pagriezīsies retrogrādā kustībā.

Pārliecinies par tikšanās laiku un vietu. Būs novērojama bieža satiksmes, sakaru un norēķinu sistēmu ierobežojumi, šīs tehnikas vienību iziešana no ierindas. Toties labs laiks to remontam. Ja šajā laikā jāparaksta līgumi, jārēķinās, ka to nosacījumi var tikt vairākkārt mainīti, ļoti rūpīgi jāseko līdzi detaļām, sīkām niansēm, lai vēlāk nerastos zaudējumi. Piemērots intelektuāls darbs, kas prasa iedziļināšanos, lai veiktu teksta korekcijas.

Dienās no 23. līdz 25. un no 27. līdz 29. martam būs īpaši nelabvēlīgs posms. Šajās dienās nekas neveiksies. Labāk velti šo laiku atpūtai jeb nekā nedarīšanai. Vairums no tā, ko pasāksi, būs bez rezultāta. Var pieļaut milzīgu kļūdu, kuru izlabot būs vienkārši ļoti grūti, pat neiespējami.

Tikai 17. aprīlī Merkurs izies no zonas, kurā tas atradās visu retrogrādo periodu. Savstarpējās attiecības kļūs daudz vieglākas. Valoda būs pavasarīgi "burbuļojoši" jautra, jo Merkurs šajā dienā iesoļos jestrajā Auna zīmē, kad gribēsies sacīt, kā domāts. Bez viltus, atklāti.

Merkura retrogrādajam laikam ir arī pozitīvas iezīmes: tas "mudina" atgriezties pie iesāktām un nepabeigtām lietām. Un, ja arī kaut kas svarīgs pazūd, tad ir liela varbūtība, ka pēc kāda laika tas atradīsies. Un vēl – cik patīkami sastapt vai atkal saredzēties ar reiz satiktiem cilvēkiem, draugiem un kolēģiem. Noteikti ir jāaprunājas – lielas iespējas saņemt ļoti vajadzīgu padomu, informāciju vai ieteikumu. Kamēr Merkurs atrodas Zivju zīmē retrogradā kustībā – ir ieteicams griezties pie psihologa, psihoterapeita vai kāda cita līdzīga speciālista, lai izņemtu blokus, kuri mīt dziļi zemapziņas dzīlēs no paaudžu laikiem.

Tāpat ieteicams uzkrāt enerģiju. Šis ir projektu analīzes un sagatavošanās periods, lai tos ieviestu dzīvē, kad būs pienācis īstais laiks.

Radošo profesiju pārstāvjiem šis laiks var būt pat ļoti auglīgs. Tas vienmēr atnes jaunas idejas nepiepildītiem sapņiem, tēliem, sižetiem un tieši tagad tos var detalizētāk izprast, pārstrādāt tieši tā, kā iepriekš nekādi nepadevās.

Tiem, kuriem dzimšanas horoskopā ir retrogrāds Merkurs, šis laiks būs ļoti produktīvs, jo retrospekcija ir viņu dabīgā vide. Tomēr astroloģiskās rekomendācijas šāda tranzīta laikā ir līdzīgas pilnīgi visiem, jo mēs katrs esam daļiņa no pasaules, kurā dzīvojam, bet pasaule uz laiku atrodas Merkura retro-fāzē. Tamdēļ jaunas iniciatīvas un jaunu lietu sākšana biznesā, piemēram, vai citās sfērās, kur cilvēks ir atkarīgs no citiem cilvēkiem un/vai ārējiem apstākļiem, priekš horoskopa īpašnieka, kuram dzimšanas kartē Merkurs ir retrogrāds, būs tieši tādas pašas sekas kā citiem, kuriem Merkurs horoskopā ir direkts.

Cita starpā varu piebilst, ka cilvēkiem, kuru kartēs natālais Merkurs ir retrogrāds, notiek ļoti svarīgi likteņa pavērsieni, kad tranzītais Merkurs atrodas retrogrādā fāzē, turklāt – neatkarīgi no viņu gribas.

Vēl mazliet papildinformācijas astroloģijas studentiem un entuziastiem: visas radiksās planētas, kuras skar tranzītā ejošais retrogradais Merkurs, tiks dabiski ieslēgtas vispārējā procesā. Tas periods, kad tranzītā ejošais retrogrādais Merkurs skar dzimšanas horoskopa stūra mājas, it īpaši, atrodoties uz Ascendenta, ir ļoti liktenīgs. Jo Merkurs met cilpu, staigājot turp un atkaļ. No cilvēka tiek prasīts, lai tas mainītu savu uzvedību, pievēršoties savai valodai, žestiem, kā arī izmaina savu ārieni/imidžu. Tas ir īpaši nervozs periods, jo ir pienācis laiks atbrīvoties no savām iepriekš pieļautām kļūdām. Ir iespēja atiet no neproduktīvām lietām, apstākļiem un atbrīvoties no iesīkstējušiem stereotipiem. Cilvēks te it kā šausta sevi, bet tanī pašā laikā, Merkuram mainot kustību no retro-fāzes uz direkto, ir iespēja sākt jaunu dzīvi ar daudz priecīgāku un cerīgāku skatu nākotnē!