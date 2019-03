Venera Zivju zīmē: mīlestība pāri malām

Saule jau paspējusi aizskriet uz Auna zīmi, bet tas nemazina Zivju zīmes ietekmi pašreizējos astroloģiskajos laikapstākļos, tikai sfēras nedaudz pamainītas. 26. marta vakarā par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām, naudu un citām tēmām atbildīgā Venera pārgāja no Ūdensvīra uz Zivju zīmi, kur tā uzturēsies līdz 20. aprīļa vakaram. Venera Zivīs jūtas ļoti labi un var izpausties uz pilnu klapi, vismaz visā, kas saistīts ar mīlestību. Aplūkosim, kā tad Venera uzvedas Zivju zīmē un kādu kopējo fonu radīs mums visiem.

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Mīlestība no pirmā skatiena jeb, Veneras Zivīs gadījumā, mīlestība no pirmā instinkta būtu īsti vietā. Šādai Veneras pozīcijai pietiek tikai sajust otru cilvēku, lai rastos mīlestība, nepatika vai jebkādas citas jūtas un emocijas. Tieši iekšējie impulsi, klusi čukstošā balstiņa būs noteicošās, nevis prāts vai loģika. Līdz ar ko cilvēki ar Veneru Zivju zīmē var iemīlēties ļoti bieži, ja vien otrs cilvēks atbilst pēc sajūtām. Ja iemīlas, tad ļoti spēcīgi ar pamatīgām rozā brillēm, idealizējot partneri, nevēloties saskatīt trūkumus. Diemžēl jūtas var nebūt noturīgas. Ja ir salauzta sirds, arī tas tiek izjusts ļoti dziļi, bieži līdz nevēlamam negatīvo emociju kompleksam. Tas ir kā braukt pa amerikāņu kalniņiem – vai nu ļoti spēcīgi mīl, vai ļoti spēcīgi pārdzīvo.

Pozitīvajā gultnē šie cilvēki ir ļoti maigi, dziļi un līdzjūtīgi savā mīlestībā. Var pat pilnīgi ziedoties ne tikai savam partnerim, bet ikvienam, jo viņos mīt beznosacījuma mīlestība. Viņos ir glābēja instinkts, tāpēc nereti sanāk iemīlēties nolaidīgos, pārāk narcistiskos, dažādu iemeslu dēļ izstumtos, atkarīgos vai jeb kā citādi "glābjamos" cilvēkos. Lieki piebilst, ka šādi cilvēki nav tā labākā izvēle it īpaši tiem, kuriem Venera ir Zivju zīmē, jo rezultātā aiz savas empātijas paši nonāk cietēja lomā.

Mīlestībā ļoti svarīga loma ir mākslai, mūzikai, radošumam un garīgumam. Šīs ir tās vides, kurās var notikt lielā iemīlēšanās. Tieši šo tēmu ietekmē cilvēki ar šādu Veneras stāvokli ir neglābjami romantiķi. Labākai izpratnei var iedomāties stereotipiskos uzskatus par romantiku: naksnīgas pastaigas, vakariņas sveču gaismā, mīlīgs pikniks parkā, dejošana vasaras lietū, rozes vai jebkādi citi ziedi un tamlīdzīgi. Zivju zīmes ietekmē romantisms nav uzspēlēts vai "tikai tāpēc, ka tā pieņemts", šāds romantisms ir cilvēku iekšējā daba. Venera Zivīs patiešām vēlas šos brīžus sagādāt otram cilvēkam un abiem kopā – viss ir pa īstam. Jā, dažiem var šķist, ka šādas izpausmes ir pārāk salkanas, pārspīlētas, atrautas no realitātes, gluži kā ar "rozā brillēm", bet nebūt tas tā nav.

Ikvienam no mums līdz 20. aprīlim var rasties alkas pēc lielāka romantisma, pēc dziļākām jūtām. Ja romantismu vēl var sagādāt un to pat vajag darīt, tad dziļas patiesas jūtas nav iespējams panākt no cilvēka, kam šāds stāvoklis nav raksturīgs. Tātad necenšamies no otra izdabūt to, kā tur nav, nepieprasām, bet dodam. Izjūtam beznosacījumu mīlestību un to sniedzam citiem.

Partnerattiecības

Sieviete ar Veneru Zivju zīmē sirdī ir miera radītāja. Viņai piemīt sava humora izjūta, kura gan ir atkarīga no sajūtām un emocijām. Ļoti jūtīga, trausla, ievainojama un sapņaina būtne. Nepatīk raupjums cilvēkos. Viņa ir maiga ar labām manierēm, bet svešā vidē var būt arī strikta. Ļoti labprāt komunicē, ja vidē jūtas droši un patīkami. Mīlas dzīvē ir kā no augsta kalna aizā – ja mīl, tad ļoti spēcīgi, ja pārdzīvo, tad līdz ļoti dziļām negatīvām emocijām. Vēlas patiesu, sirsnīgu otru pusīti. Bieži ir nedaudz noslēpumaina, bet ārēji ļoti sievišķīga, romantiska, netverama. Viņu saista viss radošais, mākslinieciskais, noslēpumainas un cilvēku iekšējā pasaule (statusam nav nozīmes).

