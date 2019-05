Merkurs Vērša zīmē: nekādas gaisa pilis, viss konkrēti

5. maijā pulksten 1.45 būs Jaunmēness Vērša zīmē, bet vēlā novakarē ap pulksten 21.25 komunikācijas un tirgotāju patrons ieripos no Auna zīmes Vērsī. Tātad Merkuram Debesu kancelejā līdz ar Jaunmēnesi ir iedota papildu enerģija. Te tas jutīsies itin omulīgi, jo Vērsis, kaut lēnīgs, ir reāls, visas iesāktās lietas tas šajā laikā novedīs līdz loģiskam galam.

Iesaku Merkuriņu nesteidzināt, jo pirms lēmuma pieņemšanas tas pamatīgi rēķinās un kalkulēs, jo jauna informācija tiks "sagremota" ilgstoši, toties pamatīgi. Lietišķi atrisinātas aktuālas tēmas, kārtīgi salikts pa plauktiņiem... nebūs nekādas gaisa pilis, viss konkrēti – šeit un tagad!

Sarunas un savstarpējās diskusijas līdz maija vidum būs spraigākas, jo Merkura atrašanās Vērša zīmē notiek Veneras pārraudzībā, kura tikai 15. maijā iesoļo Vērsī, kas savstarpējai komunikācijai piedos zināmu omulību, nesteidzoties un rūpīgi pārdomājot katru vārdu.

Merkuram Vērsī patīk cilāt pagātnes lietas, ir interese ir par vēsturi, politiku un sabiedriskajām attiecībām, taču netīk oponenti – ja tie nepiekrīt, Merkurs paceļ cepuri un aiziet "pa angļu modei", neatsveicinoties, un ilgstoši ietur pauzi, lieki nestrīdas. Bet, ja Merkurs ir pārliecināts par savu taisnību, tad tas uzvedas gluži kā zilonis trauku veikalā: citu viedoklis netiek uzklausīts un vārdu birums ir varens kā taifūnam, kas noslauka visu savā ceļā. Tātad sarkano lupatu lūgums nevicināt! Merkuram atrodoties Vērša zīmē, raksturīgi divreiz uz viena un tā paša grābekļa nekāpt! Ja vienreiz kļūdās, otro reizi tā pati kļūda netiek pieļauta, jo dzīves mācība tam paliek ļoti ilgstošā atmiņā.

Nu, un kādi tad būs notikumi, Merkuram līdz 21. maijam atrodoties Vērša zīmē?

Ielūkojoties zvaigžņu ziņās, var redzēt, ka no 7. līdz 10. maijam Merkurs būs saskrējies ar nepacietīgo Urānu – te varētu rasties labas idejas. Vai arī Merkuram būs interesanta diskusija ar draugu loku vai līdzīgiem uzskatiem apveltītiem oponentiem. Visādā ziņā stabilitāti šajās dienās negaidām. Varbūt būs kādi jautājumi ar satiksmi organizētās lietās? Varbūt no vietas izkustēsies sen iestrēguši jautājumi? Urāns kūrē interneta plašumus – nu, tad jau redzēs, kas interesants notiks šajās dienās! Turi acis un ausis vaļā!

Merkura "mājasmāte" Venera no 7. līdz 12. maijam būs labās attiecībās ar lielo labvēli Jupiteru – tātad gaidāmas itin omulīgas un ļoti saticīgas dieniņas. Un, ja pavēro Merkura un Urāna savstarpējo saskaņu šajās dienās, – tad jaunumi varētu birt kā no pārpilnības raga. Bažīgas domas gan iezogas – kas būs 9. maijā? Vēl jo vairāk tamdēļ, ka Venerai no 8. līdz 11. maijam būs saspringtas attiecības ar lielo transformatoru Plutonu. Tātad 9. maijs varētu sagādāt krietnu devu nepatikšanu atsevišķam ļaužu lokam! Iesaku pastāvēt malā tur, kur sapulcējies satrakojies pūlis, neņemt dalību nekādās konfrontējošās situācijās.

No 15. līdz 18. maijam Merkuram saskaņa ar tēvišķīgi bargo Saturnu – ļoti laba kombinācija. Domas un darbi produktīvi, taisnīgi un likumīgi. Saturns uzklausīs Merkura ieteikumus! Lietišķas un labas sarunas ar valsts ierēdņiem un priekšniecību. Jaunas idejas tiks uzklausītas un varbūt pat akceptētas!

Interesanti, ka arī Venerai šajās dienās būs cieša sadarbība ar nepastāvīgo un ekscentrisko Urānu no 16. līdz 21.maijam. Mīlestība no pirmā acu uzmetiena? Aizraujošas idejas?! Modes skatēm šajās dienās zaļā gaisma? Sievišķā enerģija gan būs nepastāvīga, es pat teiktu – ar izteiktām kaprīzēm. Tātad arī emocionālās sajūtas starp patīk un nepatīk būs itin krasas un nelīdzsvarotas. Iespējami nepārdomāti un pat riskanti naudas tēriņi.

Merkurs pirms pāriešanas Dvīņu zīmē, precīzi 21. maijā, būs ciešā satvērienā ar vareno Sauli – tas būs tieši Saules sirdī! Ļoti spēcīgi šajā dienā izpaudīsies Merkura fenomenālās spējas, idejas. Jo no Saules tas smels spēku un enerģiju! Interesanti, ka tas ir vienīgais Merkura aspekts ar Sauli, kādu tas varētu izveidot ar šo vislielāko debesu ķermeni mūsu Saules sistēmā. Tātad šī diena būs ļoti akcentēta komunikācijā.

Kā Merkurs Vērša zīmē izpaužas dzimšanas horoskopā?

Visas domas un intereses materiālajā un garīgajā sfērā. Spējas novērtēt skaistumu. Labas novērošanas un zīmēšanas prasmes. Domāšana vērsta uz praktisko, materiālo vai finansiāli izdevīgāko. Ne vienmēr lieliski domātāji un parasti nemēdz būt oriģināli, toties gudri darījumos. Lieliski menedžeri. Dažreiz mēdz būt bremzēti domāšanā, tamdēļ šķiet, ka dumji. Ja reiz kaut ko iegaumējuši, tad to arī nekad neaizmirsīs. Ļoti laba atmiņa. Mācībās nepieciešams laiks, lai asimilētu un uztvertu jauno vielu. Lieliski lauksaimnieki. Spīdoši antikvāri, lieliski pārvalda nekustamo īpašumu tirgu un sekmīgi darbojas nekustamo īpašumu jomā. Var būt spoži baņķieri. Reizēm lišķīgi pielīdēji, lai saņemtu to, ko ir iekārojuši. Prot manipulēt ar citu prātiem. Lieliski izsakās īsumā un konkrēti par tēmu. Šāds bērns ir diezgan pacietīgs, toties itin stūrgalvīgs. Ja ko ieņēmis prātā, parasti citu viedoklī neklausās. Papildus jāpēta Veneras atrašanās dzimšanas horoskopā, jo tā pārvalda Vērša zīmi.