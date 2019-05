Ko ēnu planētas Rāhu un Ketu mainīs, pārejot citā zīmē?

Saskaņā ar vēdisko astroloģiju Mēness mezgli (ēnas planētas) Rāhu un Ketu 23.martā ir mainījuši savu atrašanās vietu: Ketu pārgāja no Makaras uz Dhanu, bet Rāhu – no Karkatas uz Mithunu. Tas nozīmē, ka arī tava dzīve būs citāda, nekā līdz šim. Uz pusotru gadu, jo tieši tik ilgi šīs ēnu planētas atrodas vienā zīmē.

Reti kurš vēdiskās astroloģijas entuziasts seko to planētu tranzītiem, kas kustās ātri. Saule maina savu zīmi reizi mēnesī, bet nav īsti pieņemts domāt par to, "ko tad man atnesīs šis mēnesis". Savukārt lēno planētu – tādu kā Saturns, Jupiters, Rāhu un Ketu, tranzītiem nevar nesekot! Iespringšana par ikdienas zvaigžņu stāvokli robežojas ar šīs zinātnes ekspluatāciju – tās izmantošanu, lai gūtu personīgu materiālu labumu. Taču vēdiskā astroloģija ir dievišķa. To vajadzētu izmantot, lai tuvotos Dievam un tā gribai, un dzīvot harmonijā ar Visuma vibrācijām. Tādēļ saprast, kādas tendences gaida tevi 1–2 gadu šķērsgriezumā, ir pat ļoti ieteicams.

Rāhu atradīsies Mithunā un Ketu – Dhanu no līdz 2020. gada 19. septembrim.

Ko gaidīt šajā periodā katrai vēdiskai horoskopa zīmei?

Ja tu vēl nezini, kas esi pēc vēdiskā horoskopa, vari to noskaidrot bezmaksas tiešsaistes kursā "Iepazīsti vēdisko astroloģiju"

Meša

Ja pēc dabas aktīvā Meša līdz šim bija apjukusi un nezināja, kur virzīt savu enerģiju, tad šis būs laiks, kad tā uzdos sev jautājumus – ko tad es vēlos darīt? Par ko es sapņoju? Kāda ir mana nākotnes vīzija? Tā vairs negribēs kaut ko darīt tāpat vien, bet ar mērķi. Un tad, kad mērķi izkristalizēsies, tad par motivācijas, dzinuļa trūkumu nevarēs sūdzēties.

Pastāv iespēja, ka Mešas mērķi varētu šajā periodā pat nebūt materiāli. Tā var izjust interesi pret lietām, kuras izskaidrot racionāli nav iespējams. Var spert savus pirmos, iespējams, ne pārāk veiklus soļus tajā virzienā.

Šajā laikā nav ieteicama ekstrēma ceļošana – it īpaši šo vasaru vajadzētu pavadīt mierīgi, bez liekiem riskiem. Paļauties uz veiksmi šajā periodā nevajadzēti. "Pats savas laimes kalējs!" šis moto Mešai tagad ļoti piestāv.

Tiem, kas mācās, ieteicams tvert notiekošo viegli, lieki neiespringt, ja kas neiet kā plānots.

Startapiem, biznesam, investīcijām (tai skaitā izglītībā) vēlams nogaidīt līdz decembrim, rupji rēķinot.

Vrišabha

Vrišabhu galvenā mācība šim periodam ir tāda: jāmācās izteikt savs viedoklis tā, lai nevienu neaizskartu. Jāuzdod sev jautājums: kas ir svarīgāk – taisnība vai attiecības? Jāmācās iztikt bez ironijas, zobgalībām, lieku reizi paklusēt. Sievietēm jāizkopj skaista, maiga runa. Vīriešiem – jāvēro, kā partnere reaģē uz viņa runu, jāatkož un jānostiprina runāšanas paradumi, kas neapbēdinās viņa sievieti.