Vīrieti ar Veneru Zivju zīmē piesaista romantiskas, maigas un emocionālas sievietes, kuras ir arī jūtīgas, bieži vien pasīvas, līdzjūtīgas, gādīgas, nesavtīgas. Viņam patīk pārmērīgi sievišķīgas sievietes vai vecmodīgas sievietes, kuras izstaro nevainību un atturību. Viņam intriģējošas šķiet arī dabiski noslēpumainas sievietes. Bieži vien šādi vīrieši savas dzīves laikā iekuļas slepenās mīlas afērās. Sievai nebūtu jābrīnās par krāpšanu, lai cik skaudri tas būtu.

Attiecībās svarīga garīgā un dvēseliskā saikne, bieži svarīgāka par vienotību fiziskajā pasaulē. Attiecībās Venera Zivīs vēlas būt ļoti cieši saistīta ar partneri, bet tajā pašā laikā arī nevēlas justies nospiesta, nolikta pie zemes vai jeb kā ierobežota. Tātad svarīga brīvības un vienatnes deva attiecībās, lai pabūtu ar savā sajūtām, emocijām. Var būt grūtības pateikt "nē" un tādēļ var turēties kopā ar cilvēku, kaut patiesībā to vairs nevēlas. Nepatīk tiešums, jo nevēlas sāpināt otru, bet šā iemesla dēļ mēdz ielaist dažādas problēmas attiecībās. Trakākais, ka parasti Zivju Venera pati sajūt, ka ir tikai sliktāk un nu jau abas puses jūtas slikti, bet šo stāvokli izbeigt nespēj.

Attiecībās Venera Zivīs var būt kā hameleons, kurš atkarīgs no garastāvokļa, savām emocijām, vides, apkārtējiem cilvēkiem – garlaicīgi nav, taču otram tas jāspēj izturēt, saprast un pieņemt. Trūkums, ka bieži šie cilvēki neizjūt robežu starp sevi un visu apkārt. Nē, tāpēc viņi nav uzbāzīgi, drīzāk viņiem pašiem tas nāk par skādi, jo uzsūc no apkārtējā to, ko nevajadzētu. Attiecībās šis var nozīmēt, ka cilvēks partnera vēlmes, emocijas, vērtības vai jebko citu pārņem kā savējās, pazaudējot savu individualitāti. Šāda Venera ir ļoti saprotoša un piedodoša, bet arī ļoti pārdzīvo. Šie cilvēki ir ļoti mīloši, kuriem nepieciešams tā vienkārši pabūt kopā, klusējot, apskaujoties, sajūtot.

Mums visiem, kas esam attiecībās, līdz 20. aprīlim varētu būt lielāka noslēpumainība vai tieši pretēji dziļāka sapratne vienam par otru. Noteikti ieteiktu izmanot Veneras Zivīs pozitīvo pusi un veltīt laiku abiem kopā, vienkārši klusējot, izrādot patiesu uzmanību, mīļumu, mīlestību. Nevajadzētu ļauties kādām šaubām par partneri, smagi pārdzīvot problēmas vai noslēgties.

Nauda

Ja romantika, mīlestība ir Veneras Zivīs temats, tad nauda tāda nav. Tas nenozīmē, ka cilvēkiem ar šādu Veneras stāvokli nav nepieciešama nauda, drīzāk tā viņiem ir mazsvarīgāka par visu pārējo. Nedaudz pārspīlējot, varētu pārtikt no gaisa vai viens no otra.

Pašreizējā periodā nauda mums visiem ieņems maznozīmīgāku lomu vai, ja kāds ir pārāk iesprindzis uz naudas tēmu, tad būs pārdzīvojumi tās dēļ uz pilnu jaudu. Droši vien nav jāatgādina, ka šāda attieksme nav veselīga. Labāk izmantojam Zivju zīmes radošo pusi un iemācamies radošus veidus, kā gūt un izmantot naudu. Radošo profesiju pārstāvjiem, arī ar šķidrumu (piemēram, bārmeņiem), aprūpes tēmām saistītajiem ir labs laiks naudas gūšanai. Pārējiem vienkārši jāmācās izkāpt no ierastajiem rāmjiem. Naudas darījumos noteikti jāuzticas savai intuīcijai un nenāktu par skādi sekot saviem sapņiem. Uzdrošināmies sapņot un tiekties pēc sapņa!