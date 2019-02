Februārī dzimušajiem dota divnieka – Priesterienes, zintnieces enerģija. Tā nes harmonijas spēku, ir maiga, viegla, palīdz nolīdzināt dažādas konfliktsituācijas. Daudzi uzskata, ka šī enerģija līdzinās Dievmātes enerģijai.

Enerģija palīdz dziļāk izjust un redzēt dažādas lietas. Cilvēki ar šo enerģiju spēj redzēt un pamanīt to, kas ir apslēpts un atrodas ārpus ikdienišķās uztveres un sapratnes, tāpēc ir labi inovatori. Viņus pievelk viss neparastais un noslēpumainais. Šie cilvēki ir ļoti vērīgi, noslēpumaini, bet tajā pašā laikā piesardzīgi: ne visiem atklāj savu īsto seju, mēdz rādīt iluzoru priekšstatu par sevi un patiesību slēpj no ziņkārīgo acīm.

Ļoti smalki sajūt pasauli, ir spējīgi pierunāt, nomierināt, noņemt sāpes, izdziedināt ar vārdu. Brīnišķīgas intelektuālās spējas. Netiecas pēc līdera pozīcijām (tomēr parasti par tādiem kļūst), visbiežāk saglabā neitralitāti. Ne pārāk patīk publiskums, labāk jūtas, paliekot "ēnā", arī, vadot kādus procesus, labprāt paliek tur, visu vadot pamazām, gudri virzot uz sev vēlamu mērķi – kā pelēkie kardināli. Tomēr, esot sabiedrībā, ātri atrod kopīgu valodu ar citiem. Filosofi, domātāji, ļoti mīl grāmatas. Pēc dabas ideālisti. Nav pārspīlētu ambīciju, mierīgi var paiet malā, atstājot "kaujas lauku" vai debates, tomēr lietās, kas viņus aizrauj, ir ietiepīgi. Piemīt lielas darba spējas.

Februāra cilvēkiem kopš dzimšanas piemīt diplomātiskas spējas, spējas noregulēt konfliktus, nolīdzināt asos stūrus. Ar savu enerģiju viņi spēj slāpēt citu cilvēku negatīvās emocijas. Saasināta taisnīguma izjūta, nepatīk ierobežojumi. Cilvēka enerģija līdzinās noslēpumainai rītausmas miglai – plūstoša un visu apņemoša. Tā it kā ir, un tajā pašā laikā tās nav. Tā ir koša un tajā pašā laikā neredzama. Cilvēki ar šo enerģiju var būt pretrunīgi (vienos jautājumos konservatīvi, citos pretēji – ekscentriski un ekstravaganti), bet vienmēr smalki jūt visu sev apkārt notiekošo, saprot svešas sāpes un tiecas palīdzēt un izdziedināt. Viņu padomi un iekšējā gudrība daudziem palīdz. Īpaši jaunībā mēdz nonākt, pēc vecāku domām, "šaubīgās kompānijās", jo tiecas visiem palīdzēt un nedala cilvēkus pēc kaut kādām pazīmēm. Ir uzticami draugi, mierīgi, pacietīgi.

Nepatīk, kad kāds viņus steidzina, ja apkārt valda haoss. Bieži ir tādā kā vieglā transā, aizdomājušies par kaut ko. Pilnībā iedziļinās procesā. Viņu pašu meditatīvais stāvoklis viņiem ir dārgs, un viņi to novērtē un sargā. Savā privātajā telpā ielaiž diezgan maz cilvēku. Tomēr visi cilvēki viņu skatījumā ir līdzvērtīgi. Mīl un saprot dabu un dzīvniekus.

Februārī dzimušo uzdevums ir attīstīt sevī līdzcietību. Parasti viņi ir ļoti patstāvīgi. Šie cilvēki vairāk dzīvo savā pasaulē un paļaujas tikai uz sevi. Pēc dabas reizēm ir pārāk tieši un strikti; kaut arī ir draudzīgi, no malas kaut kādās situācijās var šķist auksti. Tas tāpēc, ka viņi izprot dziļāku jēgu: "kam, par ko un kāpēc". Bieži savā pasaulē citus neielaiž – par viņu īsto dabu zina tikai retais. Viņi ieradušies šai pasaulē pie kādas no savām vecmāmiņām vai vectētiņiem, lai palīdzētu tiem. Visbiežāk tos viņi klausa vairāk nekā vecākus. Vecākiem kopš dzimšanas jāmāca februārī dzimušu bērnu būt smalkjūtīgam, rūpēties par kādu, kļūt iejūtīgākiem, radīt kaut ko jaunu, parādīt kādu no saviem talantiem un paveikt kaut ko tādu, ko neviens vēl nav paveicis.

Akmeņi: 2. enerģiju aktivizē: gaiši zilie, zilie, zaļgani akmeņi, piemēram, akvamarīns, tirkīzs, lazurīts, safīrs, sodalīts, kā arī gaišie akmeņi, piemēram, rozā kvarcs.

! Ne katrs var nēsāt akmeni, kura cietība ir 10-8 vienības. Cilvēkam vispirms jāatbilst akmeņa–skolotāja līmenim.

Erceņģeļi: Mihaels, Rafaels, Raziēls. Sargeņģeļi (pēc A. Medvedeva): Anujahs (30.01-3.02.)., Mekijahs (4.-8.), Dammebjahs (9.-13.), Menakjahs (14.-18.), Jaujahs (19.-23.), Šebojahs (24.-29.).