Vrišabhas ir uz naudu orientēti vienmēr, bet šajā periodā var kļūt īpaši taupīgi vai skopi. Vrišabha gribēs uzlabot savu materiālo stāvokli. Strādāt šajā periodā ir labvēlīgi, bet paļauties uz pabalstiem, atmaksām, mantojumiem gan nē. Noteikti nedrīkst iet uz kazino vai spēļu zālēm!

Kāda Vrišabha netipiski sev, atbildes meklējot, varētu arī ienirt ezotērikā, taču vajadzētu atcerēties, ka tieši diētas maiņai ir izšķirošā nozīme ne tikai veselības uzlabošanā, bet arī dzīves mainīšanā. Varbūt der pastudēt šo tēmu?

Mithuna

Mithuna jau ir pēdējos gados izgājusi gan meditēšanu uz mērķiem, gan uz to, kā uzlabot savu materiālo stāvokli, un nu ir gatava sevi realizēt. Realizēt, mācīties, sākt kaut ko jaunu vai mainīt esošo. Jebkurā gadījumā viņa nebūs apmierināta ar to, kā ir. Perioda rezultātus noteiks tas, cik prasmīgi tā varēs pārvarēt savas bailes un vai nedomās pārāk daudz. Ieteikums šim periodam ir – neprokrastinē! Nepietiek ar domāšanu un plānošanu, vajag sākt rīkoties! Un tas nekas, ka rīt vēl nedabū algas pielikumu. Ja darīsi to, ko mīli, par to nemaz nebūs jādomā. Mithunai nav ieteicams orientēties uz rezultātu pašlaik.

Vajag darīt pašam un negaidīt iniciatīvu no partneriem, no draugiem. Mithuna ir komunikabla un grib darīt kopā, bet tagad būs jāpašmotivējas un jādara par spīti. Priekšstati par citiem cilvēkiem mainīsies, kāds var atkrist. Bet kādai Mithunai parādīsies "garīgie" draugi, partneris var pievērsties garīgai izaugsmei.

Karkata

Visām Karkatām bez izņēmuma ir ieteicams mācīties un praktizēt meditāciju, lai nomierinātu savu mega ātro prātu. Ja līdz šim neesat tam pieķērušies, tad šis ir īpaši labvēlīgs laiks, lai sāktu. Tāpat ir lielisks laiks, lai painteresētos par ājurvēdu un homeopātiju, un citām alternatīvas medicīnas metodēm.

Ir vērts ieplānot kādu braucienu uz ārzemēm – varbūt universitātes apmaiņas programmā vai pastrādāt un pamācīties valodu.

Karkatas ir orientētas uz kontaktu, uz ģimeni, bet šajā periodā var sagribēt paiet nost no tā visa un pabaudīt laiku pašas ar sevi.

Šovasar vajadzētu īpaši uzmanīties uz ceļa, atturēties no alkohola lietošanas un nelekt pāri Jāņu un citiem ugunskuriem. Labāk sezonā pievērsties svaigēšanai un mierīgi meditēt pie dabas.

Simha

Simha gribēs baudīt, un būs arī par ko un ar ko, ar piebildi, ka ienākumu palielināšanos drīzāk vajadzētu gaidīt perioda otrā pusē. Perioda mācība ir – nepieķerties! Baudīšanai nav nekādas vainas, taču ir jāmācās arī palaist.

Simhas var pastiprināti sākt interesēties par garīgām tēmām. Tie, kas jau interesējas brīdi, var sākt skaitīt lūgšanas, lasīt garīgo literatūru. Taču diez vai izdosies atlaist domas par materiālo. Un, lai tik nesanāk tā, ka "garīgais" kļūst par līdzekli, ar ko pieburt materiālo.

Transformēsies izpratne par vārdu 'mīlestība' – gribēsies to atrast, sajust to enerģiju! Uz perioda beigām var uzrasties kāds hobijs, aizraušanās, kaut kas, kas palīdzēs patstāvīgi to sajūtu ģenerēt arī turpmāk.

