Venera Auna zīmē: pavasaris sirdīs

Dažas stundas pēc Saules pāriešanas Vērša zīmē 20. aprīļa vakarā par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām, naudu un citām tēmām atbildīgā Venera pārgāja no Zivju zīmes uz Auna zīmi, kur tā uzturēsies līdz 15. maija dienas vidum. Auna zīmē Venera nav īsti savā ādā mīlestības jautājumos, bet tas nenozīmē, ka mīlestība nevirmo gaisā. Gluži kā pavasarī, visi mostas aktīvām jūtām un attiecībām.

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Venera Auna zīmē ir ļoti strauja, kas nozīmē, ka arī iemīlēšanās ir ļoti iespējama no pirmā skatiena, turklāt ne vienu reizi vien. Tiesa, šāda iemīlēšanās vairāk vadās pēc fiziskiem instinktiem, kas ļoti mijas ar seksuālo pusi, daudz mazāka loma ir dvēseliskām, garīgām vērtībām. Te īsti vietā būtu runāt par jaunu mīlestību katru dienu, kas lieliski iezīmē straujumu, mainību un kaisli. Ļoti iespējams, ka patiesa mīlestība tiek jaukta ar iemīlēšanos vai spēcīgām seksuālām simpātijām, protams, ne visos gadījumos.

Cilvēkiem ar šādu Veneru mīlestībā vajag visu uzreiz – nav taču laika gaidīt, trūkst pacietības. Galējos variantos iespējamas laulības pēc ļoti īsas pazīšanas, lai arī šie cilvēki labprātāk nesaistītos laulības saitēs. Cilvēkiem ar Veneru Aunā patīk būt medniekiem un nomedīt savu simpātiju upuri. Ja noskatītais cilvēks spēlējas vai nepārliecinoši pretojas, rodas lielāks dzinulis iekarot. Attiecības tiek nodefinētas ļoti ātri, bet tikpat ātri var arī pāriet.

No Auna Veneras klasisku vai stereotipisku romantiku nesagaidīt, ja vien šie uzmanības apliecinājumi nav instrumenti lielajā iekarošanas plānā. Lai kā šie cilvēki censtos no sevis dabūt ārā romantiku, tas neizdodas dabiski, un viņi ātri met tam mieru. Labprātāk otra cilvēka iekarošanai izmanto sacensības garu, sportiskumu, kareivīgumu, mačo elementus, aktivitāti, seksualitāti. Šīs īpašības labprāt ne tikai paši izmanto, bet šādā formā izrādītas jūtas sapratīs arī no otra cilvēka. Ja jūtas tiek izpaustas mutiski, tad noteikti tas notiek ļoti tieši un skaidri, bet izpušķošanas.

Ikvienam no mums līdz 15. maijam var rasties vēlme pēc otra cilvēka iekarošanas. Prātu var sākt nodarbināt simpātiskas sievietes vai vīrieši pavasarīgajā laikā. Tiem, kuri vēlas, vajag iepazīties ar jauniem cilvēkiem un, ko var zināt, – varbūt kāds vai kāda īpaši uzrunās, kā dēļ ir vērts pacīnīties? Attiecībās esošajiem vajadzētu atsvaidzināt tās.

Partnerattiecības

Sievietes ar Veneru Aunā ir ļoti tiešas, spontānas, aktīvas, greizsirdīgas, stūrgalvīgas, spītīgas un izaicinošas. Viņas ir drīzāk vīrišķīgas savā uzvedībā, nekā sievišķīgas, lai gan savu sievišķo pusi var izmantot vīrišķīgajā uzvedībā. Viņas varētu saukt par mačo sievišķajā veidolā. Viņas ātri iekarst, bet tikpat ātri liesma var pazust. Ļoti labprāt flirtē un dažkārt arī tiekas ar vairākiem vīriešiem vienlaikus vai bieži maina vīriešus. Šāda sieviete ir pašpārliecināta ar spēcīgu ego.

Vīrieši ar Veneru Aunā ļoti labi zina, ko vēlas no mīlestības un attiecībām. Viņus interesē pašpārliecinātas, neatkarīgas, nedaudz valdonīgas, spontānas, sportiskas, drosmīgas, izaicinošas sievietes. Labprāt patīk zināma agresivitātes deva un spēks. Vīrietis novērtē sacensības garu, ko vēlas redzēt arī sievietē, un labprāt kopā ar viņu sacenstos dažādos sporta veidos vai jebkādās citās aktivitātēs.

Attiecībās iespējama ļoti spēcīgā greizsirdība. Attiecībām jābūt dinamiskām, aizraujošām, izaicinošām, interesantām ar pietiekami lielu seksualitātes devu. Ja Venerai Aunā kļūst garlaicīgi, iestājas rutīna vai nav, kur izpaust savu enerģiju, tā var sākt meklēt citu partneri. Šo iemeslu dēļ ir vērts parūpēties, lai cilvēks ar Auna Veneru nezaudētu interesi par tevi. Šāds vīrietis vai sieviete vēlēsies attiecībās spēlēt galveno lomu. Ja pretī būs otrs, kurš arī vēlas vadīt attiecībās, tad konflikti un interesanta dzīve ir garantēta.

Mums visiem, kas esam attiecībās, līdz 15. maijam vajadzētu ieviest tur kādas pikantas odziņas, pamēģināt kādas izaicinošas savstarpējas sacensības vai vienkārši kopīgi nodoties dažādām interesantām aktivitātēm. Vienkāršāk sakot, ieviešam pavasari attiecībās, lai interesantais nebūtu jāmeklē ārpus attiecībām.

Nauda

Ja Venera Auna zīmē nespēj saprast, kā izpaust savu mīlestības un romantikas dabu, tad naudas jautājumos tā jau ir daudz pārliecinātāka.

Nauda apritēs strauji – nāks un ies. Stabilitāte nav garantēta, bet tas jāprot izmantot. Auna zīme piešķir pirmo impulsu, tāpēc nevajadzētu pārgalvīgi rīkoties ar naudu, tomēr nedaudz arī apdomāt, ko ar to dara. Toties, ja pareizi iegulda un nedaudz riskē, ir iespējas labi nopelnīt. Taupīt un krāt naudu nevajadzētu, labāk to laist apritē.