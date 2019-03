Marss Dvīņos: bohēma vai aktīva rosība?

No 31. marta līdz 16. maijam enerģijas un aktivitātes planēta Marss atradīsies Dvīņu zīmē, piešķirot mūsu rīcībai gaisīgumu un kādu vieglprātības daļu. Pēc pamatīgā un smagnējā Vērša darbi vedīsies daudz vieglāk, tomēr nepastāvīguma un mainīgo domu dēļ var gadīties paviršības kļūdas un pārpratumi. Grūtības var radīt daudzie darbi, kurus gribēsim padarīt vienlaikus. Protams, "multitaskings" šobrīd ir modē un mēs ejam kopsolī ar laiku, tomēr no visa veicamo darbu apjoma būtu vēlams izvēlēties un koncentrēties uz tikai pāris virzieniem, lai galīgi neiegrieztos kā vāveres ritenī un nepaliktu pavisam haotiski.

Nesaprašanās un pārpratumus ikdienas darbos radīs Marsa–Neptūna saspringtā kombinācija, kas ilgs no 14. aprīļa līdz 11. maijam. Mērķi kļūs neskaidri, un tādi paši var izrādīties mūsu vai citu cilvēku rīcības motīvi. Var uznākt vēlme pārāk atslābt un nedarīt neko, dzīvot vieglprātīgi un ieslīgt mākslinieciskā bohēmā, lietojot alkoholu un citas apdullinošas vielas. Varam apšaubīt spēju piepildīt savus sapņus un cerības, tādā veidā izjūtot zināmu vilšanos tajos.

No 21. aprīļa labvēlīgais Marsa aspekts ar intelekta planētu Merkuru aktīvi darbinās mūsu prātu. Daudz runāsim, rakstīsim, domāsim. Tie, kam nestrādās galva, liks lietā kājas – braukāsim apkārt, lai kārtotu lietas, sarunātu pasākumus, vienotos, risinātu, diskutētu un, ja nepieciešams, – strīdētos. Aktīva kustība visos virzienos garantēta, un par garlaicību sūdzēties nevarēs.

No 24.aprīļa līdz 16. maijam Marsa saspringtās attiecības ar Jupiteru dos vaļu pārmērīgam optimismam. Mums var šķist, ka tūlīt visu noorganizēsim, atrisināsim vai viss nokārtosies pats no sevis. Varam zaudēt kontroli pār notikumiem savas lielās uzticēšanās vai nespējas izsekot līdzi detaļām dēļ. No šejienes arī strīdi un vilšanās.

Lai vai kā, aprīļa beigās – no 29.aprīļa līdz 28.maijam Marsa saskanīgās attiecības ar Venēru palīdzēs visu vērst par labu, darīt visu aktīvi, bet nepārstrādājoties, kā arī izvirzot citiem samērīgas prasības. Labs laiks, lai pirktu un pārdotu, vienotos par abpusēji izdevīgiem jautājumiem, pavadītu laiku kopā ar draugiem, kā arī romantiskajām attiecībām. Padosies viss, kas saistīts ar harmoniju un skaistumu, pratīsim gan strādāt, gan atpūsties.

Nu, un, kā vienmēr, šeit būs dienas, kad jāuzmanās no strīdiem un nepārdomātiem gājieniem, lai nenovestu līdz asarām ne sevi, ne citus: 22. un 30. aprīlis, 7., 14., 2. un 29. maijs. Lai izdodas!