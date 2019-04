Merkurs Auna zīmē: pacietībai nebūs pacietības

Rakstu par Dieva vēstnesi Merkuru Pūpolsvētdienā un, paveroties debesu jumā, redzu pūpolīgi pinkainus mākoņus. Bet, skatoties zvaigžņu vēstījumā, pamanu, ka Merkuram ir diezgan daudz izaicinājuma aspektu, kas liecina, ka notiks tāda kārtīga atbrīvošanās no prāta sastinguma ar spēju izrāvienu no mulsinošām un divdomīgām situācijām.

Laika periodā no 17. aprīļa līdz 6. maijam Merkurs gozēsies Auna zīmē, kas cilvēku prātiem liks aktīvi strādāt, tomēr iedziļināties sīkumos un uzmanību pievērst detaļām kaut kā nudien negribēsies, jo pacietībai nebūs nekādas pacietības. Aktīvā sabiedrības daļa sava mērķa virzienā redzēs tikai un vienīgi galvenos orientierus un galvenos virzienus. Visādā ziņā pacietība un iecietība nebūs nekāda prioritāra lieta.

Ja par daudz tūļāsies, var uzrauties uz visai nepatīkamu leksiku savā adresē. Daudzi sacīs tieši acīs to, ko domā, un nebaidīsies kritizēt citus; oratoriem ļoti jauks laiks, jo runas plūdi būs ar labām pārliecināšanas spējām. Īpaši tiks atbalstīti tie, kuru idejas un domas sakritīs ar mūsējām.

Saulei veidojas saejošs savienojuma aspekts ar Urānu laika posmā no 18. līdz 29. aprīlim, kur 19. aprīlī Merkurs arī pievienosies ar savām interesēm. Saules un Urāna mijiedarbības rezultātā veidojas pārsteiguma aspekts. Situācijas var būt diezgan neordināras, bet žiglais prāts (Merkurs) radīs izeju no pārsteiguma komas! Vispār laika posms no 14. līdz 23. aprīlim solās būt visai dinamisks. Iesaku būt apdomīgiem un piesardzīgiem, citādi pārsteigums var kādu brīdi nolikt uz kārtīgas pauzes.

Toties maija sākumā Merkuram ar Jupiteru veidojas saskanīgas enerģijas, kas lejup uz Zemi raidīs harmoniskas un visai optimistiskas domas ar priecīgu skatu uz nākotni.

Tie, kam Merkurs dzimšanas kartē atrodas Auna zīmē, ir apveltīti ar strauju, bet nepārdomātu runu, domas galvenokārt tiek vērstas uz konkrētu mērķi (tomēr jāskatās kurā zīmē atrodas Marss, jo tas pārvalda ašo Auna zīmi). Šie indivīdi bieži neprot un pat negrib saskatīt sīkas detaļas, t.i., neiedziļinās sīkumos. Neredz plašumos. To var salīdzināt ar situāciju pavasarī, kad mostas upes, un tās no ledus atbrīvojas pamazām, bet ar lielu troksni. Straume parasti ir ļoti strauja, un tā nerēķinās ar šķēršļiem, ko sastop savā ceļā, tā var paņemt sev līdzi pilnīgi visu… Tā izpaužas šāds Merkurs Auna zīmē dzimšanas kartē.

Parasti interese par projektiem un plāniem šādiem personāžiem nav ilgstoša. Ir grūti pabeigt to, ko iesācis, jo ātri zūd interese. Labs sportists īsajās distancēs, jo izrāviens ir visai straujš, bet trūkst jaudas ilgstošam skrējienam. Bērnībā bieži krīt. Jāsargā galva. Mēdz būt parupji un tieši savā valodā. Ideju ģeneratori, bet ne izpildītāji. Var pieņemt pārsteidzīgus un nepārdomātus lēmumus. Ātri saniknojami vai aizkaitināmi. Toties izlēmīgi un konkurētspējīgi. Pieņem lēmumus, kuri balstīti uz personisko viedokli, nevis kailiem faktiem. Labsirdīgi, dažreiz egoistiski, sarkastiski, ar mainīgu noskaņojumu. Viena no piemērotām profesijām varētu būt sporta reportieris. Vai treneris.