Kanja

Kanjas būs visi darbos. Varbūt mainīs darbu, varbūt parādīsies jaunas iespējas, kāds nestandarta risinājums. 2020. gadā noteikti ir vērts uzņemties kādu risku, ja šaubies un gaidi īsto mirkli rīcībai. Jebkurā gadījumā saliktām rokām Kanja nesēdēs, var pat aizdoties strādāt uz ārzemēm.

Ja ir bijušas problēmas ar nekustamo īpašumu – šajā ziņā kaut kas var izkustēties, Kanjas pašas var izkustināt. Remonts, būve, iegāde. Taču, vai ies gludi? Tas jau ir cits jautājums.

Vasarā īpaši uzmanīgi uz ceļa, auto pirkt nav ieteicams, var lūzt.

Var neatlikt gana daudz laika ģimenei, bet šajā posmā tā var būt pat labāk. Kādreiz ir arī jānofokusējas uz izaugsmi karjerā.

Tula

Labvēlīgs periods, lai izglītotos, varbūt iegūtu papildu augstāko izglītību. Ja vien zinātu, ko tieši mācīties, vai ne? Apņēmība var būt milzīga, bet apjukums tikpat liels. Tieši tādēļ ir svarīgi atrast pareizās autoritātes, pareizos skolotājus, kuri ievirzīs, kur tad tērēt šo milzu enerģijas resursu. Labvēlīgi lasīt garīgo literatūru, vienalga, vai tā būtu Bībele, Korāns vai Bhagavadgīta.

Ja rodas vēlme ielēkt biznesa pasaulē vai ja jau esi tajā, tad svarīgi šajā periodā būtu sekot labvēlīgu/nelabvēlīgu laiku prognozēm.

Izvēlēties īsto laiku darbībai. Iniciatīva, protams, ir labi, bet tekošais zvaigžņu stāvoklis arī jāņem vērā.

Kāda Tula var sagribēt mācīties masāžas, reiki vai kaut ko tamlīdzīgu. Cita uzkačāt sev bicepsu sporta zālē. Ieteicams nodarboties ar Bala (spēka) jogu.

Vriščika

Vriščikai ļoti patīk pētīt ne tikai sevi, bet principā jebkuru interesējošo jautājumu, un šajā periodā te varēs izpausties. Lielisks laiks, lai nodarbotos ar pētniecību, prezentēt savu iesākto doktora darba nākamgad. Citādi Vriščikas var pētīt astroloģiju, ezotēriku, un mēģināt saprast sevi caur to. Dažiem var parādīties nebijušas superspējas.

Naudas līdzekļi 20. gadā būs ierobežoti, pēc tam vajadzētu uzlaboties. Tas var notikt arī ātrāk, pie noteikuma, ka Vriščika palaidīs grožus – ļaus lietām būt, nevis gribēs kontrolēt visu.

Šogad ir vērts nopirkt kādu loterejas biļeti – var paveikties!

Dzīve var piespiest sadarboties un komunicēt. Vēlams to darīt gan skaidrā prātā. Alkoholam, narkotikām saki "Nē!".

Ir vērts profilaktiski jau šodien pierakstīties pie zobārsta un ginekologa, lai nesanāk vēlāk neplānoti tēriņi.

Īstais laiks, lai noskaidrotu, kas ir Tantra, – varbūt aizdoties uz Tantras festivālu.

Dhanu

Tie, kas vēl nav attiecībās, var likt sludinājumus un sākt staigāt pa randiņiem. Tie, kas jau ir attiecībās, var piedzīvot krīzi – apkārt ir taču tik daudz citu opciju... Vai tiešām es izvēlējos labāko?

Arī paši Dhanu šajā posmā ies cauri izmaiņām – paši mainīsies – un tas teorētiski varētu nepatikt partnerim, ja viņam ir labi tā, kā ir. Bet laba ziņa ir tāda, ka šīs izmaiņas var būt arī pozitīvas! No sērijas – mainies pats, un mainīsies pasaule ap tevi, tai skaitā partneris.

Šis ir Dhanu transformācijas laiks, un tas var nebūs viegls līdz pat 5. novembrim, kad Dhanu pārvaldnieks Jupiters saskaņā ar vēdisko astroloģiju ieies savā zīmē – Dhanu. Tad būs vieglāk.

Tiem, kas jau ir garīgumā, šis zvaigžņu stāvoklis ir pozitīvs, jo var kalpot kā atspere. Var aizmeditēties līdz kosmosam!

Makara

Makarām aktivizēsies visādi ar naudu saistītie jautājumi. Kādai Makarai var rasties vēlme vai vajadzība paņemt kredītu, taču – vai ņemt – tas būtu jāskatās individuāli. Šī vajadzība var rasties no tā, ka nauda kusīs – tēriņi palielināsies, tāpēc visām Makarām ir ieteicams savus tēriņus pārskatīt – vai tiešām nevar samazināt izdevumus. Ja izdevumi rodas neparedzētu, tad tā varētu būt zīme, ka jāsāk nodarboties ar labdarību. Jā, jā – labākais veids, kā apmuļķot šo tranzītu, ir – sākt ziedot!

Ceļojumi nav ieteicami, ja nu vienīgais darba komandējumiem ir labvēlīgs laiks.

Līdz 2020. gada 24. janvārim nebūs kļūda it visā būt piesardzīgam un īpaši sargāt veselību.

Sākot ar 24. janvāri, kad Saturns saskaņā ar vēdisko astroloģiju, ieies savā zīmē Makarā, Makaras kļūs krietni veiksmīgākas!

Kumbha

Kumbhas iesaistīsies radošās aktivitātēs – teātris, mūzika, jebkas radošs der, arī rokdarbi.

Vēl Kumbhas var sagribēt radīt bērnu, ko arī var plānot uz perioda otro pusi. 2020. gadā ir vairāki astroloģiski lieliski mēneši bērna dzimšanai.

Noteikti ir jāiet cilvēkos, jāsatiek domubiedri, jātīklojas. Bet tas nenozīmē, ka jāuzticas draugiem, ka jāpaļaujas uz tiem. Ir jāsaprot, ka virspusējas attiecības arī ir attiecības. Visām attiecībām nemaz nav jābūt dziļām līdz vemšanas refleksam un garām līdz kapa malai. Vai tiešām ir vajadzīgas tās sarunas par dzīves jēgu? Uzaiciniet draugus uzspēlēt galda spēles!

Galvenais perioda jautājums: Materiālais vai Garīgais? Ja alga ir galvenā prioritāte, šis var nebūt viegls laiks priekš Kumbhām.

Mīna

Mīnas, neskatoties uz mīlestību pret bērniem, ir uz darbu orientētas būtnes... Tad nu šis periods var likt pamainīt prioritātes. Varbūt pat ne pamainīt uzreiz, bet pārskatīt noteikti. Reālas izmaiņas vajadzētu gaidīt uz vai pat pēc perioda beigām. Jo strādāt joprojām gribēsies, bet šķēršļi arī būs. Bet, vai varēs tā paņemt un atlaist?

Mīnas var sākt vairāk domāt par savām emocijām, par emocionālo vielmaiņu, par iekšējo tīrību. Ja nav ģimenes – sāks gribēties to. Ja ir – gribēsies revolūciju, izmaiņas, uzlabojumu, varbūt paplašinājumu. Varbūt lielāku dzīvokli, varbūt remontu, varbūt lauku māju – rosīties tur un uzlabot. Un vēl gribēsies sajust to tīri cilvēcīgo laimi. Lai pamosties, un ir. Lai karma nespiež virsū, lai var ieelpot pilnas plaušas un dzīvot plašu sirdi!